【ＢＳ日テレ】財前直見の田舎暮らしに密着!「なおみ農園」12月11日（木）夜10時放送 ～自家製新米を釜で炊いて収穫の喜びを味わう～

ＢＳ日テレで放送中の「なおみ農園」（毎週木曜よる10時放送）では、女優・財前直見さんが大分県で実践する本格的なスローライフに完全密着。

12月11日（木）夜10時の放送では、6月の田植えから10月の稲刈りを経て、ついに精米作業から新米の実食までをお届けします。

今回の見どころ

◆ 精米作業の全工程を公開

都会では馴染みのなくなった精米作業。なぜ精米が必要なのか?お米はどう変化するのか?精米に関する豆知識とともに、精米したてのキラキラと輝く美しいお米の姿をご覧いただけます。

◆ お釜で炊く新米の味わい

炊飯器ではなく、昔ながらの「お釜」で炊き上げる新米。半年かけて育てた自家製米の美味しさを、財前ファミリーが心ゆくまで堪能します。収穫の喜びと感謝の気持ちが詰まった食卓シーンは必見です。

◆ 番組後半は全員で栗拾い体験

スタッフも参加しての栗拾いでは、夢中になって栗を拾い続ける大人たちの姿にも注目!秋の恵みを満喫する和やかな時間をお届けします。

皆で新米を味わう新米炊き上がり栗拾い

＜番組概要＞

番組タイトル：なおみ農園

放送日時：12月11日（木）よる10時（毎週木曜よる10時放送）

放送局：ＢＳ日テレ / ＢＳ日テレ４Ｋ

出演者：財前直見、JP（ナレーター）