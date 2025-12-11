「エックスモバイル × 井川意高」コラボモバイルサービス、12月14日から本申し込みを開始

エックスモバイル株式会社

エックスモバイル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：木野将徳）は、作家・情報発信者として幅広くご活躍中の井川意高（いかわ・もとたか）氏と連携し、特別なモバイル通信サービス「井川MOBILE」の本申し込み受付を2025年12月14日より開始いたします。

本サービスは、11月22日より実施しておりました仮申込受付で大きな反響があり、多くの方々からご期待の声をいただきました。（仮申込に関するプレスリリースはこちら）

そしてこの度、正式な申込みを開始するに至りました。

コラボの背景 ― 豊かな経験と深い思索を携えた井川氏との共創

井川意高氏は、かつて大手製紙企業の経営を担い、経済界の第一線で活躍されてきました。その後の人生における大きな転機を経て、現在は作家・メディア出演者・YouTuberとして、現代社会や経済、人間のあり方について深い視点からの発信を続けています。

今回スタートする「井川MOBILE」は、井川氏がこれまでの人生で培われた価値観や視座を、暮らしに密着したモバイルというツールを通じてユーザーの毎日に届けていく、全く新しいスタイルのモバイルサービスです。

通信という“生活の道具”に、“共感”“再起”“対話”といった井川さんらしい魅力を重ねることで、単なる回線提供にとどまらない「生き様を届けるインフラ」を目指します。

サービス概要

「井川MOBILE」では、ライフスタイルに合わせて選べる4種のSIMプランと、月間約990GB対応の大容量Wi-Fiプランをラインナップ。

さらに、それぞれのプランには限定特典のご用意も予定しています。

▼モバイル詳細はこちら（※現在は仮申込ページ／申込開始日に正式画面へ切替予定）

https://onlinestore.xmobile.ne.jp/xt/Q/1iNR(https://onlinestore.xmobile.ne.jp/xt/Q/1iNR)

最後に

「井川MOBILE」は、従来の通信サービスにはありそうでなかった“思想を持つモバイル”です。

通信という日常の中に「言葉」「問い」「発信」を乗せていくことで、生活の一部にさりげない変化や気づきを届けられるサービスでありたいと考えています。

井川氏の生き様から紡がれる真摯なメッセージとともに歩む、この新しい通信の在り方を、ぜひご体験ください。

■エックスモバイル株式会社について

エックスモバイル株式会社は、2013年に設立された独立系MVNOです。

日本にMVNOが存在しなかった市場黎明期より、画一的な通信業界の限界を突破する独自性あふれるサービスを打ち出しながら、自治体や教育機関とも連携し、社会の通信格差の是正に真摯に取り組んでまいりました。 とくに、社名である「エックス」に込められた「自分たちとは異なる強みを持つ存在（＝X）と“つながる”ことで新たな価値を創造する」との想いから、通信業界初となる多様なコラボを次々に展開。若年層からシニア層まで、格安スマホの存在を知らなかったり、使ったことがなかったような人々にもワクワクしていただけるような、新価値創出を目指してきました。

今後も、事業継承による「同志的M＆A」や、有名企業との「協業」、インフルエンサーとの「共創」を通して、互いの魅力をクロスした革新的なプランに挑戦し続け、この国のコミュニケーションをより豊かにする事業を展開してまいります。

【設立】2013年10月

【代表者】代表取締役 木野 将徳

【所在地】東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー35F

【資本金】76億6,498万円（資本準備金含む）

【事業内容】移動通信サービスの提供、携帯端末の販売

【コーポレートサイト】https://xmobile.ne.jp/