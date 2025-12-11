【試合告知】大阪市から史上最速でのJリーグ入りを目指すOsakaCitySC、第60回 関西府県サッカーリーグ決勝大会 予選最終戦 vs ヴィアベンテン滋賀｜12月14日（日）14:00キックオフ

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

Osaka City SCは、第60回 関西府県サッカーリーグ決勝大会 予選最終戦において、滋賀県代表ヴィアベンテン滋賀（滋賀県1位）と対戦いたします。

本試合は、準決勝進出、そして関西二部昇格へ向けた重要な一戦となります。

■ 試合概要

大会名：第60回 関西府県サッカーリーグ決勝大会

日時：2025年12月14日（日）14:00 KICK OFF

会場：太陽が丘B（京都府）

アクセス：https://kansaisl.jp/stadium/kyoto/kyoto_taiyogaoka/

対戦相手：ヴィアベンテン滋賀（滋賀県1位）

リアルタイム配信：https://youtu.be/KpiF1ftfLKM

■ 次戦に向けて

次戦は、準決勝進出が決まる一戦です。“何点差で勝ち切るか”が問われる、クラブにとって非常に重要な試合となります。

Osaka City SCは、予選突破 → 準決勝 → 決勝 → 関西二部昇格へと続く中で、この一戦を大きなターニングポイントと捉えています。

ぜひ現地、太陽が丘Bの会場にて、選手たちへ熱い声援をお届けください。

また、今回はリアルタイム配信も実施されます。

12月14日（日）14:00キックオフ。

画面越しでも、ぜひともに戦っていただけますと幸いです。皆さまの応援が、選手たちの力強い後押しとなります。

■Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。

今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/