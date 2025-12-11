広瀬アリスさん出演、新TVCM『松井で投資チュウ』篇を12月20日（土）より放映開始

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、俳優の広瀬アリスさんを起用した新TVCM『松井で投資チュウ ポイント還元／ネット証券』篇を2025年12月20日（土）より放映開始します。

今回の新CMでは、"投資をもっと前向きで身近なものに感じてもらう"という想いのもと、自然体で親しみやすい魅力を持つ俳優・広瀬アリスさんを起用しました。その明るくポジティブなキャラクターが、投資を"日常の中の自然な行動"として感じられるように表現しています。コインランドリーという“日常のワンシーン”を舞台に、スマホひとつで投資を楽しむ等身大の姿を通して、投資に対する新しいイメージを描いた、明るく前向きなCMが完成しました。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

CM概要

CMストーリー

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/220_1_860cdd80460c73f2fec6615aa811992b.jpg?v=202512110958 ]

広瀬アリスさんがとあるコインランドリーを訪れます。洗濯のスキマ時間で、スマホを手に取り確認すると、自身の投資状況が好調なのか、思わず笑みがこぼれてしまいます。"洗濯をしながら投資"という、生活の延長線上にある投資体験を通して、「投資＝特別なこと」ではなく「自身の生活の一部」へと変わっていく様子を描いています。

また、CM楽曲には、誰もが一度は耳にした名曲「はじめてのチュウ」をアレンジしました。テンポのあるリズムと軽快なサウンドに乗せて、"松井で投資チュウ～♪"というフレーズが心地よく響きます。親しみのあるメロディに遊びのある言葉づかいを織り交ぜ、投資への"第一歩"を踏み出すワクワク感を演出しています。広瀬さんの自然体な笑顔とリズミカルな演出が調和し、日常の中で“投資を楽しむ新しい自分”に出会うような爽やかな映像に仕上がっています。

『松井で投資チュウ ポイント還元』篇

広瀬アリスさんが、洗濯の合間にスマホアプリを確認すると、投資でポイントが貯まっていることに気づきます。「え、ウソ！」と思わず笑顔が弾け、そのままの勢いで"くるくる"と周りながら、無邪気に喜びを表現します。

「はじめてのチュウ」をロックテイストにアレンジしたサウンドに乗せて、広瀬さんの明るくポップなリアクションが弾む、エネルギッシュな仕上がりです。コインランドリーという日常の空間が、未来を少しワクワクさせる場所へと変わります。

『松井で投資チュウ ネット証券』篇

広瀬アリスさんが「はじめてのチュウ」のメロディに合わせて、洗濯物の乾燥を待ちながら、ヘッドホンで音楽を聴いています。スマホを手に取り確認すると、自身の投資状況が好調なのか、口元がほころびます。投資の喜びを噛みしめながら、思わず立ち上がってしまうシーンが印象的です。日常の中で"じわじわと湧き上がる投資の楽しさ"を描いています。

CM撮影エピソード

撮影は、終始なごやかな雰囲気の中で行われました。コインランドリーを舞台にした撮影で、実際に広瀬さん自身も「普段からコインランドリーをよく使う」と話し、「日常の延長のような感覚で、とても自然体で撮影できました」とコメント。印象的なシーンとして、広瀬さんが自ら手持ちカメラを使ってインカメラで“くるくると回る”撮影にも挑戦。「自分でカメラを持って撮るのは初めてで、新鮮で楽しかったです」と笑顔を見せていました。

また、撮影の合間にはスタジオに流れていたBGMのリズムに合わせてリラックスした様子で体を動かす一幕も。現場には自然と笑い声があふれ、スタッフとも終始和気あいあいとしたムードの中で、明るく前向きなCMが完成しました。

＜メイキング動画＞URL：https://www.youtube.com/watch?v=BZxFX9zi2ls

広瀬アリスさんインタビュー

1. 今回のCMの見どころを教えてください

「日常の延長に"投資"がある、というテーマがすごく素敵だなと思いました。コインランドリーって最近おしゃれなカフェが併設されていたりして、私も普段からよく行く場所なんです。撮影でもその雰囲気のままリラックスして臨めたので、等身大の自分として演じられた気がします。」



2. 撮影で印象に残っているシーンやエピソードを教えてください

「今回撮影したシーンで、自分でカメラを持って撮影するシーンがあったんです。自分でインカメを持って、自分でグルグル回すって、普段やらないので難しかったのですが、すごく新鮮で楽しかったです！それも含めて現場スタッフの皆さんの空気もすごく温かくて。楽しく撮影に臨めました。」

3. このCMに出演するまでの「投資」に対する印象はどうでしたか？

「正直、"投資"と聞くと難しい言葉がいろいろ出てきて、自分がちゃんと理解できているのかどうかも分からないような"遠い世界"というイメージがありました。説明を聞いても "これはきっと大人の世界なんだろうな…"と感じていたというか。自分には縁がないものなのかなと思っていたんです。何から始めればいいのかも分からないし、ちょっとハードルの高い存在という印象でした。」

