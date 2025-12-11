ジェイフロンティア、ダイヤル・サービスと業務提携。ダイヤル・サービスの地域住民向け医療相談窓口とSOKUYAKUを連携

ジェイフロンティア株式会社

ジェイフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表者：代表取締役社長執行役員 中村篤弘、以下「当社」）は、自治体が運営する医療相談窓口の外部委託サービスを提供するダイヤル・サービス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：今野由梨、以下「ダイヤル・サービス」）と地域住民向け医療相談窓口とオンライン診療「SOKUYAKU」との連携を開始することをお知らせいたします。

ダイヤル・サービスでは、自治体における、こども医療電話相談事業（＃8000）や救急安心センター事業（＃7119）などの住民サービスを受託、運営を行っており、相談には救急医療経験が豊富な医療の資格者（看護師、保健師、助産師、医師）が対応しています。また、自治体の相談事業への対応で、毎年業界トップシェア（全国40都道府県、28市区、2021年度現在）を誇り、救急医療相談事では24時間365日、年間約30万件の健康相談に応対しています。

ダイヤル・サービスで地域住民からの医療に関する相談を受けた際に、オンライン診療の受診を希望する方や、オンライン診療を受診したほうが良いと判断した方がいた場合、SOKUYAKUのオンライン診療を案内し、SOKUYAKUでオンライン診療、オンライン服薬指導、薬のお届けまで一気通貫で対応できるようになりました。

これにより、地域住民の方々はダイヤル・サービスに医療相談を行った際に、自宅に居ながらそのままSOKUYAKUにてオンライン診療を受けることができるようになります。

今後も「SOKUYAKU」では、オンライン診療・服薬指導のさらなる利便性向上を目指し、取り組みを進めてまいります。

■「SOKUYAKU」とは

ジェイフロンティア株式会社が提供する「SOKUYAKU」は、スマートフォンを活用し、ご自宅やオフィスに居ながらオンライン診療、服薬指導の受診、最短当日中のお薬の受け取りを可能にするオンライン診療・服薬指導・処方薬宅配サービスで、提携数はクリニック・調剤薬局・ドラッグストアで計23,000店舗超となります。患者向けには、かかりつけ医・薬局の登録、おくすり手帳の機能を備えるほか、病院・クリニック・薬局向けに、予約管理機能や問診票管理機能など、オンライン診療やオンライン服薬指導に必要な機能を提供しており、追加の設備投資なしで簡単に導入していただけます。

アプリ名称：SOKUYAKU

iOS ：https://apps.apple.com/jp/app/sokuyaku/id1550447276

Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.customer.sokuyaku

価格 ：登録料、年会費無料、「SOKUYAKUプレミアム」プラン 月額550円（税込）

URL ：https://sokuyaku.jp/

ジャンル ：メディカル 医療

ジェイフロンティア株式会社は、「SOKUYAKU」の会員データとD2C事業の医薬品などを販売している会員データ 、医療情報システムにおける電子処方箋、電子カルテ、お薬手帳とのデータ連携によって一人一人のステータスに合った適切な商品提供・診療を可能とし、 全てのヘルスケアサイクルのアクションが「SOKUYAKU」で完結するような「SOKUYAKUヘルスケア経済圏」の構築を目指しています。

■会社概要

会社名：ダイヤル・サービス式会社

設 立：1969年5月

代表者：代表取締役 今野 由梨

本 社：〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館テラス3階

資本金:１億円

ＵＲＬ：http://www.dsn.co.jp/

■会社概要

会社名：ジェイフロンティア株式会社（東証グロース 証券コード：2934）

設 立：2008年6月

代表者：代表取締役社長執行役員 中村 篤弘

本 社：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町9-8 KN渋谷3 4階

資本金：564百万円（2025年８月末時点）

ＵＲＬ：https://jfrontier.jp/