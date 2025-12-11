地域医療の新しい形へ──ダイヤル・サービスとジェイフロンティアが業務提携

ダイヤル・サービス 株式会社

自治体が運営する医療相談窓口の外部委託サービスを提供するダイヤル・サービス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：今野由梨、以下「ダイヤル・サービス」）は、ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表者：代表取締役社長執行役員 中村篤弘、以下「ジェイフロンティア」）と協業し、地域住民向け医療相談窓口とオンライン診療を連携させ、新たな医療支援体制を構築しました。オンライン診療にはジェイフロンティアが提供する「SOKUYAKU」を活用し、住民は自宅にいながら医療相談から診療、服薬指導、薬の受け取りまでを一気通貫で完結できるようになります。

背景

日本では、地域によって医療アクセスに大きな差があり、山間部や過疎地では適切なタイミングで医療を受けられない場合があります。また、自然災害時にも、医療機関が逼迫することで必要な診療を受けられないケースも少なくありません。

取り組みの概要

ダイヤル・サービスは、自治体の医療相談窓口を長年運営し、看護師や保健師などの有資格者による相談対応を行ってきました。

ダイヤル・サービスで地域住民からの医療に関する相談を受けた際に、オンライン診療の受診を希望する方や、オンライン診療を受診したほうが良いと判断した方がいた場合、ジェイフロンティアが提供する「SOKUYAKU」のオンライン診療を案内し、SOKUYAKUでオンライン診療、オンライン服薬指導、薬のお届けまで一気通貫で対応できるようになります。この仕組みにより、山間部など病院へのアクセスが難しい地域や、災害時に医療機関が逼迫する状況でも、住民が安心して医療を受けられる環境を実現します。

今後は、すべての人が安心して医療を受けることができる社会の実現を目指して、体制の強化とサービスの拡充に取り組んでまいります。

「SOKUYAKU」とは

ジェイフロンティアが提供する「SOKUYAKU」は、スマートフォンを活用し、ご自宅やオフィスに居ながらオンライン診療、服薬指導の受診、最短当日中のお薬の受け取りを可能にするオンライン診療・服薬指導・処方薬宅配サービスで、提携数はクリニック・調剤薬局・ドラッグストアで計23,000店舗超となります。患者向けには、かかりつけ医・薬局の登録、おくすり手帳の機能や待ち時間なしで処方薬が受け取れる来店予約機能を備えるほか、病院・クリニック・薬局向けに、予約管理機能や問診票管理機能など、オンライン診療やオンライン服薬指導に必要な機能を提供しており、追加の設備投資なしで簡単に導入していただけます。

アプリ名称：SOKUYAKU

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/sokuyaku/id1550447276

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.customer.sokuyaku

価格：登録料、年会費無料、「SOKUYAKUプレミアム」プラン 月額550円（税込）

URL：https://sokuyaku.jp/

ジャンル：メディカル 医療

■会社概要

会社名：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）

設 立：2008年6月

代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘

本 社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階

事業内容：・SOKUYAKU事業（オンライン診療・服薬指導・薬の宅配プラットフォームの運営、医療機関のDX支援）

・D2C事業（医薬品を含むヘルスケア商品のD2C事業）

・B2B事業（医療機関・ヘルスケア関連企業向けインターネット広告事業（WEBマーケティング、店頭・テレビショッピング流通、物流等のBPO支援））

U R L：https://jfrontier.jp/

■会社概要

会社名：ダイヤル・サービス株式会社

設 立：1969年5月

代表者：代表取締役 今野 由梨

本 社：東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館テラス3階

事業内容：・電話等による連絡業務代行、接続サービス、情報の収集処理、提供業務

・企業及び各種団体の各種相談窓口業務

・インターネットを利用した福利厚生・健康管理に関するサービスの提供

・企業の経営に関するコンサルティング業務

・企業家育成事業

U R L： https://www.dsn.co.jp/