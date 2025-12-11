[トムとジェリー85周年記念] ソフビブランド GOCCODO デザインによる“招福ポーズ”のトムとジェリーの日本製ソフビフィギュアが ヒキダシトイより登場です

株式会社ヒキダシ

株式会社ヒキダシ（東京都江東区、代表取締役：小池 直行）は、1940年にアメリカで誕生以来、世界中で愛され続けている人気のアニメーションシリーズ「トムとジェリー」の85周年を記念して、トイブランド「ヒキダシトイ（HKDSTOY）」より、“招福ポーズ”のトムとジェリーの日本製ソフビフィギュアをリリースいたします。

2025年12月11日（木）より オンラインストア「ヒキダシストア」 https://store.hkds.jp/ にて、数量限定での予約受付を開始します。

お揃いのポーズが愛らしいトムとジェリーの縁起物ソフビフィギュア

海外にも多くのファンを抱えるソフビブランド「ゴッコ堂（GOCCODO）」と トイブランド「ヒキダシトイ（HKDSTOY）」との共同企画のソフビフィギュアに、このたび、1940年にアメリカで誕生以来、世界中で愛され続けている人気のアニメーションシリーズ「トムとジェリー」の85周年記念となる“招福ポーズ”のトムとジェリーが登場です。

右手に「福」文字入りの小判を持ち、左手を上げた招福ポーズのトムとジェリー。

全高約175mmのトムと 約80mmのジェリーはそれぞれお手頃な大きさで、お揃いのポーズで笑顔あふれる姿が愛らしい、福を呼び込みそうな縁起物のソフビフィギュアです。

今回、ゴッコ堂とヒキダシトイの共同企画の新シリーズ、伝統の縁起物をテーマにした OMAMORI（お守り）シリーズより、トムとジェリーの2体セットにて展開します。

お部屋を彩るインテリアアイテムとして おすすめの日本製ソフビフィギュア。

株式会社ヒキダシでは、ものづくりに携わるみなさまとともに、日本の職人/クリエイターの技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めて参ります。

【商品概要】

商品名：HKDSTOY×ゴッコ堂 トムとジェリー OMAMORI ソフビ [トムとジェリー2体セット] 通常版

サイズ：[トム] 高さ約175mm × 幅約120mm × 厚さ約95mm, [ジェリー] 高さ約80mm × 幅約60mm × 厚さ約45mm

素材：ソフトビニール

仕様：彩色済み完成品、ヘッダー付きPP袋入り

製造国：日本

価格：25,300円（税抜価格23,000円）

JAN：4580486452921

予約受付：2025年12月11日（木）～2026年1月5日（月）

発売日：2026年3月上旬より順次お届け予定

デザイン・監修：GOCCODO

製造元：株式会社ヒキダシ

著作権表記：TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s25)

商品詳細： https://store.hkds.jp/products/hktgdtj01

＊写真は開発中の商品のため、実際の商品とは若干異なる場合がございます。

＊本製品は、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツと株式会社スモール・プラネットとの契約により株式会社ヒキダシが製造したものです。

ヒキダシストア https://store.hkds.jp/

ヒキダシトイ（HKDSTOY） https://hkdstoy.com/