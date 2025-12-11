一元管理＆健全度解析のクラウドサービス SaaS商品『一元帳』を正式提供開始

株式会社ＤｉＯ

株式会社DiO（京都府 上京区／代表取締役：一筆芳巳）は、文化財保全の現場で培った技術と思想を基盤に、中小企業や小規模施設が抱える老朽化・非効率運用・人材不足の課題を根本から解決するアセットマネジメントDXツール 『一元帳』 を正式リリースいたします。

『一元帳』は、企業や自治体が保有する設備・資産に関するあらゆる情報を一元化し、さらにDiOが独自に開発した健全度解析技術「エンジン名：AVS1866」により、設備の劣化やリスクを “ 誰でも理解できる形 ” に可視化するサービスです。

これまでDX化に踏み出せなかった中小・零細の現場でも導入しやすい価格と設計を実現しています。

■ DiOの出発点：失われていく文化財を救いたい

DiOは創業以来、「未来に残すべき文化財が、人手不足や老朽化により静かに消えていく」という現実に向き合ってきました。

文化財の多くは専門人材が不足し、図面も残っていない。老朽化が進んでも、誰も異変に気づけない。

災害後に復旧しようとしても、元の状態を記録したデータすらない。

この “ 圧倒的な情報の欠落 ” を前に、DiOは 3Dレーザースキャンによる点群データ取得 と 差分解析技術 を採用。事前にスキャンしておいた文化財の3Dデータと、劣化・災害後のデータを比較することで、

「どこが・どれだけ・どのように」 劣化したのかをデジタルデータ上で把握する技術を確立しました。

さらに、図面が残っていない文化財に対しては、スキャンした3Dデータから図面を起こし直す リバースエンジニアリング技術 を導入。

これらの技術は文化財の修復・保険料算定にも活用されてきました。

■ 文化財で得た技術は、 工場・プラント設備にも応用可能だった

この文化財保全で培った技術は、老朽化設備を抱える 工場・プラント施設 にも適用できることがわかりました。

工場では、長年稼働し続ける設備の図面が失われていることが珍しくありません。

そこで「文化財と同じアプローチ」で設備をスキャンし、図面化し、補修計画に活かす流れを確立。

これに加え、産学連携により 設備の劣化を定量化する数理モデル『AVS1866』 を開発。

それにより、

- 壊れた後に修理する“事後対応型”から- 壊れる前に気づける“予防保全型”へ

という、事業が向かうべき方向性を見出しました。

■ しかし、中小零細は救えない――高額な3D技術の壁

文化財も、工場も、自治体も。

現場で最も困っているのは、大規模組織ではありません。

中小企業や限られた予算で維持管理を行う小規模な組織体にこそ、最も苦しんでいる現場 が存在していました。

しかし、3Dスキャンは依然として高額。

精緻な解析には人材もコストも必要。

DX化の重要性は理解していても、予算が足りない。

「本当に守るべき現場に、技術が届かない」

この矛盾を前に、DiOは開発のベクトルを収斂化させていきます。

■ “3Dを入口にしないクラウドサービス”――それが『一元帳』

文化財から工場まで数多くの現場を回る中で、対象設備に対して、DiOはある共通課題に気づきました。

- 情報が分散している- 人に依存している- 状態を評価する指標がない- 法定点検対応の必要性とコスト

これでは、どれだけ高度な技術があっても活かしきれない。

そこでDiOは、低価格で「すべての資産情報を一つの台帳で管理する」というDXの原点に立ち返り、

3Dモデルを入口にしない“中小零細のためのDX”として、アセットマネジメントSaaSサービス 『一元帳』 を開発しました。

一元帳の特徴：

■ AI時代に向けた拡張：一元帳 × 3Dデジタルツイン

- 保全活動・修繕履歴・業者・部品・担当者情報などを一元化- 独自技術「AVS1866」による設備の健全度解析- 属人化の排除とワークフローの標準化- 中小企業でも導入できる価格帯- 法定点検項目の履歴を蓄積させ、都道府県別の様式に沿いデータサポート“DXを始める力すらなかった現場でも、今日から一歩踏み出せる”そんな思想がこの「原点」には込められています。

DiOは、AIにより3Dモデルの制作単価が大幅に下がる未来を見据えています。

その未来に向けて、一元帳のデータ情報を参照にして、3Dデータと連動して設備情報へアクセスできる “デジタルツイン・ビューア” の開発を開始。

これにより、文化財でも工場でも商業施設でも、3D空間上であらゆる情報に瞬時にアクセスできる世界を実現します。

■ まずは工場・ビル管理から。そして学校法人や公共機関へ、さらに文化財へと還流していく

DiOは『一元帳』をまず、

- 工場・プラント- ビル管理会社

といった老朽化・人材不足を課題として抱える領域から導入します。

その後、予算が限られつつも膨大なアナログデータを抱える 学校法人・公共機関へ。

そして最終的には、創業の原点である 文化財保護 へと技術を帰結させる構想です。

創業以来の開発と様々な現場を知り尽くした経験から生まれた結晶が、今回発表する『一元帳』です。

■ 株式会社DiOについて

【会社概要】

会社名：株式会社DiO

所在地：京都府京都市上京区（本社）

代表者：代表取締役 一筆 芳巳（Ippitsu Yoshimi）

事業内容：アセットマネジメントDX、クラウドサービス開発、文化財3D解析事業

設立：2017年

【お問い合わせ先】

株式会社DiO 広報部

E-mail：info@dio.co.jp

Web：https://www.dio-meta.com

※「一元帳」は株式会社DiOの登録商標です。