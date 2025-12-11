『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』より、心の怪盗団になりきれる「レプリカマスク（全6種）」が登場！大好評予約受付中！

株式会社ジュウロクホウイ

株式会社ジュウロクホウイ(本社:東京都千代田区、代表取締役:赤松 武雄)は、株式会社アトラス監修のもと、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』より、心の怪盗団になりきれる「レプリカマスク（全6種）」を大好評予約受付中です。

観賞用として飾るのはもちろん、

装着してなりきりアイテムとしても楽しめる、こだわりの造形です。

■ラインアップは、

【ジョーカー、スカル、パンサー、フォックス、クイーン、ヴァイオレット】の計6種。

お気に入りのキャラクターのマスクを、ぜひお手にとってお楽しみください。

■商品名

『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』 レプリカマスク ６種

ジョーカー、スカル、パンサー、フォックス、クイーン、ヴァイオレット

■発売日

2026年5月

■価格

7,700円（税込）

■仕様

約1分の１スケール

マスク部分本体：ポリレジン

紐・背面素材：ポリエステル

■重量・サイズ

ジョーカー：重量 65ｇ、サイズ Ｗ210×Ｄ95×Ｈ65ｍｍ

スカル：重量 63ｇ、サイズ Ｗ180×Ｄ130×Ｈ120ｍｍ

パンサー：重量 200ｇ、サイズ Ｗ180×Ｄ145×Ｈ180ｍｍ

フォックス：重量 184ｇ、サイズＷ180×Ｄ140×Ｈ210ｍｍ

クイーン：重量 63ｇ、サイズＷ165×Ｄ50×Ｈ85mm

ヴァイオレット：重量80ｇ、サイズ Ｗ190×Ｄ190×Ｈ140mm

■コピーライト

(C)ATLUS. (C)SEGA.

■発売・製造

発売：株式会社グッドスマイルカンパニー

製造：株式会社ジュウロクホウイ

■ジュウロクホウイについて

スタイリッシュなスポーツカー、 プロのアスリート、アニメや映画に出てくる ヒーローやキャラクター達…。 そんなホビーやエンターテインメントに あこがれた人物・モノをカタチにする会社です。

会社名 :株式会社ジュウロクホウイ

代表者 :代表取締役 赤松 武雄(あかまつ たけお)

本社 :東京都千代田区外神田三丁目 16 番 12 号 アキバ CO ビル

設立 :2016 年 11 月 (株)グッドスマイルカンパニー子会社

事業内容:

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Web デザイン請負業務