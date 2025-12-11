『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』より、心の怪盗団になりきれる「レプリカマスク（全6種）」が登場！大好評予約受付中！
株式会社ジュウロクホウイ(本社:東京都千代田区、代表取締役:赤松 武雄)は、株式会社アトラス監修のもと、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』より、心の怪盗団になりきれる「レプリカマスク（全6種）」を大好評予約受付中です。
観賞用として飾るのはもちろん、
装着してなりきりアイテムとしても楽しめる、こだわりの造形です。
■ラインアップは、
【ジョーカー、スカル、パンサー、フォックス、クイーン、ヴァイオレット】の計6種。
お気に入りのキャラクターのマスクを、ぜひお手にとってお楽しみください。
■商品名
『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』 レプリカマスク ６種
ジョーカー、スカル、パンサー、フォックス、クイーン、ヴァイオレット
■発売日
2026年5月
■価格
7,700円（税込）
■仕様
約1分の１スケール
マスク部分本体：ポリレジン
紐・背面素材：ポリエステル
■重量・サイズ
ジョーカー：重量 65ｇ、サイズ Ｗ210×Ｄ95×Ｈ65ｍｍ
スカル：重量 63ｇ、サイズ Ｗ180×Ｄ130×Ｈ120ｍｍ
パンサー：重量 200ｇ、サイズ Ｗ180×Ｄ145×Ｈ180ｍｍ
フォックス：重量 184ｇ、サイズＷ180×Ｄ140×Ｈ210ｍｍ
クイーン：重量 63ｇ、サイズＷ165×Ｄ50×Ｈ85mm
ヴァイオレット：重量80ｇ、サイズ Ｗ190×Ｄ190×Ｈ140mm
ジョーカー
スカル
パンサー
フォックス
クイーン
ヴァイオレット
■コピーライト
(C)ATLUS. (C)SEGA.
■発売・製造
発売：株式会社グッドスマイルカンパニー
製造：株式会社ジュウロクホウイ
■ジュウロクホウイについて
スタイリッシュなスポーツカー、 プロのアスリート、アニメや映画に出てくる ヒーローやキャラクター達…。 そんなホビーやエンターテインメントに あこがれた人物・モノをカタチにする会社です。
会社名 :株式会社ジュウロクホウイ
代表者 :代表取締役 赤松 武雄(あかまつ たけお)
本社 :東京都千代田区外神田三丁目 16 番 12 号 アキバ CO ビル
設立 :2016 年 11 月 (株)グッドスマイルカンパニー子会社
事業内容:
玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売
玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行
玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Web デザイン請負業務