4. 今回のCM出演をきっかけに「投資」に対する印象は変わりましたか？

「今回のCMの撮影で実際にアプリを触ったりお話を聞いたりして、"あ、こんなに気軽にできるんだ"と驚きました！投資って、自分がどこかに"出かけて"専門的な話をしっかり聞かなきゃいけないものだと思っていたのですが、スマホひとつで自分の日常の中でできると知って、最初は本当にびっくりしました。難しく考えなくていい部分もあるんだなと感じられたので、イメージは大きく変わりました。日常の中の小さなスキマ時間で未来の準備ができるって、すごく素敵だなと思いました。」

5. これまで「自分自身に投資してきたこと」

「私の場合は、美容と健康です。20代前半の頃はスケジュールもハードで、睡眠時間が短くてもなんとかこなしていたのですが、30代に入ってからは、肌も体も正直だな～と感じることが増えて（笑）。

生活リズムを整えたり、食事や睡眠をきちんと意識したり、スキンケアも自分なりに工夫して続けています。その積み重ねで毎日が過ごしやすくなるし、メイクさんに“最近肌の調子いいね”って言っていただけると、"あ、続けてきて良かったな"って思えるんです。"ちゃんと続けてる私、偉い！"って自分を褒めたくなる瞬間もあって（笑）。そういう意味で、美容や健康への意識は自分への大事な投資だなと思います。」

6. 最近、「自分への良い投資だったかも」と思ったプチ贅沢（ストレス発散）は？

「めちゃくちゃ痛い足つぼマッサージです。"これ皆さん大丈夫ですか？"っていうレベルの痛いのがほんとに好きなんです（笑）。痛いところをほぐしてもらうと、すごくスッキリするんです。痛い＝頑張ってきたところ、みたいに感じるので、自分へのご褒美でもあって、ストレス発散にもなる時間なんです。最近は痛みにも強くなってきて、痛いところを自分で探りに行くみたいな（笑）。それが私にとっては"大切なプチ投資"です。」

7. 最近プライベートで体験した「はじめての〇〇」はありますか？

「（CM撮影日当日の）今日まさに！"はじめて"があって。私、家でワンちゃん3匹飼っているんです。その末っ子がフレンチ・ブルドッグの4歳なのですが、今日初めて一人でお留守番しているんです！それがもう心配で心配で・・・（笑）。"今ごろ玄関で待ってる気がする…"とか考えてしまって、撮影中もちょっとそわそわしていました。帰ったら絶対ダッシュで抱きしめます（笑）。」

8. 「はじめて勇気を出して一歩踏み出した瞬間」のエピソードがあれば教えてください

「今日です。今日勇気を出して一歩、家の外に踏み出ました。末っ子ちゃんのお留守番です。いつも"行くんですよね…？"みたいな顔をして玄関で見つめきて出かけづらいんです。その顔を見ると今日ずっと引きずっちゃうと思って、あえて振り返らずに勇気を出して家を出ました！私の中では、それが今日の"一歩踏み出した瞬間"です。」

9. 「まじめに」（熱心に）取り組んでいることは？

「やっぱり美容と健康は大事にしていて、最近は運動も習慣になってきました。お仕事の稽古で動くことも多いので、"ちゃんと自分でも鍛えないと"って思って、自主トレも始めたんです。春くらいから続けているのですが、身体が整っていく感覚があって、やらなきゃ、じゃなくて"やると気持ちいい"に変わってきました。自分のための学びや準備って、全部"未来の自分への投資"だと思っています。」



10. 「投資初心者」の皆さんへ応援メッセージ

「私もこのお仕事をいただくまでは、"投資って難しそう…"って思っていたひとりです。"何から始めればいいの？"って不安になる気持ちもすごく分かります。でも、今回のCMを通して少しだけ勉強したら、"未来のためにできることがあるんだ"って感じられて、イメージがガラッと変わりました。

スマホひとつで始められるサービスもあるし、私もまだまだ初心者なので、皆さんと一緒に学ぶ気持ちで進んでいけたら嬉しいです。」

出演者プロフィール

広瀬 アリス

1994 年 12 月 11 日生まれ。静岡県出身。

EX「七人の秘書」、CX「知ってるワイフ」「ラジエーションハウス」、

映画「地獄の花園」、舞台「愛と哀しみのシャーロック・ホームズ」など、

数々のドラマや映画、舞台、CMに出演。

2023年は大河ドラマ「どうする家康」に於愛の方役で出演し、

TBS「マイ・セカンド・アオハル」では主演を務めた。

2024年4月期CX「366日」と2024年7月放送のWOWOW「連続ドラマW 完全無罪」

主演、10月期CX「全領域異常解決室」に出演。

2025年4月期NTV「なんで私が神説教」に主演。

映画「新解釈・幕末伝」(12/19公開)、

2026年公開予定の映画「劇場版 全領域異常解決室」に出演。

