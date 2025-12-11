【BsGravity2025 FINAL LIVE】「#推しメッセ(R)︎」実施決定！ラストライブで“想い”を届ける応援メッセージギフトを贈ろう

【BsGravity2025 FINAL LIVE】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！

株式会社IW【BsGravity2025 FINAL LIVE】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！

2026年1月11日（日）に開催される『BsGravity2025 FINAL LIVE』にて、推し広告(R)︎専門代理店サービス「センイルJAPAN（運営会社：株式会社IW）」が展開する「#推しメッセ(R)︎」を実施いたします。

#推しメッセ(R)︎は、ファンが応援メッセージギフトを贈ることができる新しい推し広告(R)︎（センイル／応援広告）です。

今回は、オリックス・バファローズ公式ダンス＆ヴォーカルユニット「BsGravity」向けにあなたのスマホから推しへ応援メッセージギフトを贈ることができます。



事前に贈られたメッセージは、『BsGravity2025 FINAL LIVE』が開催されるナレッジシアター会場内と楽屋エリアに設置されたデジタルサイネージで表示されます。

さらに、終演後にはメッセージが一冊のデジタルブックにまとめられ、BsGravityのもとへ届けられます。

今回で2度目の実施となるBsGravityの「#推しメッセ(R)︎」は、特典内容をバージョンアップしてお届け！

全メンバーのサインが入ったリアルメッセージブックが抽選で3名様に当たるほか、生ボイスメッセージ入りの限定キーホルダーなど、ファンの皆さまにお楽しみいただける特典をご用意しております。

センイルJAPANは“想いをカタチに”する新しい応援の形で、ファンとBsGravityをつなぎます。

BsGravity2025のラストライブを、ぜひ一緒に盛り上げましょう！

▼「【BsGravity2025 FINAL LIVE】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！特設ページはこちら

https://birthdayadjp.shop/products/bsgravity2025-final-live

▼「【Bsオリ姫デー2025】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！の実施報告はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000034238.html

【企画概要】

今回の注目三大特典！

- サービス名：「#推しメッセ(R)︎」- 対象アーティスト：BsGravity（オリックス・バファローズ公式ダンス＆ヴォーカルユニット）- 実施期間：2026年1月11日（日）『BsGravity2025 FINAL LIVE』- 開催場所：グランフロント大阪北館 4F ナレッジシアター会場内- サイネージ設置場所：ホワイエ、 楽屋エリア（詳細は特設ページ内でご確認ください）- 特設ページ：https://birthdayadjp.shop/products/bsgravity2025-final-live- 内容1.ファンがスマホ等から応援メッセージギフトを購入&投稿2.会場内のデジタルサイネージに表示3.終演後、メッセージをまとめた「デジタルブック」を事務所へ送付4.メッセージギフトの収益の大部分を推しに還元5.生ボイスメッセージ限定キーホルダー・直筆サイン入りスマホ壁紙などの特典あり（※プランによる）#推しメッセ(R)︎を出した方の中から抽選で豪華特典をプレゼント！

抽選で3名様に全メンバーサイン入りリアルメッセージブック当たる！

BsGravity#推しメッセ(R)︎の特典：全メンバーサイン入りリアルメッセージブック

全メンバーサイン入りリアルメッセージブックの抽選は、本イベントの#推しメッセ(R)︎購入者全員が対象です。

※当選者のみにメールで通知いたします。

【プレミアム応援プラン購入者全員特典】生ボイスメッセージ限定キーホルダーをプレゼント！

プレミアム応援プラン購入者には生ボイスメッセージ限定キーホルダーをプレゼント！

BsGravity#推しメッセ(R)︎の特典：生ボイスメッセージ限定キーホルダー

キーホルダーにスマートフォンをかざすと、推しメンバーが“あなたのお名前”を呼ぶ、特別なメッセージが再生されます。

マイバッグやポーチなどに取り付けて、いつでもどこでも推しの生ボイスをお楽しみいただけます。

【プレミアム・アドバンス・エリート応援プラン購入者全員特典】直筆サイン入りスマホ壁紙をプレゼント！

プレミアム・アドバンス・エリート応援プラン購入者には、推しメンバーの直筆サイン入りスマホ壁紙をプレゼント！

BsGravity#推しメッセ(R)︎の特典：推しメンバーの直筆サイン入りスマホ壁紙

プレミアム・アドバンス応援プラン購入者は、宛名付きサイン入りのスマホ壁紙が届きます。

【本企画のポイント】

推しへの想いが“見える化”される新体験

会場内に自分のメッセージが表示されることで、参加感・一体感を実感！

ファンの声が直接届く

ファンの応援メッセージをBsGravityの楽屋やナレッジシアター会場内に設置されたデジタルサイネージに配信！

イベント終了後に集まったメッセージを集約したデジタルブックを推し本人に直接届けることにより、メンバーにも読まれる可能性大！

選べる6つのプラン

「【BsGravity2025 FINAL LIVE】BsGravityに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！」は、以下の6つのプランからお選びいただけます。

