【直木賞候補作決定】住田祐『白鷺立つ』が第174回直木賞にノミネート！

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区　社長：飯窪成幸）から2025年9月10日に刊行された、住田祐（すみだ・さち）さんの『白鷺立つ』が、第174回直木三十五賞にノミネートされました。



比叡山の〈千日回峰行〉に挑む2人の仏僧を描いた衝撃作『白鷺立つ』は、第32回松本清張賞受賞作にして、住田さんのデビュー作。松本清張賞受賞作がいきなり直木賞候補となるのは、2004年の『火天の城』（山本兼一さん）以来、21年ぶりです。また、デビュー作でのノミネートは逢坂冬馬さんの『同志少女よ、敵を撃て』以来です。



第174回直木賞の選考会は2026年1月14日（木）に都内で行われます。




◼︎ 直木賞ノミネートにあたって、住田祐さんからのことば


「まさか直木賞の候補作に選ばれるとは、思ってもいませんでした。あまり期待はせず、これからも“行不退”の一念で書いていこうと思います。」




◼︎『白鷺立つ』内容紹介

玉照院の師弟は“やんごとなき秘密”を抱えていた。


天明飢饉の傷痕いまだ癒えぬ比叡山延暦寺に、行不退--失敗すれば死といわれる〈千日回峰行〉を成し遂げようとする二人の仏僧がいた。


歴史に名を残すための闘いは、やがて業火となり叡山を飲み込んでいく。


◼︎著者インタビュー紹介

▼「本の話」ポッドキャスト


【著者が語る】松本清張賞受賞作『白鷺立つ』の読みどころを作者・住田祐さんが解説！


【著者が語る】直木賞作家・安部龍太郎×松本清張賞作家・住田祐「歴史小説に挑む」


▼「文藝春秋PLUS」対談


【＋BOOK TALK】小川哲×住田祐「歴史の“空白”から生まれる小説」


◼︎「こんなにスリリングで面白いとは！」--書店員さんからの声

ひたすらに修行に勤しむ僧たちのお話が、こんなにスリリングで面白いとは！......住田祐さん『白鷺立つ』に驚愕した書店員さんの声をご紹介！



『白鷺立つ』書店員さんからの感想紹介POP



◼︎著者プロフィール

住田 祐（すみだ・さち）


1983年、兵庫県生まれ。会社員。


2025年、本作『白鷺立つ』で第32回松本清張賞を受賞しデビュー。



◼︎ 書誌情報


書　名：『白鷺立つ』


著　者：住田祐


定　価：1760円（税込）


出版社：株式会社文藝春秋


判　型：四六判　上製カバー装　304ページ


発売日：2025年9月10日


ISBN：978-4-16-392014-6


書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920146