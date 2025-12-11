【直木賞候補作決定】住田祐『白鷺立つ』が第174回直木賞にノミネート！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）から2025年9月10日に刊行された、住田祐（すみだ・さち）さんの『白鷺立つ』が、第174回直木三十五賞にノミネートされました。

比叡山の〈千日回峰行〉に挑む2人の仏僧を描いた衝撃作『白鷺立つ』は、第32回松本清張賞受賞作にして、住田さんのデビュー作。松本清張賞受賞作がいきなり直木賞候補となるのは、2004年の『火天の城』（山本兼一さん）以来、21年ぶりです。また、デビュー作でのノミネートは逢坂冬馬さんの『同志少女よ、敵を撃て』以来です。

第174回直木賞の選考会は2026年1月14日（木）に都内で行われます。

候補作『白鷺立つ』の書影著者の住田祐さん

◼︎ 直木賞ノミネートにあたって、住田祐さんからのことば

「まさか直木賞の候補作に選ばれるとは、思ってもいませんでした。あまり期待はせず、これからも“行不退”の一念で書いていこうと思います。」

◼︎『白鷺立つ』内容紹介

玉照院の師弟は“やんごとなき秘密”を抱えていた。

天明飢饉の傷痕いまだ癒えぬ比叡山延暦寺に、行不退--失敗すれば死といわれる〈千日回峰行〉を成し遂げようとする二人の仏僧がいた。

歴史に名を残すための闘いは、やがて業火となり叡山を飲み込んでいく。

◼︎著者インタビュー紹介

▼「本の話」ポッドキャスト

【著者が語る】松本清張賞受賞作『白鷺立つ』の読みどころを作者・住田祐さんが解説！

【著者が語る】直木賞作家・安部龍太郎×松本清張賞作家・住田祐「歴史小説に挑む」

▼「文藝春秋PLUS」対談

【＋BOOK TALK】小川哲×住田祐「歴史の“空白”から生まれる小説」

◼︎「こんなにスリリングで面白いとは！」--書店員さんからの声

ひたすらに修行に勤しむ僧たちのお話が、こんなにスリリングで面白いとは！......住田祐さん『白鷺立つ』に驚愕した書店員さんの声をご紹介！

『白鷺立つ』書店員さんからの感想紹介POP

◼︎著者プロフィール

住田 祐（すみだ・さち）

1983年、兵庫県生まれ。会社員。

2025年、本作『白鷺立つ』で第32回松本清張賞を受賞しデビュー。

◼︎ 書誌情報

書 名：『白鷺立つ』

著 者：住田祐

定 価：1760円（税込）

出版社：株式会社文藝春秋

判 型：四六判 上製カバー装 304ページ

発売日：2025年9月10日

ISBN：978-4-16-392014-6

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920146