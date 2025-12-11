『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』より、心の怪盗団になりきれる「レプリカマスク（全6種）」が登場！大好評予約受付中！

写真拡大 (全8枚)

株式会社ジュウロクホウイ

株式会社ジュウロクホウイ(本社:東京都千代田区、代表取締役:赤松 武雄)は、株式会社アトラス監修のもと、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』より、心の怪盗団になりきれる「レプリカマスク（全6種）」を大好評予約受付中です。



観賞用として飾るのはもちろん、


装着してなりきりアイテムとしても楽しめる、こだわりの造形です。






■ラインアップは、


【ジョーカー、スカル、パンサー、フォックス、クイーン、ヴァイオレット】の計6種。


お気に入りのキャラクターのマスクを、ぜひお手にとってお楽しみください。



■商品名


『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』 レプリカマスク ６種


ジョーカー、スカル、パンサー、フォックス、クイーン、ヴァイオレット



■発売日


2026年5月



■価格


7,700円（税込）



■仕様　


約1分の１スケール　


マスク部分本体：ポリレジン


紐・背面素材：ポリエステル



■重量・サイズ


ジョーカー：重量 65ｇ、サイズ Ｗ210×Ｄ95×Ｈ65ｍｍ


スカル：重量 63ｇ、サイズ Ｗ180×Ｄ130×Ｈ120ｍｍ


パンサー：重量 200ｇ、サイズ Ｗ180×Ｄ145×Ｈ180ｍｍ


フォックス：重量 184ｇ、サイズＷ180×Ｄ140×Ｈ210ｍｍ


クイーン：重量 63ｇ、サイズＷ165×Ｄ50×Ｈ85mm


ヴァイオレット：重量80ｇ、サイズ　Ｗ190×Ｄ190×Ｈ140mm




ジョーカー


スカル



パンサー


フォックス


クイーン


ヴァイオレット

■コピーライト


(C)ATLUS. (C)SEGA.




■発売・製造


発売：株式会社グッドスマイルカンパニー


製造：株式会社ジュウロクホウイ　






■ジュウロクホウイについて




スタイリッシュなスポーツカー、 プロのアスリート、アニメや映画に出てくる ヒーローやキャラクター達…。 そんなホビーやエンターテインメントに あこがれた人物・モノをカタチにする会社です。






会社名 :株式会社ジュウロクホウイ


代表者 :代表取締役 赤松 武雄(あかまつ たけお)


本社 :東京都千代田区外神田三丁目 16 番 12 号 アキバ CO ビル


設立 :2016 年 11 月 (株)グッドスマイルカンパニー子会社


事業内容:


玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売


玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行


玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Web デザイン請負業務