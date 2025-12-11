スタジオジブリ ウィンター・キャンペーン～2025年12月12日（金）よりスタート～

株式会社ハピネット

2025年12月12日(金)より、スタジオジブリ関連作品のブルーレイやDVD、4K UHDを対象とした＜スタジオジブリ ウィンター・キャンペーン＞を実施いたします。

※キャンペーンポスター (C)Studio Ghibli

（画像を掲載の際は、必ずご明記ください）

店頭でスタジオジブリ関連作品のブルーレイやDVD、4K UHDを購入すると、その場で“ジブリがいっぱいCOLLECTIONオリジナル 卓上カレンダー2026”がもらえるキャンペーンです。

キャンペーンポスターのキーアートは、2001年の劇場公開以降長く愛され続け、舞台版も世界中で大ヒットしている宮崎駿監督作品『千と千尋の神隠し』。

キャンペーン対象商品は、12月10日に三鷹の森ジブリ美術館ライブラリーより発売のフランス映画界の巨匠ミッシェル・オスロ監督による名作『キリクと魔女』を含める、すべてのスタジオジブリ関連作品のブルーレイ、DVD、4K UHDです。この機会に、ぜひスタジオジブリ関連作品をお楽しみください。

スタジオジブリ ウィンター・キャンペーン

●キャンペーン概要

キャンペーン対象作品を購入すると、“ジブリがいっぱいCOLLECTIONオリジナル

卓上カレンダー2026”をその場でプレゼント！

※詳細は店頭にてお尋ねください。 ※キャンペーンを実施していない店舗もあります。

●先着購入特典

ジブリがいっぱいCOLLECTIONオリジナル 卓上カレンダー2026

※デザイン・サイズ・仕様は変更する場合がございます

サイズ：縦11.5cm×横20cm

(C) 1984 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, H

●キャンペーン期間

2025年12月12日(金)～特典がなくなり次第終了

●キャンペーン対象作品

すべてのスタジオジブリ関連ブルーレイ、DVD、4K UHD

●キャンペーンについての一般のお客様からのお問い合わせ先：

ハピネット・メディアマーケティング カスタマーサポート ディズニー作品担当窓口

https://supportform.jp/happinet-disney(https://supportform.jp/happinet-disney)

●公式サイト：https://www.disney.co.jp/studio/campaign/ghiblicp_20251212