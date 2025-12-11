焼き菓子専門店〈 ビスキュイテリエ ブルトンヌ〉のバレンタインバレンタイン・ホワイトデー限定の可愛い2種のプティクッキー缶がリニューアルして登場

株式会社 エーデルワイス

フランス・ブルターニュの美味しさをお届けする焼き菓子専門店「ビスキュイテリエ ブルトンヌ(https://www.bretonne-bis.com/)」では、バレンタイン・ホワイトデー限定の2種のクッキー缶を1月7日(水)より販売開始いたします。「ショコラづくしのクッキー缶」と「紅茶とのペアリングがテーマのクッキー缶」、それぞれのテーマに合わせた異なる4種のクッキーがお楽しみいただけます。

昨年の販売時に大変ご好評いただき店頭でも連日完売しておりましたこちらのプティクッキー缶、今年は缶のデザインも中身もリニューアルして帰ってきました。缶はマットな質感に金でデザインをあしらった、よりクラシカルな装いに仕上げました。中のクッキーもそれぞれ一部リニューアルしています。

ショコラづくしのクッキー缶

プティピンク〈缶〉

可憐なピンク色の缶に4種のクッキーをアソートした、ショコラ好きに贈るクッキー缶。発酵バターの豊かな風味と濃厚なショコラを合わせた「ガレット・ブルトンヌ ドゥミ フィーヌ〈ショコラ〉」や、サクッと香ばしい生地にチョコチップをふんだんにとじ込めた「ショコラチップ」の昨年ご好評いただいた2種と、香ばしいナッツを合わせたザクザク食感のメレンゲ「クロッカン・ショコラ」、ショコラ生地に甘酸っぱい苺のコンフィチュールをしぼった「ショコラ・フレーズ」の新しく加わった2種を合わせた4種の美味しさがお楽しみいただけます。

【商品名】プティピンク〈缶〉

【価格】\2,160（本体価格\2,000）

【内容】ショコラチップ ×4個、ガレット・ブルトンヌ ドゥミ フィーヌ〈ショコラ〉×2個、クロッカ ン・ショコラ ×4個、ショコラ・フレーズ ×5個（4種計 15個入）

【販売期間】2026年1月7日(水)～3月14日(土)

※オンラインショップは1月7日(水) 12：00頃～

【店頭予約期間】2026年1月5日(月)～

紅茶とのペアリングがテーマのクッキー缶

プティスミレ〈缶〉

華やかなスミレ色の缶に香りや風味を引き出した4種のクッキーをとじ込めた、ティータイムにぴったりなクッキー缶。昨年ご好評いただいた、芳醇なバニラが香る「バニラ・フィアンティーヌ」や、香り高いアールグレイにオレンジのアクセントを添えた「サブレ・アールグレイ」、アプリコットのコンフィチュールをしぼった繊細な食感の「アプリコット」の3種に、発酵バターの豊かな風味が広がる奥深い味わいの「サブレ・ブルトンヌ パヴェ」を新たに加えた4種の美味しさがお楽しみいただけます。

【商品名】プティスミレ〈缶〉

【価格】税込 \2,160（本体価格\2,000）

【内容】バニラ・フィアンティーヌ ×2個、サブレ・ブルトンヌ パヴェ ×3個、サブレ・アールグレイ ×6個、アプリコット ×7個（4種 計18個入）

【販売期間】2026年1月7日(水)～3月14日(土)

※オンラインショップは1月7日(水) 12：00頃～

【店頭予約期間】2026年1月5日(月)～

ブルトンヌのこだわりが詰まった今だけの2種のクッキー缶。セットでお楽しみいただき多彩な美味しさをご堪能ください。

自分自身へ日々のご褒美として、また大切な方への贈り物として、ぜひご利用ください。

焼き菓子専門店〈ビスキュイテリエ ブルトンヌ〉は、2012年10月にオープンした、株式会社エーデルワイス（本社所在地：神戸市中央区／代表取締役社長：比屋根祥行）が展開する焼き菓子専門店です。フランス・ブルターニュで愛されてきたお菓子を中心に、素朴ながらも味わい深い焼き菓子をお届けしています。

【ブランドHP】https://www.bretonne-bis.com/

【公式オンラインショップ】https://shop.bretonne-bis.com/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/biscuiterie_bretonne/