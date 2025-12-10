【Wantedlyフォロワー急増ランキング２位】SNSマーケティング企業EMOLVAが採用SNSで存在感を発揮

株式会社EMOLVA

SNSマーケティング支援を行う株式会社EMOLVA（本社：東京都港区、代表取締役CEO：榊原清一、以下EMOLVA）は、ビジネスSNS「Wantedly」において、フォロワー急増企業ランキング２位を獲得しました。

Wantedlyのランキングは、短期間でフォロワーが大幅に増えた企業の「話題性」「共感度」「注目度」を示す指標です。SNSマーケティング企業であるEMOLVAが、採用SNSにおいてその実力を証明した形となり、採用ブランディング領域でも注目を集めています。

今回の大幅なフォロワー増加は、SNS運用で培ったストーリー設計力や、Wantedlyの特性に最適化した情報発信が評価された結果です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21425/table/115_1_f9d47588032cfeb6cd83a58015934892.jpg?v=202512110958 ]

株式会社EMOLVAは、Wantedlyにおいて短期間でフォロワー数が急伸し、フォロワー急増企業のトレンドランキング２位にランクインしました。

Wantedlyは「共感でつながる採用プラットフォーム」として知られており、企業のビジョン・文化・働く想いに共感したユーザーがフォローする仕組みを採用しています。



今回の順位は、EMOLVAの発信が多くのユーザーに支持され、短期間で大きな関心を集めたことを意味しています。

とくに今回フォローしたユーザーは、

- 20～30代の若手社会人- SNSマーケター志望者- 動画編集・広報クリエイティブ職- SNSインターン希望の学生

など、EMOLVAとの親和性が高い層が多く、採用とブランディングの両面で価値の高いフォロワー増加となりました。フォロワー増加を牽引した要因には、「カルチャーが見える投稿」や「ストーリー性のある募集記事」に加え、投稿ごとの細やかなPDCAと改善の積み重ねがあります。

SNS運用のノウハウを採用SNSにも応用し、共感される構成へ最適化したことが成果につながりました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21425/table/115_2_bf2fa801598c2582c78da7adf7251d9e.jpg?v=202512110958 ]

EMOLVAがWantedlyを活用する最大の目的は、「なぜこの仕事をするのか」という価値観やビジョンに共感してくれる人材との出会いです。条件面だけでなく、「SNSマーケティングで社会にインパクトを与えたい」という志のある方々とつながるために、共感採用に特化したプラットフォームであるWantedlyを選択しています。

また、Wantedlyはスタートアップらしいカジュアルな雰囲気で会社の文化やチームの空気感を伝えられる点でも、ブランディングの一部として有効です。とくにSNSネイティブな若手人材が多く利用しているため、EMOLVAの事業領域と極めて高い親和性を持つ媒体だといえます。

採用においては、スキル以上に「カルチャーフィット」や「マインドセットの一致」を重視しており、以下のような価値観を共有できる方を歓迎しています。

- 学び続ける姿勢と成長意欲- チームワークを大切にする協調性- SNSやデジタルへの関心- 挑戦を恐れず、変化を楽しめる柔軟性- クライアントファーストの姿勢[表3: https://prtimes.jp/data/corp/21425/table/115_3_15f2c6577ad22090fded3c6350fdf592.jpg?v=202512110958 ]

EMOLVAは、企業のInstagram・TikTok・X（旧Twitter）・YouTubeなどのSNSアカウント運用代行をはじめ、インフルエンサーマーケティングや戦略設計まで一貫して手がけるSNSマーケティング企業です。これまでに500社以上のクライアントを支援し、地方自治体や大手企業、国との連携実績もあります。

さらに、インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開中です。

また、代表自身も50万人以上のフォロワーを持つ現役インフルエンサーであり、経営者でありながらSNSの最前線で発信を続けています。こうした強力な発信力と実績が、候補者からの信頼を集め、応募の後押しにもつながっています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/21425/table/115_4_21bcb416ca53ee3da4d0c639b3e6ff77.jpg?v=202512110958 ]

設立11年目を迎えたEMOLVAは、事業成長に伴い採用を強化中です。

今後は以下の発信・採用施策を予定しています。

- 代表・榊原の発信力を活かした採用ブランディング強化- 社員のキャリアストーリーの発信- SNS×採用の導線強化- リファラル採用とチーム文化の推進- 新卒～中途までポテンシャル採用枠を拡大

SNSネイティブ世代が多いWantedlyで、より多くの共感採用を実現し、企業文化の発信と成長の両立を目指します。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/21425/table/115_5_84acf6d03a17d0775c50375c63fcd50f.jpg?v=202512110958 ]株式会社EMOLVA 代表 榊󠄀原 清一

【HP】：https://emolva.tokyo/

【事業内容】：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。

【実績】

●2025年現在、設立11年目。

●代表の榊󠄀原清一自身が、50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍している。

●EMOLVAは、500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、

顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の

一般モニターと提携。各種芸能事務所とも連携し、総合的なマーケティングを展開している。