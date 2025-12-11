日本モールディングコンパウンド市場は、5.5％という高い年平均成長率（CAGR）と先進製造業における需要拡大を背景に、2033年までに8億2674万米ドルという驚異的な規模に拡大すると予測されている
日本モールディングコンパウンド市場は、2023年時点の5億1,060万米ドルから2032年には8億2,674万米ドルへと着実に拡大する見通しであり、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5％で成長すると予測されている。エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリエステル樹脂、シリカ樹脂など複数の素材を組み合わせたモールディングコンパウンドは、優れた粘り強さや耐食性、機械強度、耐熱性を備え、精密部品の寸法安定性を確保する上で不可欠な産業用材料として位置づけられている。そのため、エレクトロニクス、自動車、航空宇宙、電機、工業製造など幅広い領域で需要が高まっている。
エレクトロニクス産業の高度化が生む需給の押し上げ効果
日本のエレクトロニクス産業は、電気機器・半導体・映像機器などの大手メーカーが集積しており、国内製造業の研究開発・設備投資を牽引する中心的セクターとなっている。熱硬化性ポリマーやエポキシ樹脂を基材とするモールディングコンパウンドは、優れた電気絶縁性、高い耐熱性、湿気環境での安定性といった特性から、半導体パッケージングや電子部品保護に最適である。
JEITAによれば、電気・電子産業の生産額は2021年に9,977億7,218万米ドル、2022年には8,399億9,776万米ドルと報告されており、安定した市場規模を維持している。こうした製造活動の高度化に伴い、電子部品の信頼性向上や製品寿命延伸を目的とした樹脂モールドタイプの採用が加速しており、結果としてモールディングコンパウンドの需要拡大に直接的な寄与をしている。
市場成長を鈍化させる健康影響リスクと規制強化の動き
一方で、モールディングコンパウンドは工業用プラスチックであることから、作業環境によっては咳や喉の炎症、皮膚刺激、眼の炎症など、人体への悪影響が懸念されている。これらの曝露リスクは、製造現場での安全対策コスト増加や規制強化につながり、市場成長の抑制要因として注目されている。
加えて日本では、2024年に重症化リスクの高い溶連菌感染症（SSTS）が急増し、3月時点で474件が報告されるなど、産業従事者の健康管理に対する社会的関心が高まり、労働環境改善・化学物質管理の強化が一段と進む可能性がある。このような衛生・安全意識の高まりは、化学材料を扱う産業全体の操業方針にも影響しうる。
自動車分野で進む軽量化技術革新と新素材採用の広がり
日本の自動車産業は世界的な競争力を有しており、軽量化・燃費効率向上を目的とした新素材導入が積極的に進められている。シート成形用コンパウンドは、熱硬化性樹脂やエポキシ樹脂を活用した高耐久・高剛性の素材として、自動車OEMに採用が広がっている。これらのコンパウンドは、腐食や変形、外力による損傷に強く、従来のスチール部材に代わる代替素材として注目されている。
2023年2月には、東レが炭素繊維強化プラスチックを用いた高速一体成形技術を公表し、小型から大型商用車まで適用可能な部材の開発を進めている。こうした技術革新は、モビリティ分野における樹脂コンパウンドの用途拡大を後押ししており、産業全体の新たな需要創出につながっている。
主要企業のリスト：
● Resonac Electronic Materials Kyushu Corporation
● Huayuan
● Sumitomo Bakelite Co., Ltd.
● MOLYMER SSP Co., Ltd.
