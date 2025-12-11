大阪国際空港で開催された「ITAMIそらスポキッズパーク」にて220名がSASSENを体験！ニュースポーツとして子どもたちに大人気！親子参加も多数

一般社団法人 全日本サッセン協会

2025年11月29日（土）、大阪国際空港（伊丹空港）にて開催されたスポーツイベント「ITAMIそらスポキッズパーク」にて、次世代デジタルチャンバラスポーツ『SASSEN（サッセン）』の体験会を実施いたしました。

当日は朝から多くの家族連れが来場し、会場全体の来場者数は大盛況のうちに約220名に達しました。その中でSASSENブースも常に列ができるほどの人気を集め、小学生以下のお子さまを中心に多くの方が、初めてのデジタルチャンバラ体験を楽しんでくださいました。

子どもたちはセンサー付きのLED刀を使って、1対1の真剣勝負にチャレンジ！対戦終了後には「もう1回やりたい！」「お父さんに勝てた！」など、笑顔と歓声が絶えないブースとなりました。

また、午前11時30分からはステージエリアにて、全日本サッセン協会による『SASSENパフォーマンス』も披露され、観客の皆様にSASSENの競技性と魅力をお届けしました。

本イベントは関西エアポート株式会社の主催、株式会社セレスポの協賛のもと、「子どもたちがスポーツをもっと好きになる」ことを目的に、陸上、サッカー、BMXなどの様々な競技が一堂に集まり、貴重な体験の場となりました。

全日本サッセン協会は今後も、全国各地のイベントや教育現場などを通じて、SASSENの魅力を多くの方に伝えてまいります。関東に本部を構えながらも、今回のように各地へ出張体験会を行うことで、より多くの人にフィジタルスポーツの楽しさと新しい運動の選択肢をお届けしてまいります。

【イベント概要】

イベント名：ITAMIそらスポキッズパーク

開催日：2025年11月29日（土）10:00～15:00

会場：大阪国際空港 南立体駐車場付近 特設会場

主催：関西エアポート株式会社

協賛：株式会社セレスポ

参加者数：約220名（SASSEN体験含む）

体験内容：デジタルチャンバラ体験（1対1勝負）、親子対戦、パフォーマンスステージ等

【SASSENとは】

1本の刀、1つのルール、1対1の真剣勝負！

SASSENはLEDセンサー付きの刀を使って相手を斬るという、非常にシンプルで安全なデジタルスポーツです。体格や年齢に左右されず、誰でも気軽に楽しむことができる次世代型アクティビティとして、全国各地で話題となっています。