大学・研究機関向け｜DMP管理からリポジトリ公開まで一元支援『MFオープンアクセス支援システム』

株式会社メディアフュージョン

株式会社メディアフュージョン（大阪市）は、大学・研究機関におけるオープンアクセス（OA）対応を一元的に支援する「MFオープンアクセス支援システム」を2026年3月に提供開始します。

本システムは、研究プロジェクト登録から、DMP（Data Management Plan：研究データ管理計画）の管理、研究成果物の登録、機関リポジトリ公開までを、一貫してサポート。DMPで宣言された研究成果の公開状況を正確に把握し、オープンアクセス業務の標準化と効率化を実現します。▶お問い合わせはこちら(https://www.mediafusion.co.jp/ask2/)

システムイメージ図

●大学・研究機関で急務となるオープンアクセス対応を、標準化と自動化で支援

公的資金で行われる研究を中心に、研究成果のオープンアクセス化が強く求められ始めました（学術論文等の即時オープンアクセスの実現に向けた基本方針（文科省））。大学・研究機関は、オープンアクセス対応の体制づくり、システム化が急務となっています。

これに対して、当社は昨年より、以下の取り組みを進めてきました。

- 研究成果の公開を担当する機関リポジトリ担当者の業務の負荷増大に対応する業務支援システムとして「機関リポジトリ連携DXオプション」をリリースしました（▶詳細はこちら(https://www.mediafusion.co.jp/news/institutional_repository_dx3/)）。- 同時に、当社は、複数の大学で、DMP（Data Management Plan: 研究データ管理計画）の作成管理から研究成果の公開まで一元的に管理するシステムの構築に取り組んできました。

当社はこれらの開発成果を整理して2026年3月にパッケージ製品「MFオープンアクセス支援システム」をOA業務の統合支援システムとして提供開始します。

●製品の特徴と製品概要

「MFオープンアクセス支援システム」は、以下の特徴を持ちます。

１）対象業務プロセス

１.研究プロジェクト登録→２.DMP登録→３.研究成果物登録→４.機関リポジトリ公開用データ整備→５.機関リポジトリ公開

２）特徴的機能- 業績管理システムとの連携：業績管理システム、researchmap等と連携し、研究者の入力負担を軽減します。- 研究データ管理基盤との連携：GakuNin RDM等と連携し、ソースデータの所在を明確化します（オプション対応）。- DMPに基づくオープンアクセス状況の把握：研究プロジェクトとその成果のDMPを管理し、そのDMPが実行に移されている状況を正確に把握することが出来ます。- DMP情報登録の効率化：科研費、AMED研究費のDMPフォーマットからデータを一括取得出来ます（オプション対応）。- Power BIを用いたDMP進捗管理：登録されたデータは全て本システムのREST APIでオンライン取得が可能となり、Power BIでオンライン分析が可能です。これにより、DMPで宣言された論文データの公開状況の進捗をトレースすることなどが可能です。３）拡張性- MF教員業績管理システムと密接に連携：本システムは、当社が長年提供しきたMF教員業績管理システムのフレームワークを利用してオープンアクセス支援のための機能に再構成したものです。したがって、本システムは、MF教員業績管理システムと一つのシステムとして稼働させることが出来ます。もちろん別に稼働する業績管理システムとAPI連携することも出来ます。- データ構造の拡張：上記のフレームワークを利用しているため、データ項目は、データ構造設計書で定義し、その設計書からDBや入力画面が自動生成されます。MFオープンアクセス支援システムの製品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/155089/table/17_1_9d56e75bd8b22dcb142fcc557ec23d3c.jpg?v=202512110958 ]

▶オープンアクセス支援システムの詳細はこちら(https://www.mediafusion.co.jp/ripogitoridx-system/)

導入までの流れ- お問合せ・無料相談- オンラインまたはご訪問にてご案内- ご契約・導入

▶お問合せ・無料相談はこちら(https://www.mediafusion.co.jp/ask2/)

会社概要

【会社名】

株式会社メディアフュージョン（Media Fusion Co.,Ltd.）

メディアフュージョンは、Microsoft 365を活用して既存の業務システムをEaaS (Extension as a Service)化しサーバーレスシステムを実現するなど、企業や公的機関のDX推進に貢献しています。

▶公式サイト(https://www.mediafusion.co.jp/)



■大阪本社

〒530-0004

大阪市北区堂島浜１丁目１番８号 角屋堂島パークビル

TEL：06-6341-8250

■東京オフィス

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町2-25 GYB秋葉原

TEL：050-3164-3774

■ハノイR＆Dセンター

Tan Hong Ha Complex, No 2 Vuong Thua Vu Street, Khuong Trung Urban, Thanh Xuan District, Ha Noi City, Vietnam

【設立】

1995年（平成7年）8月10日

【代表者】

代表取締役 榊原 淳（Atsushi Sakakibara）

【事業内容】

大学研究機関向けパッケージ

スマート農業労務会計ソリューション（freee連携・kintone）

ビジネスインテリジェンス（Power BIソリューション）

DX推進及び各種業務システムのEaaS化（MS365によるアプリ開発）

AIソリューション

お問合せ先

株式会社メディアフュージョン（Media Fusion Co., Ltd.）

電話

大阪：06-6341-8250

東京：050-3164-3774

▶お問い合わせページ(https://www.mediafusion.co.jp/ask2/)