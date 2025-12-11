【 SPAIA競馬 】利便性向上へウェブサイトを刷新
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下：グラッドキューブ）が運用する競馬情報サービス「 SPAIA競馬 」は、ユーザー体験の向上およびサービス基盤の強化を目的として、2025年12月11日（木）にウェブサイトのリニューアルを実施いたしました。
今回のリニューアルでは、ユーザーの利便性向上とデータ活用の高度化を目的に、以下の新機能を追加しています。
・カスタム出馬表
ユーザー自身が見たい情報を自由に選択、並び替えできる、自分好みにカスタマイズ可能な出馬表です。データ分析ページからユーザーが注目した条件項目を追加することも可能になりました。
・本日の傾向
当日のレース結果をリアルタイムで反映し、3着以内に入線した馬の枠番、脚質、騎手、通過位置などの情報を一覧表示。当日のレース傾向を一目で把握できます。
・タイム評価
「走破タイム」とレース当日の「タイムの出やすさ」をもとにした独自指標です。異なる競馬場・距離・馬場状態であっても、横並びで比較が可能な「走破タイムの真の価値」をスコアで表示しています。
・データの充実、検索性向上
出走馬着度数一覧、対戦成績、持ちタイム一覧、勝ち上がり表、過去10年データ、データ分析機能など豊富な目的別データの追加と、各ページでの細かい条件絞り込みにより、目的の情報に素早く辿りつける使い勝手を実現しました。
これらの機能強化により、より直感的で深いデータ分析が可能となり、ユーザーがより高い満足度でサービスを利用できる環境を整備しております。
本リニューアルに伴い、一部コンテンツの提供 URL が段階的に変更となるため、下記の通りご案内申し上げます。
■旧サイト（従来版）の移行について
これまでのサイトは、リニューアル後は一時的に https://v1.spaia-keiba.com に移行し、継続提供いたします。
また、一部のコンテンツのリニューアルは2026年1月以降の順次リリースを予定しております。
▼2026年以降 リニューアルコンテンツ
・AI 予想 / 実績
・AI 厳選レース
・今週の WIN5
・データベース
・馬券収支
▼その他
従来版とリニューアル版の馬券収支記録は、2026年以降に統合を予定しております。
統合後は、従来版での IPAT 連携の提供を終了し、リニューアル版のみでの提供となります。
なお、SPAIA地方競馬は今回のリニューアルの対象外となります。
■旧サイト（ v1.spaia-keiba.com ）の提供終了について
旧サイト（ v1.spaia-keiba.com ）での情報配信は、2026年春頃の終了を予定しております。
終了日程は、あらためて公式サイト、メルマガ等でご案内します。
今回のリニューアルを契機に、ユーザー満足度の向上とより持続的なサービス成長を目指して、データ活用基盤の強化、UI/UX 改善、サービス全体の最適化に継続して取り組んでまいります。
