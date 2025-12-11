【投票開始】社会保険料、「高すぎる」と思いますか？──会社員、公務員、自営業者でこんなに違う負担の実態

Polimill株式会社

生成AIの社会実装を推進するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は、2025年12月10日、当社が運営するデジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」にて、【社会保険料、「高すぎる」と思う？】というイシューの意見募集を開始しました。

Surfvoteとは？

Surfvoteでは、社会のあらゆる課題や困りごとを「イシュー」として、ほぼ毎日掲載しています。

これらのイシューは、大学の先生や専門家、全国の地方自治体など、多様な立場の方々によって提起されています。Surfvoteを訪れれば、誰でも気軽に社会課題に触れ、学び、考えることができます。 アカウント登録をすることで、自分の意見に近い選択肢を選んで投票したり、コメントを投稿して他のユーザーと意見を交わしたりすることも可能です。私たちは、社会の分断や対立をあおるのではなく、さまざまな意見や立場を持つ人々が共通の価値観を見つけられる場を目指して、日々サービスの改善・開発を進めています。

https://surfvote.com/

この記事の一部をご紹介

社会保険料は「みんな同じ」ではない

会社員や公務員でも、保険料率・扶養の有無・給付の違いなどにより、実質的な負担は人それぞれです。自営業者やフリーランスは、さらに仕組みや保障内容が異なり、負担感も大きく変わります。

正社員でも自営業でも「条件次第」で負担率は異なる

例えば会社員は標準報酬月額に応じて保険料が決まりますが、報酬が高くなると負担率は相対的に下がります。一方、自営業者は定額の国民年金・国民健康保険を支払うため、収入によっては非常に高い負担率になります。

「皆保険・皆年金」の実態とギャップ

日本は「国民皆保険・皆年金」を掲げていますが、加入制度や保障内容には差があり、一律の仕組みとは言えません。特に、扶養制度や所得に応じた保険料算定方法が公平かどうかには議論の余地があります。

Surfvoteで投票してみませんか？

Surfvoteでは現在、「社会保険料、『高すぎる』と思う？」というテーマで、さまざまな立場からの意見を募集しています。 会社員、公務員、自営業、パート、フリーランスなど、立場によって制度の影響は異なります。

「負担が重いと感じる」

「扶養制度は少し不公平だと思う」

「むしろ給付が手厚いので妥当だ」

など、あなたの実感や意見をぜひ投票・投稿で教えてください。

投票ページはこちら(https://surfvote.com/issues/9mmweslv7eh9)（Surfvote）

執筆者プロフィール

山中伸枝（CFP(R)）さん

ファイナンシャルプランナーです。FPとしてのキャリアは20年以上、金融商品の販売を行わない立場で、情報発信を行っております。得意分野は、年金と資産運用です。また確定拠出年金（企業型DC・iDeCo）領域に精通しています。英語でのコミュニケーションが可能なので、日本に住む外国人のお客様も多くいらっしゃいます。社会福祉士資格も有しており、後見人としての活動も行っております。

https://www.nobueyamanaka.com/

Polimill株式会社

Polimill株式会社は、「のこしたいみらいを、ともにつくる」をミッションに、各専門領域に特化した行政サポート生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」と、誰もが安心して簡単にまちづくりに参加できるSNS「Surfvote（サーフボート）」を開発・運営する、創業4年のICTスタートアップです。

QommonsAIは500を超える地方自治体や省庁で導入されており、Surfvoteでは、全国の社会課題に加えて、各自治体が抱える地域課題（Surfvoteローカル）も掲載。誰もが意見を届けられる場を提供しています。

私たちは、すべての人がルールづくりに参加できる、理性と感性を備えたデジタル駆動型社会の実現を、AIとSNSの力で目指しています。