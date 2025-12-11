スタジオジブリ ウィンター・キャンペーン～2025年12月12日（金）よりスタート～

株式会社ハピネット

2025年12月12日(金)より、スタジオジブリ関連作品のブルーレイやDVD、4K UHDを対象とした＜スタジオジブリ ウィンター・キャンペーン＞を実施いたします。




※キャンペーンポスター　(C)Studio Ghibli　


（画像を掲載の際は、必ずご明記ください）



　店頭でスタジオジブリ関連作品のブルーレイやDVD、4K UHDを購入すると、その場で“ジブリがいっぱいCOLLECTIONオリジナル 卓上カレンダー2026”がもらえるキャンペーンです。


　キャンペーンポスターのキーアートは、2001年の劇場公開以降長く愛され続け、舞台版も世界中で大ヒットしている宮崎駿監督作品『千と千尋の神隠し』。


　キャンペーン対象商品は、12月10日に三鷹の森ジブリ美術館ライブラリーより発売のフランス映画界の巨匠ミッシェル・オスロ監督による名作『キリクと魔女』を含める、すべてのスタジオジブリ関連作品のブルーレイ、DVD、4K UHDです。この機会に、ぜひスタジオジブリ関連作品をお楽しみください。



スタジオジブリ ウィンター・キャンペーン


●キャンペーン概要


キャンペーン対象作品を購入すると、“ジブリがいっぱいCOLLECTIONオリジナル


卓上カレンダー2026”をその場でプレゼント！


※詳細は店頭にてお尋ねください。　※キャンペーンを実施していない店舗もあります。



●先着購入特典


ジブリがいっぱいCOLLECTIONオリジナル 卓上カレンダー2026




※デザイン・サイズ・仕様は変更する場合がございます

サイズ：縦11.5cm×横20cm


(C) 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H


（画像を掲載の際は、必ずご明記ください）



●キャンペーン期間


2025年12月12日(金)～特典がなくなり次第終了



●キャンペーン対象作品


すべてのスタジオジブリ関連ブルーレイ、DVD、4K UHD



●キャンペーンについての一般のお客様からのお問い合わせ先：


ハピネット・メディアマーケティング カスタマーサポート　ディズニー作品担当窓口


https://supportform.jp/happinet-disney(https://supportform.jp/happinet-disney)



●公式サイト：https://www.disney.co.jp/studio/campaign/ghiblicp_20251212