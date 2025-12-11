人工知能プロンプトセキュリティ市場、対話型人工知能における新たなリスクに直面する企業の増加を背景に急速に拡大
なぜプロンプト保護が人工知能ツールを利用するすべての組織にとって優先事項となっているのか
職場、顧客対応システム、業務運用プロセスにおける対話型人工知能の普及は、かつてない業務効率をもたらす一方で、新たなセキュリティリスクという分野を生み出しています。企業が対話支援機能、業務補助機能、自動化された文章生成ツールへの依存を強める中で、プロンプトおよびそこに含まれるデータを保護することは、事業継続において極めて重要な課題となっています。デジタルコミュニケーションへの急速な移行、クラウド環境の広範な利用、そしてコンプライアンス要件の強化が、人工知能プロンプトセキュリティ市場の力強い成長を後押ししています。
市場規模と成長スピード
人工知能プロンプトセキュリティ市場は急速に拡大しており、二〇二四年の十五億一千万ドルから二〇二五年には十九億八千万ドルへと成長し、成長率は三一・五パーセントに達しています。この成長は、企業における対話型人工知能の利用拡大、より厳格な個人情報保護要件、遠隔協業の増加、自動化された顧客対応件数の増大、対話型システムへの外部データ統合といった複数の要因と密接に関係しています。
二〇二九年までに市場規模は五十八億七千万ドルに達すると予測されており、企業業務における人工知能支援機能の導入拡大、自動化された意思決定に対する規制上の透明性重視、データ管理体制の拡充、機密情報をプロンプト単位で制御する需要の高まりが成長を支えます。研究者は、多言語対応の内容監視技術、大規模言語処理モデル向けの適応型保護機構、プロンプト操作を検知および防御する手法の進化を見込んでいます。
より強固なプロンプトセキュリティ対策への需要を押し上げる要因
この市場成長を牽引する主要因の一つは、サイバー脅威の高度化です。組織は、なりすまし攻撃、身代金要求型攻撃、クラウド環境への侵害、人工知能を悪用した攻撃など、より複雑な脅威に直面しています。二〇二四年第三四半期には、企業が週平均一八七六件のサイバー攻撃を受けており、前年から七五パーセント増加しています。この状況下において、プロンプトの保護は不可欠な要素となっています。
プロンプトセキュリティツールは、人工知能モデルを不正に操作しようとする悪意ある試みを検知・遮断し、機密情報の漏洩を防ぎ、不正な動作を阻止します。デジタル基盤の拡大と攻撃手法の進化に伴い、企業は対話型業務フローを保護し、自動化システムへの信頼を維持するため、専門的なセキュリティ対策への依存を強めています。
プロンプトセキュリティソリューションを主導する企業
世界のプロンプトセキュリティ分野は、情報セキュリティ分野の主要企業および人工知能技術の革新企業によって形成されています。主な企業は以下の通りです。
・グーグル
・マイクロソフト
・メタ・プラットフォームズ
・アマゾン・ウェブ・サービス
・アイ・ビー・エム
・オープンエーアイ
・クラウドストライク
・チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ
・パランティア・テクノロジーズ
・ラピッドセブン
これらの企業は、企業環境において対話型人工知能を安全に大規模展開できるよう、制御機構、検知機能、運用管理体制の強化を進めています。
