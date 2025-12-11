なかよし学園プロジェクト中村雄一、「日本を知る会」第169回特別勉強会で講演

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト（代表理事：中村雄一／千葉県松戸市）は、2025年12月13日（土）に開催される「日本を知る会」（代表：國分孝一氏）第169回特別勉強会において、当法人代表の中村雄一が講師として登壇します。

日本を知る会イベントリーフレット

演題は

「世界の現状から『平和』を考える ～輝く未来の為の子供教育に伝えるべきこと～」。

紛争地・災害地を歩き続けてきた教育者の視点から、「平和とは何か」「これからの日本の子どもたちにどんな学びが必要か」を、具体的な事例とともにお伝えします。

開催の背景

ロシア・ウクライナや中東情勢など、世界のニュースには連日、緊張や分断の出来事が映し出されています。一方、日本では戦後80年を迎えようとする今、戦争体験を直接語れる世代が少なくなり、「平和」や「人権」が教科書の言葉としてだけ扱われてしまう危うさも生まれています。

なかよし学園プロジェクトは、「願う平和から、行動する平和へ」を合言葉に、アフリカや中東、アジアの紛争地・貧困地域で子どもたちの学びを支えてきました。同時に、日本の学校とオンラインで結び、子どもたちが自分たちの探究や作品を世界の現場で役立てる「世界とつながる学びプロジェクト（CoRe Loop）」を全国で展開しています。

世界各国で活動するなかよし学園世界各国で活動するなかよし学園世界各国で活動するなかよし学園

本講演会では、こうした国際協力と教育実践の経験を踏まえ、「これからの日本人に求められる平和観」「家庭や学校で子どもに伝えたい視点」を、一般の方にもわかりやすく共有します。

講演内容

世界の現場から見た「平和」と「現実」

コンゴ民主共和国の少年兵、ルワンダのジェノサイドサバイバー、南スーダン難民居住区、シリア・デリゾールの復興現場など、世界10カ国以上で出会ってきた子どもたちの姿を映像や写真とともに紹介します。

「学びたいのに学べない」「平和を知らない世代」がどのような日常を生きているのかをお伝えします。

コンゴ難民キャンプの子どもたち

子どもたちと考える「平和って何だろう？」

なかよし学園が日本各地の学校で実践している対話型授業（「平和って何？」「戦争が起こったらどうする？」など）の事例をもとに、答えのない問いを子どもたちと共に考える方法を紹介します。

単に「戦争はよくない」と教えるのではなく、「同じをみつける」「誰一人取り残さない」視点をどう育むかを具体的にお話しします。

日本全国の生徒児童と共に平和活動を行うなかよし学園

「世界とつながる学びプロジェクト」と子どもたちの変化

全国50校以上で実施している往還型学習（CoRe Loop）の事例として、

・離島の子どもたちが作った竹のけん玉がシリアやルワンダで使われた話

・小学生の手づくり石けんがアフリカの子どもの健康を守る教材になった話

・中学生の「平和カルタ」や「防災BOOK」が現地の授業で活用された話

などを紹介します。

「誰かのために学び、行動したときに自己肯定感がどう変わるのか」を、子どもたちの声とともにお伝えします。

世界の平和を願って作られた「なかよしカルタ」

家庭と学校でできる“明日からの一歩”

・ニュースをただ見るのではなく、「その先にいる同世代の顔」を想像する問いかけ

・日常の遊びや特技、地域の文化を「世界の誰かの力」に変える工夫

・子どもたちの「やってみたい」を後押しする大人のかかわり方

など、参加者が翌日から実践できる具体的なヒントも共有します。

講師プロフィール

日本中の「今、自分にできること」で平和構築を行うなかよし学園

中村 雄一（なかむら・ゆういち）

特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト代表理事／Global Peace Educator

幼少期に困難な家庭環境の中で「学びが人生を変える」ことを体験し、通信制高校教員として教育現場に立つ。いじめ・不登校に悩む生徒の駆け込み寺として「なかよし学園」を創設し、その後「チョーク1本で世界を平和に」を掲げて海外へ。

カンボジアでの地雷原の教育支援、コンゴ民主共和国での少年兵更生プログラム、ルワンダでのジェノサイドサバイバーの職業訓練、南スーダン難民居住区での食糧・教育支援、シリア・デリゾールでの復興期の教育支援など、世界10カ国以上で実践を続けている。

2023年には英国ウィンザー城で日本人として3人目となる講演を行い、2024年には国連経済社会理事会（ECOSOC）関連会合・ACUNS学術会議・日本ユネスコ国内委員会などでスピーチを担当。2025年には長年の国際協力と教育活動が評価され、東久邇宮文化褒賞を受賞。

イベント概要

なかよし学園代表中村雄一

タイトル：日本を知る会 第169回特別勉強会

「世界の現状から『平和』を考える ～輝く未来の為の子供教育に伝えるべきこと～」

講師：中村 雄一（特定非営利活動法人なかよし学園プロジェクト 代表理事）

日時：2025年12月13日（土） 18:00～20:15（開場 17:30）

会場：湯島天満宮 参集殿

（東京都文京区湯島3-30-1）

参加方法：

・会場参加（定員あり）

・オンライン参加（Zoom）

参加費（予定）：

一般 2,000円／学生 1,000円／Zoom参加 1,000円

※詳細・申込方法は「日本を知る会」公式サイトをご確認ください。

主催団体について

日本を知る会

「千年続く理想の世界」を掲げ、日本が世界の中で果たすべき役割や、日本文化の力を学ぶ勉強会を継続的に開催している市民団体です。良き日本人としての教養を深め、世界に開かれた視野を養うことを目的に、講演会や交流会を実施しています。

特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト

代表者：理事長 中村 雄一

所在地：千葉県松戸市

活動内容：

・世界10カ国の紛争地・貧困地域での教育支援・平和構築活動

・日本全国の学校と海外をつなぐ「世界とつながる学び」プロジェクト運営

・国連・ウィンザー城等での平和教育発信 ほか

お問い合わせ先（メディア取材・活動へのご関心）

特定非営利活動法人 なかよし学園プロジェクト

担当：中村（事務局）

E-mail：nakayoshigakuen.office@gmail.com

公式サイト：http://www.nakayoshigakuen.net/npo/

※参加申込や詳細は、「日本を知る会」事務局または同会公式サイトをご確認ください。