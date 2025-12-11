DXCがAdvisoryXを立ち上げ、AI実行ギャップに関する新たなグローバルインサイトを発表

バージニア州アッシュバーン, 2025年12月11日 /PRNewswire/ -- 大手エンタープライズテクノロジーおよびイノベーションパートナーであるDXC Technology（NYSE：DXC）は本日、企業が最も複雑な戦略、運用、テクノロジーの課題に対処することを支援するために設計されたグローバルアドバイザリーおよびコンサルティンググループであるAdvisoryXの立ち上げを発表しました。DXCは、この発表と並行して、組織がAIを優先し、運用する方法における大きな矛盾を浮き彫りにする新たな世界規模の調査を発表します。この調査では、AIが取締役会レベルの優先事項である一方で、多くの企業では野心を成果に変えるために必要なビジネスケース、運用モデル、ガバナンスが欠如していることが示されています。

「企業は「AIを導入する」という強いプレッシャーにさらされていますが、ほとんどの企業では、最適化されたデータ、明確なビジネス ケース、連携したリーダーシップ、適切な技術アーキテクチャといった基礎がまだ欠けています。これが、94%が実行上の課題に直面し、パイロットが拡張に失敗する理由です。AdvisoryXは、そのギャップを埋め、強固な技術基盤を確立し、価値を中心にプロセスを再考し、規律ある運用と検証を実装し、AIを人間のために活用できるインターフェースを設計することで、組織がゼロから構築できるようにします。その結果、責任を持って拡張され、測定可能な影響をもたらすAIが誕生しました。」

- DXC Technology、AdvisoryX Groupのグローバル責任者、Pete McEvoy氏

AdvisoryXが新たなグローバルリサーチを開始

AdvisoryXは、企業戦略、オペレーショナルエクセレンス、テクノロジー変革、人材と文化、財務とリスク、ユーザー エクスペリエンスに関するDXCの専門知識を結集します。この事業は、コンサルティング主導の取り組みとDXCのエンジニアリングの伝統を組み合わせ、組織が課題を診断し、将来の運用モデルを設計し、大規模な変革を実行できるよう支援します。これをサポートするために、AdvisoryXはビジネスのペースに合わせて動くリサーチエンジンを構築し、タイムリーで実用的な、リーダーが直面する現実の課題に合わせた継続的な洞察を提供しています。ローンチの一環として、AdvisoryXは、組織がAIをどのように計画、導入、拡張しているかを調査した初のグローバル調査* を発表しました。試験結果は以下の通りです。

リーダーの77%がAIは取締役会レベルの優先事項であると回答する

30%が数ヶ月以内にエージェント型AIの導入を計画する

65%はAIに関する明確な企業向けビジネスケースを構築できない

94%が大規模なAI導入に大きな課題に直面している

これらの結果は実行のギャップを浮き彫りにしています。AIは取締役会レベルの優先事項である一方、組織の3分の2ではまだ明確なビジネスケースが存在せず、導入は成果よりもプレッシャーによって推進されることが多いことが示唆されています。このギャップは、計画にとどまらず、戦略、展開の焦点、リーダーシップの調整、組織の準備状況、技術的能力にわたる5つの相互に関連する実行上の課題にまで広がります。これを解決するには、AIを経営上の中核優先事項として扱い、投資を測定可能な価値に合わせる必要があります。調査によると、企業のリーダーたちは、AI が仕事や意思決定をどのように変えるかについても大きな変化が起こると予想しています。

・50%は、AIが部分的に自律的に動作し、人間が重要な決定を承認するハイブリッドモデルを期待している

・31%はAIが主に人間を支援すると予想しており、近い将来に完全に自律的なAIを期待しているのはわずか15%である

・2028年までに、リーダーの81％がAIによって特にIT、データ、サイバーセキュリティ、ソフトウェア開発の分野で労働力の需要が高まり、役割とスキルの大規模な再定義が起こると予想している

DXCの統合AIソリューション

AIの潜在能力を最大限に引き出すには、企業は効率性を超えて、AIが実現する新しい機能や成長に目を向ける必要があります。AdvisoryXは、企業の導入を加速するためのDXCの実績あるフレームワークであるXponentialによって導かれる戦略的前進と即時の運用上の利益を一致させることで、このギャップを埋めるのに役立ちます。AIの目標を組織全体の成果に変換するために、DXCはライフサイクル全体にわたる5つの統合ソリューションを開発しました。

・AIコア：データ、モデリング、ガバナンス、プラットフォームアーキテクチャを含むエンタープライズ グレードのAIの基盤

・AIによる再発明：人間支援型、半自律型、自律型の運用モデルにわたる実証済みの業界ユースケース

・AIインタラクト：人とAIのシームレスなコラボレーションを可能にする、再設計されたワークフローと自然なインターフェース

・AI検証：正確性、品質、安全性を確保するための継続的なテスト、観測性、ガバナンス

・AI管理：進化するモデルとインフラストラクチャのための生産運用とライフサイクル管理

これらの相互接続されたソリューションは、顧客が導入を加速し、リスクを管理し、企業全体に持続可能な価値をもたらすのに役立ちます。

DXCの新しいブランドアイデンティティ

DXCが次の成長段階に入るにあたり、新たな企業方針を反映した、刷新されたグローバルブランドアイデンティティも導入します。DXCは創業以来、世界最大級の組織がミッションクリティカルなシステムを運用し、近代化するお手伝いをしてきました。私たちの長年の強みは、エンジニアリングの深さ、実行および提供能力、複雑な問題への対応力、信頼できるパートナーシップの伝統、そして中核的な銀行、保険、医療、公共部門、旅行および輸送、その他の規制の厳しい業界における数十年にわたるリーダーシップなど、この戦略の中心であり続けます。

「私たちのビジュアルアイデンティティは、私たちの戦略のペースと野心と一致しています。この刷新は、私たちが組織としてどのような存在になろうとしているのかを反映しています。つまり、指数関数的な変化の時代において、お客様が進むAI主導の未来に、より焦点を絞り、より統一し、より整合を図っていくということです。これは私たちの進化を反映するものであり、企業が今日よりスマートに業務を遂行し、基盤を近代化し、将来に向けて自信を持って変革できるよう支援するという私たちの取り組みを強化するものです。」

- DXC Technology最高マーケティング責任者、Anthony Pappas氏

新しいブランド アイデンティティは、AI主導の世界向けに構築された、より明確で現代的なビジュアル システムによってこの進化を捉えています。シンプルさ、精度、目的を重視し、企業がよりスマートに運営し、より迅速に変革し、新たな価値源を解き放つことを支援する信頼できるパートナーとしてのDXCの役割を強化します。刷新されたデザイン言語、トーン、デジタル エクスペリエンスにより、市場全体での一貫性が向上し、統合された洞察主導のソリューションを提供するというDXCの取り組みが示されます。

DXC Technologyについて

DXC Technology（NYSE：DXC）は、グローバル企業および公共部門組織に対し、ソフトウェア、サービス、ソリューションを提供する先進的な企業向けテクノロジーおよびイノベーションにおけるパートナーであり、急速な変化の中でAIを活用し成果を創出できるよう支援しています。DXCは、マネージドインフラサービス、アプリケーションモダナイゼーション、業界特化型ソフトウェアソリューションにおいて深い専門性を有しており、世界でも最も複雑なテクノロジー基盤の近代化、セキュリティ確保、運用を担っています。詳細については、dxc.comをご覧ください

