ユニバーサル・スタジオ・ジャパン２５周年テーマ”Discover U!!!”と「Vaundy」のスペシャルコラボレーションが決定！

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、開業25周年のテーマ “Discover U!!!” と、幅広い音楽性であらゆる世代の共感を呼ぶ超人気マルチアーティスト「Vaundy」とのコラボレーションを決定しました。

2026年3月31日(火)に開業25周年を迎えるユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めて、“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”というテーマを掲げ、パーク中を“祭り”のように盛り上げる“特別な一年”をお届けします。

楽曲作りだけではなく自身のオリジナリティを見出だし続け、常に聴衆の感性を揺さぶるマルチな才能をもつアーティスト「Vaundy」のアイデンティティと、 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが25周年のテーマに掲げる、知らないジブンが騒ぎ出す“Discover U!!!” の思いが合わさり、特別なテーマソングが誕生しました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年をお祝いするテーマ“Discover U!!!”のために、書き下ろされた新曲『Destiny Journeys』は、ファンファーレを彷彿とさせるサウンドと躍動感あふれるエネルギッシュなテンポで、胸が高鳴り、思わず体がリズムを刻んでしまう、まさに “知らないジブンが騒ぎ出す”、25周年の幕あけにふさわしい楽曲です。

この曲は、25周年を記念した特別モーメント『Discover U!!! タイム』、大人気アトラクション『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』の期間限定搭載をはじめ、今後、お祭り騒ぎで満ち溢れる一年を彩るにふさわしい場面で登場します。

『Discover U!!! タイム』は、ゲストとクルーが一体となってパークの25周年をお祝いし、”お祭り騒ぎ”の中心となるエンターテイメントです。パークに『Destiny Journeys』の音楽が流れ始めたら、お祭りが始まる合図！リズムに合わせてクルーが集まり、ゲストと一緒に歌って、踊って、25周年の喜びを分かち合う、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンらしいエモーショナル・コネクション（感情のつながり）を強く感じられる特別な時間となります(※後日詳細発表)。

“Discover U!!!” と「Vaundy」とのコラボレーションに関する最新情報は、今後も継続的に発表して参ります。まもなく始まる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの25周年に、どうぞご期待ください。

◆「あのゲートをくぐって、ワクワクするような、パークでながれて一番かっこいい曲を目指して作りました。」Vaundyさんよりスペシャルコメントが到着！

「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで一番かっこいい曲を目指しました。歌詞のイメージは、自分を見つけるための旅。未来や運命は誰にもわからないけど、ちゃんと、それは待ってくれているから、突き進む準備だけしておけばいいじゃん。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのゲートをくぐる瞬間、この曲を聴いてワクワクしてくれると嬉しい。ゲストのみんなが、パークを楽しむ要因の一つになればいいなと思います。

この曲は、僕がめっちゃ好きな『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』にも合うように作ったから、是非、それも楽しんでほしい。必ず乗ってください！」

公開日：12月14日(日)18:00頃

公開先：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式X（@USJ_Official）、Instagram（＠universal_studios_japan）

■「Vaundy」プロフィール

Vaundy（バウンディ）。25歳。作詞、作曲、アレンジを全て自分でこなし、デザインや映像のディレクション、セルフプロデュースも手掛けるマルチアーティスト。デビュー以降、サブスク令和時代の象徴的な存在として注目を集めており、17曲が1億回再生(※レコード会社調べ)を突破、日本ソロアーティスト1位の記録を持つ。2026年には35万人動員予定となる自身最大規模 男性ソロアーティスト史上最年少記録となる4大都市ドームツアーの開催も決定しており、すでに全公演完売という偉業を達成している。唯一無二の天性の声、ジャンルに囚われない幅広い楽曲センス、破格の才能を感じさせる多面的な音楽表現で、日本のみならず世界中にもファンダムを拡大し続け、令和の音楽シーンを牽引している。

＜参考情報＞

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年に開業25周年を迎えます

未来につなぐ、25周年のテーマは“Discover U!!!”

超刺激的なエンターテイメントの力で、“知らないジブンが騒ぎ出す” 特別な一年をお届けします！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）、おかげさまで開業25周年を迎えます。四半世紀の感謝を込めて、25年の節目を祝うエンターテイメントが溢れる“特別な一年”をお届けします。

25周年のテーマは“Discover U!!!（ディスカバー・ユー）”アニバーサリーを盛大にお祝いするテーマ“Discover U!!!”には、想像を超えた“知らないジブン”に出会う“Discover You”と、パークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”という2つの意味を込めています。

パークの超刺激的なエンターテイメントの力によって本来の自分らしさを解き放ち、自分自身にもっと“ワクワクドキドキ”し、日常に戻ってもその高揚感を持ち続けてほしい、それがパークの描く25周年です。

■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャストNBCユニバーサルグループに属しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

