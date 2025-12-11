化粧品メーカー内部から業界に深く関わってきた著者が解説！ 商品開発から製造・バックオフィスまで、各職場の実際を総合的に解説した『図解入門業界研究 最新化粧品業界の動向と仕組みがよ～くわかる本』が刊行！

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2025年12月24日、新刊『図解入門業界研究 最新化粧品業界の動向と仕組みがよ～くわかる本』を発刊します。

化粧品業界への転職・就職を考えている方必見！

化粧品は生活必需品でもあるため、一般に景気の影響を受けにくいといわれています。新型コロナ感染症による市場の縮小は見られたものの、2026年度の市場規模は過去最高を予想されています。

本書では、スキンケアブランドでのマーケティング、商品企画・開発、店舗運営など、メーカー内部から業界に深く関わってきた著者が、商品開発、製造からバックオフィスに至るまで、各職場の実際を総合的に解説しました。

グローバル市場を多角的な視点で解説しつつ、業界の全職域・全職種にリーチした本書は、就転職などこれから業界を目指す読者にとって、新たな発見や理解を得るための一助となることでしょう。

■書籍概要

書名 図解入門業界研究 最新化粧品業界の動向と仕組みがよ～くわかる本

著者 江田廉子

定価 1870円（税込）

発売日 2025年12月24日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/479807599X

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18394393/

※全国書店、ネット書店でお買い求めいただけます