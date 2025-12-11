HTBスペシャルドラマ「ガラスの指輪と絆創膏」豪華キャスト続々！！

北海道テレビ放送株式会社北村一輝、田口浩正、千堂あきほ、宇梶剛士 「ガラスの指輪と絆創膏」 (C)HTB

2026年1月17日(土)午前10時40分から放送が始まる、HTBスペシャルドラマ「ガラスの指輪と絆創膏」。先日発表した剛力彩芽、永尾柚乃に続き、追加キャストとして北村一輝、田口浩正、千堂あきほ、宇梶剛士の豪華俳優陣が出演し、ドラマを盛り上げます。

札幌の「カムイ食品」に勤める山川虹架(にじか)（剛力彩芽）は、会社での理不尽な扱いや、なかなかうまくいかない仕事に疲れ、何かと自分を押し殺して過ごす日々を送っていました。そんなある日、会社の人事でこども食堂「ルッカリー」へ派遣された虹架が出会ったのは、そこに通う大人びた小学生・佐藤翠(すい)（永尾柚乃）。翠と触れ合うことで虹架は自分らしさを取り戻し、さらにはルッカリーに集まる人々にも影響を与えることに…。

田口浩正が演じるのは、虹架の上司でカムイ食品営業部長の小滝隆道。宇梶剛士が演じる議員・櫻木貫太の大学ラグビー部の後輩です。自身のイメージアップのためにこども食堂を利用しようとする櫻木と、言われるがまま行動する小滝に翻弄される虹架…。小滝と櫻木の軽妙な掛け合いにも注目です。

千堂あきほは、こども食堂に通う中学生の母親・雪乃を演じます。こども食堂に娘が通うことを嫌がっていて、トラブルに発展することも。

さらに、余市でワイナリーを経営している謎の男を演じるのは北村一輝です。一体この男は何者なのか。物語の終盤で大きなカギを握ります。

大橋千絵、瀧原光（NORD）、なまらあつし、坂口紅羽、久保千咲 (C)HTB

また、北海道在住のキャストも続々登場！こども食堂ルッカリーの代表を大橋千絵、その息子役は瀧原光（NORD）が演じます。虹架が勤めるカムイ食品の先輩役には、「LOVE HOKKAIDO」にも出演している札幌よしもと所属のお笑い芸人・なまらあつしが抜擢されました。このほか、札幌の舞台を中心に活躍する坂口紅羽や釧路市出身の久保千咲などが出演し、物語を彩ります。

さらに、ドラマのメインビジュアルも決定！ドラマの公式サイトでは、出演者の情報や各話の見どころなど、今後続々と掲載予定です。（ドラマ公式ＨＰ https://www.htb.co.jp/garaban/）

【ストーリー】

HTBスぺシャルドラマ「ガラスの指輪と絆創膏」(C)HTB

食品会社に勤める山川虹架(にじか)（剛力彩芽）は、会社での理不尽な扱いや、なかなかうまくいかない仕事に疲れ、何かと自分を押し殺して過ごす日々を送っていた。ある日、上司の機嫌を損ねてしまった腹いせで、こども食堂「ルッカリー」へ派遣された虹架は、そこに通う大人びた小学生・佐藤翠(すい)（永尾柚乃）と出会う。

様々な窮地を翠とともに乗り越えていく中で、虹架は自分らしさを取り戻し、少しずつ前向きに変わっていく。その変化は自らの未来だけでなく、こども食堂に集まるまわりの人たちにも影響を与える事になっていく。

【番組概要】

■番組名 ：ガラスの指輪と絆創膏

■放送日時：2026年1月17日(土) ～ 2月7日(土) 4週連続

毎週土曜 午前10：40～午前11：10 （北海道ローカル）

■出演者 ：剛力彩芽 永尾柚乃

田口浩正 千堂あきほ 大橋千絵 瀧原光 宇梶剛士 ・ 北村一輝

■制作スタッフ：脚本：灯敦生（1・2話） 杉山嘉一（3・4話）

監督：林徹（代表作 フジテレビ「101回目のプロポーズ」、「大奥」シリーズ等）

エグゼクティブプロデューサー：戸島龍太郎（HTB）

プロデューサ-：鹿野俊二（HTB）・池田禎子（チョコレートボックス）

宣伝プロデューサー：渡辺里沙（HTB）

制作著作：HTB北海道テレビ

■公式ＨＰ：https://www.htb.co.jp/garaban/(https://www.htb.co.jp/garaban/)

■ＳＮＳ ：【X】 @HTB_drama 【Instagram】 @htb_drama