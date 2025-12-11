ライブ・イベントの総合展「LIVeNT 2026」会場限定キャンペーン

株式会社on the bakery

ライブ・イベント向けのオンラインガチャ・診断・アンケートツール「クロワッサン」を開発・提供する株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）は、2026年1月21日（水）～23日（金）に幕張メッセで開催される「LIVeNT 2026（ライブ・イベントの総合展）」にて、会場内の当社ブースでその場でご契約いただいた企業・団体を対象に、初期費用のディスカウント等を行う会場限定キャンペーンを実施します。

当社は、ライブ・エンターテイメントやイベント運営に携わる事業者の皆さまが、オンラインガチャをはじめとした体験型デジタル施策を導入しやすくするために、展示会場での意思決定を後押しする特別な優待プランをご用意しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名

LIVeNT 2026会場限定「クロワッサン導入応援キャンペーン」

対象展示会

会場限定キャンペーン実施の背景

- 展示会名：LIVeNT 2026（ライブ・イベントの総合展）- 会期：2026年1月21日（水）～23日（金） 10:00～17:00- 会場：幕張メッセ当社ブース情報- ホール：7ホール- エリア：入口右手・オレンジエリアの2小間- 小間番号：7-2「LIVeNT 2026 7ホール 会場図（株式会社on the bakery：ブース番号7-2）」特典内容（例）- クロワッサン導入時の初期費用のディスカウント- 展示会ご来場企業向けのオンラインガチャ／診断コンテンツ案の個別提案※具体的な割引内容・プラン詳細は、ブースでの商談時にご案内します。対象となるお客さま- ライブ・エンタメ事業者（プロモーター、音楽事務所、制作会社 など）- イベント主催企業・施設運営者- 自治体・商業施設・テーマパークなど、来場者参加型企画を検討されている団体 ほか適用条件（想定）- LIVeNT 2026会期中に、当社ブース（7ホール・小間番号7-2）にお越しいただき、クロワッサンの有償利用に関する契約書・申込書をその場でご締結いただくこと- 新規でクロワッサンをご契約される企業・団体が対象- 他キャンペーン・割引との併用不可- 一定数に達し次第、予告なく終了する場合があります

LIVeNT 2026は、コンサートやフェス、演劇などライブ・エンターテイメントの現場に必要な製品・サービスが一堂に会する展示会であり、最新のグッズ・ファンサービス・チケッティング・ファンエンゲージメントツールを求める来場者が全国から集まります。

一方で、

- 「体験型のデジタル施策をやりたいが、どこから手をつければよいか分からない」- 「オンラインガチャに興味はあるが、初期費用や制作ハードルが気になる」

といった理由から、導入を見送っている企業も少なくありません。

そこで当社は、会場でクロワッサンのオンラインガチャを実際に体験いただきながら、その場で企画相談～契約まで完結できる環境を整え、初期費用のディスカウントなどの優待措置を設けることで、導入の一歩を踏み出していただきやすくすることを目指しています。

想定される活用シーン（一例）

- ライブ・フェス会場での「来場者限定オンラインガチャ」- ファンクラブ・公式アプリ会員向けの「シリアルコード付き特典ガチャ」- 会場内グッズ購入者向けの「レシート連動ガチャ」- ツアー連動キャンペーンとしての「公演ごとに結果が変わる診断コンテンツ」 など

これらを通じて、ファンの来場体験価値向上と、SNSフォロー・公式LINEの友だち追加・EC送客などのマーケティング成果を同時に狙う設計が可能です。

LIVeNT 2026について

LIVeNT 2026（ライブ・イベントの総合展）は、照明・音響・演出機材から、ファンクラブ運営支援、チケッティング、グッズ・推し活アイテムまで、ライブビジネスに関わる幅広い製品・サービスが出展する展示会です。最新事例を学べるカンファレンスも併催され、ライブ・エンタメ業界関係者の情報収集と新規パートナー開拓の場として活用されています。

「クロワッサン」について

- 展示会名：LIVeNT 2026（ライブ・イベントの総合展）- 会期：2026年1月21日（水）～23日（金） 10:00～17:00- 会場：幕張メッセ- 来場方法：公式サイトより事前来場登録（無料）

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

- オンラインガチャで「回したくなる」体験を設計し- 診断やアンケートでファンの興味・属性を把握し- SNSフォローや公式LINE登録、ECサイトへの送客へとつなげる

といった一連のデジタル施策を、専門的なシステム開発なしで実現できます。ライブ・イベント会場での参加型企画から、オンラインキャンペーンまで、エンタメ・自治体・企業プロモーションなど幅広い現場で活用が進んでいます。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社on the bakery 広報担当：佐藤

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」やオンラインガチャ活用のご相談はこちら：https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/