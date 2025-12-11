物流倉庫・オフィス・ご家庭で大活躍！出荷作業や整理整頓に役立つダンボール製のピッキングボックスが新登場

株式会社アースダンボール

ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売を手がける株式会社アースダンボール(本社：埼玉県北足立郡伊奈町、代表取締役社長：奥田 敏光)は、2025年11月14日(金)より、新商品「ピッキングボックス(中)」の販売を開始しました。

物流倉庫やオフィスをはじめ、ご家庭での整理整頓にも役立つ収納ボックスの販売を開始。

本製品は天面と底面に差し込み構造を設けており、積み重ねるだけで安定した棚としてご利用いただけます。

公式通販サイト： https://www.bestcarton.com/cardboard/box/2191.html

通常のダンボールより強い材質（K6/中芯180g）を採用し、強度を確保しながらも軽量・低コストを実現。解体も簡単に行うことができ、不要になった際は古紙回収に出すことが可能です。

スチール製のラックやシェルフと比べ、初期費用を大幅に抑えることができるほか、両サイドに持ち手穴を設けておりますので、棚の入れ替えや持ち運びをスムーズに行えるなど、便利にご活用いただけます。

■商品概要

商品ID：2191

商品名：ピッキングボックス(中)

材質 ：K6/中芯180g

厚み ：A/F(5mm厚)

色 ：両面茶色

重量 ：710g

内寸法：335×385×250mm

外寸法：370×420×285mm

発売日：2025年11月14日(金)

公式通販価格 ：単価250円～(税込)

■創業以来の長きにわたる高い技術力でユーザーの皆様に貢献

株式会社アースダンボールでは「お客様の声」を大切に、創業以来、長年培ってきた技術を通じ、お客様のビジネスの成功に貢献しております。

SDGsを推進・検討されている顧客の皆様を支えるべく、未来・次世代を見つめた取り組みを進めており、先進的なITへの取り組みが評価され、近年も様々な機関から表彰を受けました。（https://www.bestcarton.com/profile/）

株式会社アースダンボールでは、今後も高い技術とパイオニア精神に基づく新しい価値の提案力、ネット通販市場へといち早く参入し実績を積み上げた信用力で挑戦を続け、社会の皆様に貢献してまいります。

【株式会社アースダンボールについて】

本社 ：〒362-0811 埼玉県北足立郡伊奈町西小針7-17

蓮田工場：〒349-0135 埼玉県蓮田市井沼620-22

九州工場：〒811-3515 福岡県宗像市池田1685

代表者 ：代表取締役社長 奥田 敏光

設立 ：1953年3月(創業：1953年3月)

電話番号：048-728-9202(代表)

事業内容：ダンボールを中心とした梱包用品の製造・販売

URL ：https://www.bestcarton.com/

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名 ：株式会社アースダンボール

担当者 ：商品企画マネージャー 奥田 大輔

電話番号：048-728-9202

Email ：info@bestcarton.com