プレミアム応援プランプレミアム応援プラン

価格：18,000円（税抜）

メッセージデザイン：BsGravity 2025メンバーラストLIVEバージョン（18,000円Ver.）

メッセージ表示時間：10秒

デジタルブック掲載順：最上位掲載

追加特典：生ボイスメッセージ限定キーホルダー・宛名付きスマホ壁紙・全メンバーオフショット

アドバンス応援プランアドバンス応援プラン

価格：15,000円（税抜）

メッセージデザイン：BsGravity 2025メンバーラストLIVEバージョン（15,000円Ver.）

メッセージ表示時間：7秒

デジタルブック掲載順：上位掲載

追加特典：宛名付きスマホ壁紙・全メンバーオフショット

エリート応援プランエリート応援プラン

価格：10,000円（税抜）

メッセージデザイン：BsGravity 2025メンバーラストLIVEバージョン（10,000円Ver.）

メッセージ表示時間：5秒

デジタルブック掲載順：中位掲載

追加特典：スマホ壁紙・全メンバーオフショット

スペシャル応援プランスペシャル応援プラン

価格：5,000円（税抜）

メッセージデザイン：BsGravity 2025メンバーラストLIVEバージョン（5,000円Ver.）

メッセージ表示時間：5秒

デジタルブック掲載順：下位掲載

追加特典：全メンバーのオフショット

ベーシック応援プランベーシック応援プラン

価格：3,000円（税抜）

メッセージデザイン：通常バージョン（3,000円Ver.）

メッセージ表示時間：3秒

デジタルブック掲載順：最下位掲載

追加特典：なし

ライト応援プランライト応援プラン

価格：1,500円（税抜）

メッセージデザイン：通常バージョン（1,500円Ver.）

メッセージ表示時間：3秒

デジタルブック掲載順：なし

追加特典：なし

【#推しメッセ(R)︎ 開発の背景】

センイルJAPANは、ファンが推しを応援するための広告「推し広告(R)︎」に特化した広告代理事業を専門としており、ファンの”応援を可視化”するサービスを行ってきました。

一方で、通常の広告掲出には審査や出稿までの時間がかかるうえ、推しアーティストなどに収益還元ができないという課題も抱えていました。

そこで開発したのが、メッセージギフト購入から最短10分以内*に会場内デジタルサイネージに反映される新システム「#推しメッセ(R)︎」です。

これにより、ファンの応援をリアルタイムで届けることが可能になりました。



手書きのファンレターやボードだけでなく、「スマホひとつで気持ちを届けられる“新たな応援の形”」として、本取り組みを展開していきます。

*『BsGravity2025 FINAL LIVE』でのメッセージギフトは事前受付のみ、イベント当日に反映

【今後の展望】

これまでBsGravityをはじめ、声優・アーティストの大橋彩香さん、シンガーソングライターのかのうみゆさんなどの公演にて、#推しメッセ(R)︎を実施し、ライブやイベントの現場で“推し”に想いを届ける、新たな応援体験を提供してまいりました。

今後も、アーティストやスポーツチームへの展開も予定しており、#推しメッセ(R)︎が新たなファン文化の一つとして広がっていくことを目指します。

ファンレターや推し広告(R)︎に次ぐ“第三の応援手段”として、より多くのファンと推しをつなぐ架け橋を提供してまいります。

▼「【10周年記念LIVE】大橋彩香さんに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！の実施報告はこちら

https://birthdayadjp.shop/blogs/corporate/ohashi-ayaka

▼「【かのうみゆ Birthday LIVE『1999』】かのうみゆさんに#推しメッセ(R)︎を贈ろう！の実施報告はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000034238.html

【本件に関するお問い合わせ】

センイルJAPAN（運営会社：株式会社IW）

担当：宮原

メール：biz＠birthdayadjp.com

公式サイト：https://birthdayadjp.shop

特設ページ：https://birthdayadjp.shop/products/bsgravity2025-final-live