コラントッテが企業版ふるさと納税にて出雲市へ寄附

「宇野昌磨さんスケート体験会」を実施、飯塚俊之市長より感謝状をいただきました。

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已）は、企業版ふるさと納税を通じて島根県出雲市に寄附を行い、出雲市の子供たちへの「宇野昌磨さんスケート体験会」を実施、飯塚俊之市長より感謝状を贈呈いただきました。

12月5日（金）出雲市の宍道湖公園湖遊館にて『宇野昌磨さんスケート体験会』が開催されました。

コラントッテは、市費だけでなく企業の応援によって地域振興を実現する「企業版ふるさと納税」を活用し、出雲市内の小中学生にスケートの楽しさを体験してもらうことを目的に寄附を行いました。

飯塚俊之出雲市長より「出雲市行政への深いご理解のもと、宇野昌磨スケート体験会開催に多大なるご寄附を賜り、厚く御礼申し上げます。いただいたご寄附をもとに、市内の子どもたちを対象としたスケート体験会を盛大に開催することができました。スケート経験が数回しかない子どもから、日頃から練習を重ねている子どもまで幅広く参加し、氷上での挑戦や交流を通じて大きな喜びと成長の機会を得ていただきました。今後もこの成果を礎に、子どもたちの健やかな成長と地域のさらなる発展に努めてまいります。」とお言葉をいただきました。

今回のスケート体験会では、コラントッテ契約選手である宇野昌磨さんをはじめ、翌日から開催されたアイスショー「Ice Brave2」島根公演に出演したスケーターの皆さまが講師として参加し、会場は大いに盛り上がりました。また、スケート体験会に参加した子どもたちを「Ice Brave2」島根公演へご招待し、2日間にわたり、多くの子どもたちが笑顔でスケートの魅力や楽しさを体感できる貴重な機会となりました。

管理医療機器として認証されたコラントッテ。違いはN極S極交互配列。

コラントッテの効果

N極S極交互配列を表すマーク

コラントッテには、「コリを緩和する」理由と根拠があります。広く磁力を効果的に与える「N極S極交互配列」を開発。管理医療機器として認められた本物の健康ギアです。

他にはない、コラントッテだから実現できた磁気のチカラは、着用するだけでご体感いただけます。もうコリに悩まない。心から笑顔になれる日々がはじまります。

管理医療機器とは

「管理医療機器」は毎年厳しい審査をクリアし、品質が管理されています。一度の届出のみで製造・販売可能な「一般医療機器」とは異なり、ワンランク上の認証を受けた信頼の証です。

くらべてわかるコラントッテの効果

・コラントッテの磁石は独自のN極S極交互配列により磁気を広範囲に働きかけることができるので、「点ではなく面で」の効果を得ることができます。この効果により磁気が血行改善・筋肉のコリを緩和し、回復を促します。

・医療機器として認証されている本物の健康ギアの効果により、装着部位の血行を改善。日常着けているだけで、つらいコリの悩みから解放されます。

株式会社コラントッテ

「今日も、笑顔のそばにいる。」

健康の先にある笑顔のために、私たちにできることがあります。医療機器メーカーである株式会社コラントッテは、1997年の設立以来、人々の心身の健康につながる商品の開発を進めてきました。

世の中には健康を意識した商品は無数にあります。私たちは医療機器として認証された磁気健康ギア「コラントッテ」を中心に、エビデンスを取得した本物の製品開発に尽力しています。

私たちの製品は医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。

機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。さらに国内外の特許取得によりグローバルに展開。コラントッテは誰もが気軽に楽しめる身近な医療機器として、世界中の人々の笑顔とつながっています。

株式会社コラントッテは、2021年7月8日、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース）に上場いたしました。これを機に、さらなる業容の拡大とともに皆様方に信頼され、広く社会に貢献できる企業となるよう、一層精励してまいります。

【会社概要】

株式会社コラントッテ

代表取締役社長 小松 克已

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目10番26号 コラントッテビル

TEL：06-6258-7350（代表） FAX：06-6258-7360

事業内容：健康関連製品事業（家庭用永久磁石磁気治療機器、ヘルスケアグッズなどの製造・販売）

URL：https://colantotte.co.jp/