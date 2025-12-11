カタール博物館のTasweer 、「文化の年（Years of Culture）」の一環として「一つの空の下（Under One Sky）」世界写真公募を発表





DOHA, Qatar, Dec. 11, 2025 /PRNewswire/ -- 「文化の年（Years of Culture）」プログラムの一環として、カタール博物館のTasweer写真イニシアチブは、U.S. Department of Stateの「大使館における芸術（Art in Embassies）」プログラムとの協力のもと、国際公募展「一つの空の下（Under One Sky）」を立ち上げました。この巡回写真展は、FIFA World Cup Qatar 2022™の団結と共有精神を祝うものでFIFA World Cup 2026™に合わせて、2026年初頭にワシントンD.C.、オタワ、メキシコシティのいくつかのカタール大使館で開催されます。

「一つの空の下（Under One Sky）」は友情へのトリビュートであり、世界中のファンのエネルギー、感情的なつながり、忘れられない思い出を捉えています。この展覧会では、印象的な写真と個人のストーリーを通じて、歴史的な大会で国境を越えて人々を結びつけた喜び、優しさ、おもてなし、善意といった普遍的な価値を強調しています。

「文化の年（Years of Culture）」の特別プロジェクト副ディレクターであり、「一つの空の下（Under One Sky）」の原動力であるAisha Abdulla Hamad Al Misnad博士は、次のように述べています。「このプロジェクトは、2022年ワールドカップ（2022 World Cup）を喜びと団結の瞬間にしたファンの精神を称えるものです。」こうした思い出を共有することで、私たちは歓迎的なホスト国としてのカタールの伝統を称え、サッカーを通じて文化的な対話を促進し続けます。」

公募詳細

・応募期間：2026年1月11日まで（ドーハ時間午後11時59分、UTC+03:00締切）

・応募資格：全世界の18歳以上の写真家を対象とし、経験レベルは問いません。

・応募制限：参加者1名につき1作品のみ。

・形状：JPEGまたはTIFF形式、解像度3000ピクセル以上（長辺）、ファイルサイズ3～8MB。

・応募リンク：https://tinyurl.com/3ukuuj3a

・手数料：無料

カテゴリー

カタール国内 - 大会を実際に体験した人向け：

1. 旅 - カタールでの旅行と到着体験。

2. 試合 - スタジアムの興奮と期待。

3. 試合後 - 試合後の祝賀会と喜びの共有。

カタール国外 - 世界中の祝賀行事とファンの伝統：

4.サッカーへの愛（The Love of Football） - FIFA World Cup Qatar 2022™を祝う、自宅での集まりからファンゾーン、ストリートでのお祝いまで、世界的なファン文化。

賞品と選考

開催国3カ国で合計50～70枚の画像が展示用に選ばれます。各カテゴリーの上位5名の優勝者には、それぞれ500ドルの賞金が贈られます。

審査と展示

応募作品は専門家の審査員団によって審査され、受賞者には電子メールで連絡されます。最後の展示では、FIFA World Cup Qatar 2022™の思い出と、2026年ワールドカップ（2026 World Cup）開催国を巡る世界的な祝賀行事を結び付け、世界中のサッカーファン文化を人間中心のビジュアル アーカイブとして紹介します。

提出はオンラインで行うことができます： https://tinyurl.com/3ukuuj3a.

応募基準と応募ガイドラインの詳細については、https://tasweer.org.qa/en/calendar/under-one-sky/ をご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2839631/Years_of_Culture_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

