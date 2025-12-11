年末年始に、あなたの故郷へ“里帰り” 『NARUTO＆BORUTO 忍里』 冬の里帰り祭 ～参の巻～ 「ガイ先生を超えろ！青春！大声選手権」 2026年1月1日～3日限定開催
兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、年末年始に“心の故郷”として忍里に帰ってきてくれた忍の皆様が満喫できる『NARUTO＆BORUTO 忍里 冬の里帰り祭』を開催。第３弾として「ガイ先生を超えろ！青春！大声選手権」を2026年1月1日（木）～3日（土）の期間限定で開催いたします。
本イベントでは、１月１日に誕生日を迎える、作品屈指の人気キャラ「マイト・ガイ」に負けない、青春パワーと“NARUTO愛”を込めた一言を渾身の大声で叫び、参加者同士で音量を競い合っていただきます。デシベルメーター（音量計測器）に向かって全力で愛を叫びましょう！優勝した方には、「NARUTO＆BORUTO 忍里」オリジナルグッズをプレゼント。さらに、参加者全員に「ガイ先生の名場面カイロ」をプレゼントいたします。冬の寒さなんて、ガイ先生の青春パワーで吹き飛ばせ！冬休みを満喫できる『NARUTO＆BORUTO 忍里 冬の里帰り祭』は、まだまだほかにも様々な企画を準備しています！続報を待て！
■『NARUTO＆BORUTO 忍里 冬の里帰り祭』 参の巻 概要
期間：
2026年1月1日（木）～1月3日（土）
場所：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」内、火影岩前広場
開催時間：
各日12時
※ナルトグリーティング終了後に実施
内容：
参加者は、デシベルメーター（音量計測器）に向かって、“NARUTO愛”溢れるセリフを大声で発声し、声の大きさを競います。優勝された方には、「NARUTO＆BORUTO 忍里」オリジナルグッズをプレゼント。また、参加者全員に「ガイ先生の名場面カイロ」をプレゼントいたします
料金：
無料 ※別途入場チケットが必要になります
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
