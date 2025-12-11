スタジオジブリ ウィンター・キャンペーン～2025年12月12日（金）よりスタート～
2025年12月12日(金)より、スタジオジブリ関連作品のブルーレイやDVD、4K UHDを対象とした＜スタジオジブリ ウィンター・キャンペーン＞を実施いたします。
※キャンペーンポスター (C)Studio Ghibli
（画像を掲載の際は、必ずご明記ください）
店頭でスタジオジブリ関連作品のブルーレイやDVD、4K UHDを購入すると、その場で“ジブリがいっぱいCOLLECTIONオリジナル 卓上カレンダー2026”がもらえるキャンペーンです。
キャンペーンポスターのキーアートは、2001年の劇場公開以降長く愛され続け、舞台版も世界中で大ヒットしている宮崎駿監督作品『千と千尋の神隠し』。
キャンペーン対象商品は、12月10日に三鷹の森ジブリ美術館ライブラリーより発売のフランス映画界の巨匠ミッシェル・オスロ監督による名作『キリクと魔女』を含める、すべてのスタジオジブリ関連作品のブルーレイ、DVD、4K UHDです。この機会に、ぜひスタジオジブリ関連作品をお楽しみください。
スタジオジブリ ウィンター・キャンペーン
●キャンペーン概要
キャンペーン対象作品を購入すると、“ジブリがいっぱいCOLLECTIONオリジナル
卓上カレンダー2026”をその場でプレゼント！
※詳細は店頭にてお尋ねください。 ※キャンペーンを実施していない店舗もあります。
●先着購入特典
ジブリがいっぱいCOLLECTIONオリジナル 卓上カレンダー2026
※デザイン・サイズ・仕様は変更する場合がございます
サイズ：縦11.5cm×横20cm
(C) 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H
（画像を掲載の際は、必ずご明記ください）
●キャンペーン期間
2025年12月12日(金)～特典がなくなり次第終了
●キャンペーン対象作品
すべてのスタジオジブリ関連ブルーレイ、DVD、4K UHD
●キャンペーンについての一般のお客様からのお問い合わせ先：
ハピネット・メディアマーケティング カスタマーサポート ディズニー作品担当窓口
https://supportform.jp/happinet-disney(https://supportform.jp/happinet-disney)
●公式サイト：https://www.disney.co.jp/studio/campaign/ghiblicp_20251212