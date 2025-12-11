鈴与シンワート株式会社（代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート」）は、「運転前アルコールチェック＆検温※クラウドサービス「あさレポ」」を、東京都を拠点として、貸切バス事業を中心に、観光、送迎、研修旅行、学校行事など幅広いニーズに対応する水元観光バス株式会社（代表取締役 伊藤 浩林、本社所在地：東京都葛飾区、以下「水元観光バス」）が導入したことを発表しました。

以下、導入事例（https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/case/mizumoto/）の要約と抜粋

■「あさレポ」導入までの経緯について

2024年秋頃より、業務効率化および安全管理強化を目的として検討を開始しました。

従来型の点呼簿電子化システムや乗務員勤怠管理、運行記録をデジタル化するために運行管理システムの一部機能を導入、点呼代行サービスを活用した点呼の外部委託などを検討しましたが、同業他社からの紹介で「あさレポ」を知りました。

Webサイトから問い合わせを行い、デモンストレーションを受け、無料トライアル期間を経て、翌年1月に導入しました。

■「あさレポ」の選定理由について

製品選定において以下の4項目を他社サービスと比較し、総合的に最も適していると判断しました。

① アルコール検知器やアプリの操作性が良く使いやすいこと

② 安全管理に直結する機能性が備わっていること

③ 導入後のサポート体制が良いこと

④ コストパフォーマンスが良いこと

特に、直感的に操作できる使いやすさと、安全管理に必要な機能が揃っている点を高く評価しました。

また、導入後もサポート体制が充実している点や、法改正に対して迅速に対応される点で、安心して長期的に運用できると思い選定しました。

■「あさレポ」導入後の効果について

従来は勤怠や点呼記録を紙で管理していましたが、導入後は、クラウドに一元化されたことで管理がスムーズになり、管理者の事務作業の手間が大幅に軽減されました。

記録がデジタル化されたことで確認が容易になりました。

またシステムで管理するため、転記ミスなどがなくなり、運行管理の正確性と効率が向上しました。

アルコールチェックを完了して、ビデオ点呼で体調や車両にも異常がないということを映像で残すという意識で各乗務員は点呼に応じてくれています。

■事例の詳細について

https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/case/mizumoto/

■運転前アルコールチェック＆検温※クラウドサービス「あさレポ」について

「あさレポ」は、ドライバーの運転前アルコールチェックと検温※のデータを、専用のクラウドサーバにて一元管理するクラウドサービスです。運転前に利用することで酒気帯び運転や発熱時運転を予防します。道交法のアルコール検知器使用義務、2024年4月から施行された旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正などに対応します。

＜「あさレポ」の特長＞

① AI顔認証（なりすまし防止）

② アルコールチェック＆検温※

（Bluetooth接続可能なアルコール検知器と連携）

③ ビデオ点呼機能で遠隔点呼に対応

④ 簡単便利に一元管理

⑤ 月額基本料0円の従量課金プランも用意

「あさレポ」のサービス詳細はこちらからご覧ください。

https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/

■「あさレポ」のビデオ点呼機能について

遠隔地にいるドライバーの顔を視認して点呼ができます。

ドライバーは専用アプリからビデオ通話で点呼に応じることができるので、管理者はドライバーの状態を聴覚だけでなく視覚でも確認できます。

ビデオ通話の記録はクラウドサーバに保管され、いつでも管理画面から閲覧することができます。

「あさレポ」ビデオ点呼のサービス詳細はこちらからご覧ください。

https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/bus/

※鈴与シンワート指定の検温機能付きアルコール検知器利用時に検温が可能です

■水元観光バス 会社概要

■鈴与シンワートについて

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、物流ITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

