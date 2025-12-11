美顔器の所有率は約2割！人気第1位は「EMS美顔器」、僅差で第2位となったのは？
「今のキレイも、10年後の輝きも」をコンセプトに美容や健康にまつわる情報を発信する「Kirei Style（キレイスタイル）」の運用を行う株式会社ビズキは、全国の女性2,000人を対象に美容に関するアンケートを実施し、年代別等の特徴についてまとめました。
【調査概要】
対象者：20歳～59歳の女性
サンプル数：2,000人
居住地：全国
調査方法：ネットリサーチ
アンケート実施日：2025年11月06日
【質問：現在、美顔器を何か所有していますか？】
質問に対しての回答選択肢は以下 ※複数回答可
1．持っている（超音波美顔器）
2．持っている（イオン導入器）
3．持っている（RF美顔器）
4．持っている（LED美顔器）
5．持っている（EMS美顔器）
6．持っている（レーザー美顔器）
7．持っている（スチーム美顔器）
8．持っている（ローラー美顔器）
9．持っている（ピーリング美顔器）
10．持っている（その他）
11．持っていない
全体
全国の20代～50代の女性2,000名を対象に「現在、美顔器を何か所有していますか？」というアンケートを実施したところ、80%の方が「持っていない」と回答しました。
つまり、美顔器を持っているのは全体の約2割という結果になりました。
所有している美顔器の種類を見てみると、1位は「EMS美顔器（4.7%）」、僅差で2位が「ローラー美顔器（4.4%）」、3位は「LED美顔器（3.9%）」となりました。
持っていない方が多数派ではありますが、所有者の中では筋肉にアプローチするEMSや、手軽なローラータイプが支持されているようです。
世帯収入別
世帯年収別で見ると、「500万円未満」の層では美顔器を「持っていない」人が83.8%、「500万円～1,000万円未満」では79.3%ですが、「1,000万円以上」になるとその割合は65.7%まで低下します。
つまり、年収1,000万円以上の世帯では、3人に1人以上が何らかの美顔器を持っている計算になります。
特にこの層で人気が高いのが「EMS美顔器（10.7%）」と「LED美顔器（8.7%）」です。
他の年収層と比較して倍以上の所有率となっており、高機能なケアアイテムへの投資意欲が高いことが如実に表れています。
美容機器はお値段もそれなりにするものが多いため、経済的な余裕が美顔器の所有率に大きな影響を与えていることが垣間見えます。
子供の有無
子供の有無で比較すると、美顔器を「持っていない」人の割合は、「子供なし」が81.5%であるのに対し、「子供あり」は77.4%と、子供がいる方の方が美顔器の所有率が高いという結果になりました。
特に差がついたのが「LED美顔器」で、「子供なし（2.8%）」に対して「子供あり（5.7%）」と約2倍の所有率でした。
また「EMS美顔器」も子供あり層の方が高く支持されています。
エステサロンや美容クリニックに通う時間がなかなか取れないからこそ、自宅での隙間時間に本格的なケアができる高機能な美顔器を取り入れ、賢く美容を楽しんでいるママが多いのかもしれません。
年代別
年代別に見ると、美顔器に対する意識や好みの変化がはっきりと表れました。
まず、美顔器の所有率が最も高いのは20代で、約4人に1人が何らかの美顔器を持っていることが分かりました。
詳しく見ると、20代・30代の若年層では「EMS美顔器」や「LED美顔器」といった、電気や光を利用したハイテク系アイテムが人気を集めています。
一方、年齢が上がるにつれて所有率は下がり、50代では「持っていない」方が84.8%に達します。
また、40代・50代で所有率トップとなったのは、ハイテク機器ではなく「ローラー美顔器」でした。
若年層は最新のテクノロジーで積極的に肌悩みへアプローチし、年代が上がるほど手軽に使えるローラーが人気になる、という世代ごとの好みの違いも見えてきました。
