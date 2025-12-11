ADI Foundation、ADI ChainのメインネットとADIユーティリティトークンのローンチを発表





・ADI Foundation、ADI ChainのメインネットとネイティブADIユーティリティトークンのローンチを発表、政府・規制対象機関・実世界での用途向けに構築されたレイヤー2ブロックチェーンを公開。

・急成長を遂げるエコシステムに支えられ、ADI Foundationは現在、20か国以上で50以上の機関と提携し、5億人以上の人々にリーチしており、ID、決済、エネルギー、登記、不動産などのパイロットプログラムを実施。

アブダビ（アラブ首長国連邦）, 2025年12月10日 /PRNewswire/ -- ADI Foundationは、ソブリン級のブロックチェーンインフラを構築するアブダビ拠点の組織であり、同組織は本日、ADI ChainのメインネットおよびADIユーティリティトークンのローンチを発表し、2030年までに10億人をオンチェーンへ導くという使命に対して、重要な節目を迎えたと発表しました。今回のローンチは、新興市場における政府、規制対象機関、実世界のシステム向けに特化して設計された、コンプライアンス対応の新たなクラスのブロックチェーンインフラを導入するものです。



ADI Foundation Announces Launch of ADI Chain's Mainnet and ADI Utility Token



ADI Chainは、MENA地域における初の機関投資家グレードのレイヤー2ブロックチェーンであり、大規模な導入を支えるために必要な技術力と財務基盤を備えています。ADI Chainのモジュラーアーキテクチャは、オプションでL3チェーンをサポートしており、相互運用性、拡張性、セキュリティを損なうことなく、各国の規制要件や産業分野の要件に合わせたアプリケーションを世界中の機関が展開できるようにすることで、実社会での普及を実現します。

同財団は、20か国以上にわたる50の主要機関とのパートナーシップを確立しており、5億人以上にリーチできる体制を構築しています。メインネットのローンチに伴い、これらのパートナーはパイロットプログラムの移行およびオンチェーン展開を開始する予定です。

ADI Chain上で展開される最初の旗艦プロジェクトの1つは、UAEの規制枠組みの下、FABおよびIHCによって開発が進められているディルハム建てステーブルコインです。ディルハム建てステーブルコインは、規制されたステーブルコインがその国の法制度および金融システム内でどのように機能できるかを示す、UAE向けに特別設計された国家レベルの概念実証となります。また同ステーブルコインは、共有され相互運用可能で政策整合性のあるインフラ上において、各国が自国の主権デジタル通貨を発行し、通貨主権を維持しながらより効率的な国際流動性を実現できる、マルチカレンシー環境の長期的ビジョンの基盤を形成します。

このインフラを支えるのがADIトークンであり、レイヤー2およびそのカスタマイズ可能なレイヤー3領域全体で行われるあらゆる活動のネイティブユーティリティトークンとして機能します。ADIトークンは、ユーザー、開発者、企業、バリデーター間の取引手数料、スマートコントラクトの実行および決済を担います。ローンチ時点から、ADIユーティリティトークンは主要な取引所に上場され、初日からグローバルな認知と円滑なユーティリティを確保します。

「ADI Chainのメインネットのローンチは、ブロックチェーンが実経済を支える信頼できるレールとなる、新たなデジタルインフラの段階の始まりを示すものです」と、ADI Foundationの主任評議員であり、Sirius International HoldingのCEOであるAjay Bhatia氏は述べました。「コンプライアンス、セキュリティ、効率性を組み合わせることで、ADI Chainは新興市場における国家デジタル通貨、トークン化された金融、包括的な経済参加の基盤を提供します。」

「公共インフラは常に国家建設の基盤となってきました。今日、その基盤はID、決済、データのための信頼できるシステムであるデジタル公共インフラを通じて、デジタル空間へと拡張されなければなりません」と、ADI Foundationの評議員であるHuy Nguyen Trieu氏は述べました。「ADI Chainは、政府がこのような包摂的で相互運用可能、かつ政策に整合したデジタルサービスを提供できるよう支援する、ソブリン級のインフラとして構築されました。」

