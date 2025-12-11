2025 FNS歌謡祭第2夜に初出演し話題を集めたアイドルグループ・Devil ANTHEM. が、『ar 2025ver.』を本日配信リリース！

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、Devil ANTHEM.の新曲『ar 2025ver.』を本日配信リリースした。『ar 2025ver.』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

過日12月10日（水）に放送された「2025 FNS歌謡祭第2夜」の初出演を果たしたDevil ANTHEM.。

当日、武部聡志音楽団の生演奏で披露されたのは、ライブの定番曲として人気を誇る彼女たちのメジャーデビュー曲『ar』。

初出演とは思えぬ堂々としたパフォーマンスで視聴者の心を掴み、大きな反響を呼んだ。

そして今回、「TIF×FNS歌謡祭コラボ企画」決勝および「2025 FNS歌謡祭第2夜」で披露された、メンバーとファン双方にとって思い入れの深い代表曲『ar』を“2025ver.”として再レコーディングし、本日ついに配信リリースした。

2025年2月、塩崎めいさと矢吹寧々が加入し、竹越くるみ・橋本侑芽・安藤楓・水野瞳を加えた6人体制へと進化。大型イベントやフェスへの出演を重ねながら、パフォーマンスの精度を磨き続けてきた。

そんな彼女たちの”今”を象徴するような、止まらない勢いと疾走感に満ちた今作は、ファンならずとも必聴の楽曲に仕上がった。

さらに現在、Devil ANTHEM.はグループ結成11周年記念全国ツアーの真っ只中。

残す公演は、12月14日の仙台 MACANA（同公演はチケットSOLD OUT）、そしてツアーファイナルとなる12月29日のKT Zepp Yokohamaのみとなった。

進化を遂げた彼女たちが2025年を締めくくる、圧巻のパフォーマンスを期待して欲しい。

『ar 2025ver.』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトにて配信中。

・リリース情報

タイトル：ar 2025ver.

アーティスト名 : Devil ANTHEM.

作詞作曲：IMAKISASA

配信リリース日：2025年12月11日

配信サービス： https://zula.lnk.to/7F1c9aZL

・ライブ情報

Devil ANTHEM. 11th Anniversary TOUR2025 「a story beyond」

2025年12月14日(日)

会場：仙台MACANA

時間：OPEN 12:30／START 13:00

チケット：SOLD OUT

2025年12月29日(月)

会場：KT Zepp Yokohama

時間：OPEN 16:00／START 17:00

チケット：https://eplus.jp/devilanthem/

・アーティスト情報

Devil ANTHEM.

「Make Some Noise」をキャッチコピーに、どこよりも楽しく沸けるライブを追求するアイドルグループ。「悪魔の聖歌」という名前の意味のごとく、天界から人々を幸せにするために降り立った小悪魔天使が繰り広げる真っ直ぐなパフォーマンスが真骨頂の6人組。通称デビアン。

サウンド面に関してはUK HARDCORE、HAPPY HARDCORE、DUBSTEPなどのデジタルサウンドからROCK、POPS様々なジャンルを取り入れ、すべてにおいて感度の高いサウンドを追求している。

Devil ANTHEM. Official HP：https://devilanthem.net

Devil ANTHEM. Official YouTube Channel：https://www.youtube.com/c/DevilANTHEM

Devil ANTHEM. Official X：https://x.com/devilanthem

Devil ANTHEM. Official Instagram：https://www.instagram.com/devilanthem._official

Devil ANTHEM. Official TikTok：https://www.tiktok.com/@devilanthem._official

・ZULAについて

株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。

ZULA公式サイト：http://www.zula.jp

ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/

ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp