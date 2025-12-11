Qlean Dataset、東洋経済新報社のテキストデータをRAG開発用途に提供開始

Visual Bank株式会社

Visual Bank株式会社(東京都港区、代表取締役CEO 永井真之、以下「Visual Bank」)は、傘下の株

式会社アマナイメージズを通じて、あらゆる研究・商業AI開発に対応するAI学習用データソリュー

ション『Qlean Dataset(キュリンデータセット)*』の「AIデータレシピ*」の提供を推進していま

す。

そのなかで、このたび株式会社東洋経済新報社が保有する記事テキストおよびグラフデータを、RAG

(Retrieval-Augmented Generation)開発用途として新たに提供開始しました。

従来は生成AIモデルやアルゴリズムの「学習用途」としてのみ提供していた同データを、RAGの「ナ

レッジベース・参照データソース」として直接参照・引用し、生成文章の根拠となる形で活用するこ

とが可能となります。

これにより、企業や研究機関は、出力の信頼性・透明性を担保した生成AI開発をよりスムーズに行う

ことができます。

*Qlean Dataset(キュリンデータセット):https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

*AIデータレシピ:https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup

「東洋経済新報社のテキストデータセット」の概要

東洋経済新報社の有する、ビジネス誌系サイトのトップランナーでもある「東洋経済オンライン」や株式投資領域で独自のポジションを築いている「会社四季報オンライン」をはじめとした、過去20年以上のテキストデータやグラフデータ、各業界の専門記者が執筆してきた良質な日本語データを保持しています。

サンプル詳細URL：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/toyokeizai

サンプルイメージ：

「週刊東洋経済」「東洋経済オンライン」「週刊東洋経済eビジネス新書」「会社四季報オンライン」「株式ウイークリー」提供するデータ形式記事テキストデータ表・グラフデータ

「東洋経済新報社のテキストデータセット」のユースケースイメージ

『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』について

- RAG・LLMの検索精度・根拠提示の強化に企業・経済・金融などの網羅的な記事群をRAGのソースとして参照することが可能になります。これにより、専門記事を用いた高度なRAG運用が可能になります。特に出典明示型の回答生成に有効です。- 投資分析・経営リスクモニタリングの知識更新に「会社四季報オンライン」や「株式ウイークリー」などの記事およびグラフを参照ソースとして組み込むことで、最新の業績・経営動向を反映した分析モデルの開発が可能になります。- 経営判断AIや自動リサーチエージェントの信頼性向上に寄与します。社内ナレッジRAGとの統合による高度な情報検索に企業内のFAQやレポートに、東洋経済の信頼性ある記事・グラフデータを加えることで、社内外の知見を統合した高精度なナレッジRAGを構築できます。リサーチ・広報・法務などの部門で、情報探索と判断の効率化を実現します。

『Qlean Dataset』は、Visual Bank傘下の株式会社アマナイメージズが提供する商用利用可能なAI学習用データソリューションです。

画像・動画・音声・3D・テキストなど、多様な形式のデータに対応し、研究・商用いずれの用途でも安全に利用できる環境を整備しています。

また、株式会社千葉ロッテマリーンズや株式会社東洋経済新報社をはじめとするデータパートナーとの協業を通じ、業界特化・最新トレンドに即したデータラインナップ「AIデータレシピ」を継続的に拡充しています。

Qlean Datasetは、AI開発現場におけるデータ収集・整備の負荷を軽減し、権利クリアで法的リスクのないAI開発環境の構築を支援します。

▶ Qlean Datasetサイト：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/

▶ AIデータレシピ：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup

『Qlean Dataset』の提供するデータセットの特徴

- すべての被写体から同意取得- 既存データは最短1日で納品可能- カスタム撮影・収録・収集による独自データ構築にも対応

▶ お問い合わせ：https://qleandataset.visual-bank.co.jp/contact

Visual Bank株式会社

AI開発力を最大化する次世代型データインフラを構築・提供するスタートアップ企業として、「あらゆるデータの可能性を解き放つ」をミッションに掲げ事業活動を展開。漫画家の「もっと描きたい！」をサポートするAI補助ツールを提供する『THE PEN』の他、AI学習用データセット開発サービス『Qlean Dataset（キュリンデータセット）』を提供する株式会社アマナイメージズを100%子会社に持つ。

また、Visual Bankは国の研究開発プログラム「GENIAC」にも採択され、社会実装に向けた取り組みを加速させています。

代表取締役CEO：永井 真之

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山7-1-7 C-Cube南青山ビル6F

Visual Bank企業URL：https://visual-bank.co.jp/

アマナイメージズ企業URL：https://amanaimages.com/about/