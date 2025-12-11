まつ毛美容液 LIPSベストコスメ2025 殿堂入り。
水橋保寿堂製薬株式会社（所在地：富山県富山市、代表取締役：木下 雄介）は、まつ毛美容液「EMAKED（エマーキット）」がLIPSベストコスメ2025 殿堂入りに選ばれたことを報告いたします
LIPSが創業以来大切にしてきたもの。
それは、“数字では測れない、リアルな声”です。
私たち水橋保寿堂製薬もまた、
創業時より一貫して“見た目ではなく中身を”という姿勢を貫いてきました。
派手さより誠実さを、
宣伝より実感を、
数字より本質を。
今回、エマーキットが
LIPSベストコスメ2025 まつ毛美容液部門において 殿堂入り という評価をいただけたことは、
華やかなだけの称号ではなく、
真摯な声の積み重ねがかたちになった出来事として受け止めています。
■ 数字は記録であり、すべてを語るものではありません。
美容の世界では、
ランキング、星の数、冠の数が
あたかも商品の価値そのものを示しているかのように扱われることがあります。
けれど、本当は多くの人が感じています。
星の数でわかることは、体験のごく表面だけです。
一本のまつ毛がどのように変わったのか、そしてその人の未来や気持ちがどうなっていくのかまでは、どんな評価でも測れません。
だからこそ、
個人のリアルな声を中心に据えてきたLIPSという媒体の姿勢に、
私たちは深く共鳴しています。
数字を否定はしません。
ただ、数字“だけ”で本質を語らせないことを、私たちは選び続けています。
■EMAKEDが歩んだ LIPSベストコスメ受賞ヒストリー（まつ毛美容液部門）
- 2020 年間（小カテゴリ） 第1位
- 2021 年間 第1位
- 2022 年間 第2位
- 2023 年間 第2位
- 2024 年間 第1位
- 2025 殿堂入り
順位を追いかける目的で作った商品ではありません。
ただひたすらに、ひとりひとりのまつ毛の変化、その実感に向き合ってきた結果として
この位置にたどり着きました。
■ 私たち水橋保寿堂製薬とEMAKED（エマーキット）の姿勢
エマーキットが大切にしてきたのは、とてもシンプルです。
評価より体験
星より継続
冠より本質
装飾より中身
流行より誠実
富山の薬づくりの精神をそのままに、
必要なものだけを積み重ね、不要なものを削ぎ落とす。
そして処方を貫き必要とされる人に伝わるように時代に合わせて伝え続けた
その姿勢を続けた結果として、
今回の殿堂入りが生まれました。
■ 商品について
● 商品名：EMAKED（エマーキット）
● 分類：まつ毛美容液
● 容量：2mL
● 価格：6,600円（税込）
使用方法
夜、スキンケア前にまつ毛の根元へひと塗り。
まつエク・まつ毛パーマ中でも使用可能。
肌のコンディションが優れない日は無理に使用せずお休みください。
毎日の生活に寄り添い“続けられること”を重視した設計です。
■関係者の皆様へ
今回の殿堂入りは、
私たちだけでは決して到達できなかった評価です。
日々の生活の中でエマーキットを選び続けてくださるユーザーの皆さま。
率直で真摯な言葉を届けてくれたLIPSコミュニティの皆さま。
大切に商品を扱い、魅力を伝えてくださるパートナーの皆さま。
そして、開発・製造・物流に関わるすべての関係者の皆さま。
その積み重ねが、この結果を生みました。
心より感謝申し上げます。
そして今回の殿堂入りは、私たちに
新たな責任 を与える出来事だと感じています。
数字では飾らず、
話題づくりに流されず、
“本当に役立つものだけを届ける”という姿勢を、これまで以上に徹底していくこと。
まつ毛美容液という領域、そして新たな領域でも、
より高い価値を更新し続けること。
そして、ユーザー一人ひとりが体験している
“リアルな変化”にもっとも誠実であること。
数字では示しきれない価値を、
これからも静かに、確かに届け続けるために。
■ 会社概要
会社名：水橋保寿堂製薬
所在地：富山県富山市
事業内容：医薬品、医薬部外品・化粧品、サプリメントの製造販売
創業：昭和23年12月
パーパス：「時を超え今に響く本物を」