Cell Impact、主要自動車メーカー向けにツールを供給





スウェーデン・カールスクーガ, 2025年12月10日 /PRNewswire/ -- Cell Impact は、流路板の製造に使用される成形工具の生産および供給について、アジアを代表する自動車メーカーと契約を締結しました。受注額は150万スウェーデン・クローナで、納品は2026年第1四半期を予定しています。



Cell Impact has signed an agreement with a leading Asian automotive manufacturer for the production and delivery of a forming tool used in the manufacturing of flow plates.



この自動車メーカーとCell Impact は、複数の顧客プロジェクトを通じて数年間にわたり協力しており、今回の最新の契約は、これまでの成功した取り組みの成果です。

「各プロジェクトの成功が、継続的な生産に向けて私たちを一歩ずつ前進させてきました。今回のツールは、パターン設計および生産品質の試験・検証のために、顧客がフロープレートを完成品として製造する際に使用される予定です」と、Cell Impact の CEO であるDaniel Vallin氏は述べています。

今回の受注は、当期の Cell Impact の業績への影響は限定的ですが、顧客における本格的な量産体制に向けて協業を一歩前進させるという点で、戦略的に重要なものです。

Cell Impactについて

Cell Impact AB（publ）は、燃料電池および電解槽メーカーに先進的な流路板を提供するグローバルサプライヤーです。同社は、高速成形のための独自の方法、Cell Impact Forming™を開発し、特許を取得しています。これは従来の成形方法と比較して、はるかにスケーラブルでコスト効率が良いです。Cell Impact Formingは、水を消費せず非常に少量の電力しか消費しない環境に優しい成形技術です。

Cell Impactの株式はNasdaq First North Growth Marketに上場されており、FNCA Sweden ABが同社の認定アドバイザー（CA）を務めています。