同財団は、中東、アフリカ、アジア、欧州にわたり、Abu Dhabi Real Estate Centre、Emirates Driving Company、Esyasoft Holdingを含む複数の機関、政府機関、企業パートナーと戦略的パートナーシップを締結しており、ID、決済、エネルギーシステム、デジタル登記、不動産分野の近代化に向けたブロックチェーンアプリケーションの創出を検討しています。これらのパートナーシップは、トークン化された所有権の記録、安全なワークフロー自動化、検証可能なデジタルID、コンプライアンスに準拠したデジタル決済基盤など、国家規模のサービスに向けた初期段階の実運用ルートを示すものであり、メインネットローンチに伴い、これらのサービスが順次ADI Chainへ移行を開始します。

同社幹部は今週、MENA地域を代表する投資サミットであるアブダビ・ファイナンス・ウィークに戦略的に参加し、さらなるグローバルパートナーシップを発表する予定です。

ADI Foundationは、世界的なデジタル資産ハブかつWeb3の中核拠点として急速に台頭しているアブダビに本社を置き、地域初となるデジタル資産専用の規制枠組みを策定したアブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）を基盤としており、アブダビ首長国の変革を牽引する存在です。

ADI ChainおよびADIトークンのローンチは、UAEやより広範な地域にとって極めて重要な時期に行われます。過去5年間、UAEはブロックチェーンに関する初期の実証段階から、政府および金融セクター全体での大規模な導入へと移行しており、2030年までに40%以上のCAGRが見込まれています。

開発者およびパートナー向け

メインネットへのアクセス、ドキュメント、および統合サポートは、以下のリンクから利用可能です：https://docs.adi.foundation/how-to-start/adi-network-mainnet-details

開発者、各種機関、そしてエコシステムパートナーは、ネットワークの成長に参加し、ツール群への貢献や実運用可能なアプリケーションの導入を行うよう招待されています。

ADI Foundationについて

ADI Foundationは、政府や各種機関がデジタル経済の成長を加速できるよう支援するブロックチェーンインフラを構築する、アブダビ拠点の組織です。

同財団は、総資産2,400億ドル超の持株会社IHCのテクノロジー部門であるSirius International Holdingによって設立されました。ADI Foundationは、すでにプロジェクトエコシステム内に存在する5億人超の基盤をもとに、2030年までに世界で10億人をデジタル経済へ取り込み、大規模な社会的・経済的包摂を促進しています。

ADI Foundationは、20か国以上および50の主要機関との戦略的パートナーシップを有しており、ADI Chain上で構築されるUAEディルハム建てステーブルコインなど、拡大するユースケースのポートフォリオを保有しています。

アブダビのADGMに本社を置くADI Foundationは、カスタム設計されたデジタル資産規制枠組み、規制当局の監督下にあるバーチャル資産取引所、法定通貨参照型トークンに関するルール、先駆的なDLT Foundations制度を世界で初めて整備した法域に拠点を構え、先見的な政策を、人々・企業・政府のいずれもを力づける実用的かつスケーラブルなシステムへと具体化することで、首長国がグローバルなデジタル資産ハブとして台頭するのを牽引する一助となれることを大変喜ばしく考えています。

詳細については、https://www.adi.foundation/ をご覧ください。

免責事項通知

ADI ChainおよびADIトークンは、テクノロジー財団であるADI DLT Foundation（「ADI」）によって開発されています。

同コンテンツは情報提供のみを目的としており、投資、法務、税務に関する助言や、いかなるデジタル資産の売買の提案を構成するものではありません。

すべての機能、トークンのユーティリティ、タイムラインおよびローンチの詳細は、予告なく変更される場合があります。将来のパフォーマンスまたはトークン価値について、いかなる保証も行われません。

投資資金にはリスクが伴います。

