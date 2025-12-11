アーティスト Kim Rose 日本初個展「Path of Gold ― 金の軌跡」レセプションにて、津南醸造がドリンクスポンサーとして参加

津南醸造株式会社Kim Rose の日本初個展「Path of Gold ― 金の軌跡」の様子 写真のCredit: Ryota Hashimoto

新潟県中魚沼郡津南町に蔵を構える津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡津南町、代表取締役：鈴木健吾、以下「津南醸造」）は、2025年11月20日（木）に東京・品川区西五反田の EVERANDART および MEGURO MARC HALL にて開催されたアーティスト Kim Rose の日本初個展「Path of Gold ― 金の軌跡」のレセプションパーティにおいて、ドリンクスポンサーを務めました。

当日は「Go Sparkling」および「Go Vino」を提供し、来場者が作品鑑賞とともに日本酒を楽しむひとときを演出しました。

Kim Rose について

1994年生まれ。ロサンゼルス・ダウンタウンのアーツ・ディストリクトを拠点に活動するアーティスト。 16歳で母を亡くした経験をきっかけに制作を始め、喪失の痛みを「記憶」「均衡」「再生」へと昇華する独自の表現を育んできました。

天然素材や金箔、トゥルムの砂浜の光景に着想を得た独自の“トップストーン技法”を駆使し、伝統的な技法と革新性を融合。作品には、時間の体積とともに「強さ」と「委身」のあわいにある静かな対話が宿ります。

限定的に発表される小作品シリーズは毎回数分で完売するほどの人気を誇り、熱心なコレクターの支持を集めています。近年はロサンゼルス、ニューヨーク、東京など世界各地で精力的に作品を発表し、現代抽象表現に新たな地平を拓き続けています。

レセプションでの提供と来場者の反響

レセプションでは、来場者が作品と向き合う時間に寄り添うかたちで「Go Sparkling」「Go Vino」が振る舞われました。グラスを片手に鑑賞する姿が多く見られ、日本酒の軽やかな飲み口とアートの穏やかな空気が自然に溶け合う時間が流れました。

また、DJかもしたろうも参加し、アーティストや来場者と交流を深めました。 来場者からは 「アートと日本酒の組み合わせが新鮮」 「軽やかな味わいが作品鑑賞に合う」 といった声が寄せられていました。

Kim Rose の作品世界と津南醸造の酒造りの共通性

Kim Rose の作品は、「記憶のレイヤー」「時間の体積」「静かに広がる深さ」をテーマに、天然素材の質感と繊細なレイヤー構造が特徴です。作品は観る者に、内面との静かな対話を誘うような深い余韻を残します。

一方、津南醸造の酒造りもまた、日本有数の豪雪地・津南の自然のもとで、清らかな雪どけ水や地元の酒米を使い、発酵と熟成の時間を丁寧に重ねることで“深みと余韻”を生み出しています。 両者に通底するのは、「自然とともに、時間を重ねることで生まれる奥行きと美しさ」 という姿勢。今回のレセプションでは、作品と酒がその美学を共有するように響き合い、来場者に特別な体験をもたらしました。

津南醸造について

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵です。日本有数の豪雪地帯に位置し、標高2,000m級の山々から湧き出る天然水を仕込み水として活用しています。地元産の酒米「五百万石」や「魚沼産コシヒカリ」を用いた酒造りは、自然との共生と革新を融合させたスタイルを特徴とし、「Brew for Future～共生する未来を醸造する～」をブランドコンセプトに掲げています。2025年には、醸造技術を競う「越後流酒造技術選手権大会」において、新潟県知事賞（第1位）を受賞しました。 https://tsunan-sake.com/

※ 本リリースに用いたすべての写真の Credit: Ryota Hashimoto