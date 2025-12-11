小学生のための「栄養学」の本。 「こうなりたい」を食事でかなえる！

株式会社新星出版社

みんなの“難しい”を“カンタン”に。をモットーに数多くの実用書を手がける出版社、株式会社新星出版社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：富永靖弘）は、『こども栄養学』（中西明美監修）を2025年12月11日（木）に発売いたします。

たんぱく質やビタミンなどの栄養素がキャラクターとなって登場！

私たちの健康を作るのに欠かせない「栄養」の知識を、小学生向けに解説。スポーツ大会やテストに力を発揮できる食事や、美肌のカギを握る食品、腸で働く菌などを紹介しています。

どうしておなかがすくのかな？水を飲んでも太るって本当？

何の食品を食べたらいいのか、どうやって食べたらいいのかのヒントも。給食や三色食品群などから、アレルギーや苦手食品を食べなくてもバランスの良い食事ができるようなヒントも紹介しているので、自分の状況にあわせて、何を食べたらいいのかをすぐに実践できます。「これしか食べられない」から、「これも食べられる」に！「こうなりたい」を食事でかなえる！オールカラーイラスト図解で楽しく学べる、こどものための本格的な栄養学の本です。

『こども栄養学』

目次

マンガ☆栄養って何？

巻頭

・体は何でできている？ 他

1章☆栄養って何だ？～栄養を知ろう～

・どうしておなかがすくの？

・水を飲んでも太るって本当？ 他

2章☆ウソ？ホント？栄養の素朴な疑問を解決！～栄養を正しく理解しよう～

・「炭酸ジュース＝骨に悪い」ってホント？

・脂質を減らせばダイエットは成功するってホント？

・腸の中にいる「菌」は何しているの？ 他

3章☆栄養素を大解剖～栄養素を知って役立てよう～

・目指せ、理想のボディ！体をつくる“たんぱく質”

・風邪にも肌の健康にも効く優等生“ビタミンC”

・丈夫な歯や骨をつくる主材料“リン” 他

4章☆挑戦しよう！今日からできる食事づくり～なりたい自分の体をつくるために～

・目的別食事法 サッカーやバスケットボール大会で活躍するにはごはんやパンはマスト

・目的別食事法 アイドルみたいに歌って踊れる体になるにはたんぱく質と鉄を！ 他

【監修者情報】

監修者紹介／中西明美（なかにし あけみ）

女子栄養大学栄養学部准教授。学校給食・食育研究室所属。管理栄養士、栄養教諭一種。女子栄養大学大学院にて栄養学博士号を取得。広島市学校栄養職員として14年間勤務した後、2012年より現職。2013年、日本健康教育学会奨励賞を受賞（子どもを対象とした食のメディアリテラシーに着目した栄養教育に関する研究）。監修に『たのしい給食！ いちばん身近なSDGs』（小峰書店、2023年4月）、『くらべてわかる食育ずかん』（理論社、2023年11月）などがある。

【書誌情報】

『こども栄養学』

出版社：株式会社 新星出版社

監修者：中西明美

定 価：本体1800円＋税

仕 様：A5変型判・4色・208ページ

