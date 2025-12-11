¡Ú£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡Û¿ÉÅçÈþÅÐÎ¤¡¢¿·¾Â¸¬¼£¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ø¤½¤Î¤È¤¡¢²Î¤ÏÎ®¤ì¤¿～»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¾¼ÏÂÌ¾¶Ê～¡Ù12·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë8»þÊüÁ÷
£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë8»þ¤«¤é¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤òÅö»þ¤ÎÀ¤Áê¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¤½¤Î¤È¤¡¢²Î¤ÏÎ®¤ì¤¿～»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¾¼ÏÂÌ¾¶Ê～¡Ù¤òÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÉÅçÈþÅÐÎ¤
¿·¾Â¸¬¼£
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢¥ì¥³ー¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤«¤é²Î¤¬Î®¤ìÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃ¯¤·¤â¤¬¸ý¤º¤µ¤à¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¶Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ÏÅö»þ¤ÎÀ¤Áê¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»þ¤Ë¤Ï²Î»ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¡¢»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë»þ¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÎø°¦¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¡Ä¡Ä¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ï¾¼ÏÂ¤¬À¸¤ó¤À¡Ö²Î¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤ò·Þ¤¨¡¢Ì¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òÅö»þ¤ÎÀ¤Áê¤È¤È¤â¤Ë³ú¤ß¤·¤á¤Þ¤¹¡£»þÂå¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¶¿½¥Í¶¤¦¡¢¾¼ÏÂ¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É²Î¼ê¤¬¸ì¤ë¾¼ÏÂÌ¾¶Ê¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ
º£²ó¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¿ÉÅçÈþÅÐÎ¤¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¿·¾Â¸¬¼£¤µ¤ó¡£Åö»þ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¡¢Ì¾¶ÊÃÂÀ¸¤ÎÎ¢Â¦¤ä»þÂåÇØ·Ê¤òµ®½Å¤Ê¾Ú¸À¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1977Ç¯(¾¼ÏÂ52Ç¯)¤«¤éÊ¿À®½é´ü¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¼î¶Ì¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¡¢¹ë²Ú¥«¥Ðー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²ÎÀ¼¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¡ÖÅí¿§ÅÇÂ©¡×¡ÖÆñÇËÁ¥¡×¤Ê¤É¡¢»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤òÅö»þ¤Î¼Ò²ñÇØ·Ê¤äÎ®¹Ô¤È¤È¤â¤ËÉ³²ò¤¡¢²û¤«¤·¤¤¾¼ÏÂ¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ú1977Ç¯(¾¼ÏÂ52Ç¯)¤ÎÌ¾¶Ê¡Û
¡Ö°¦¤Î½ªÃå±Ø¡×(È¬Âå°¡µª) ¥«¥Ðー:±©»³¤ß¤º¤
¡ÖÅìµþÊª¸ì¡×(¿¹¿Ê°ì) ¥«¥Ðー:¾¾ºå¤æ¤¦¤
¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×(ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê)¢¨ ¥«¥Ðー:»ÔÀîÍ³µªÇµ
¡ÖÇ®ÂÓµû¡×(´äºê¹¨Èþ) ¥«¥Ðー:¿À±à¤µ¤ä¤«
¡Ö¥Öー¥á¥é¥ó ¥¹¥È¥êー¥È¡×(À¾¾ë½¨¼ù) ¥«¥Ðー:¥Ù¥¤¥Óー¥Öー
¡Ö¥Ûー¥à¤Ë¤Æ¡×(ÃæÅç¤ß¤æ¤) ¥«¥Ðー:¾ë Æî³¤
¡Ú1984Ç¯(¾¼ÏÂ59Ç¯)¤ÎÌ¾¶Ê¡Û
¡ÖÎø¿ÍÃ£¤Î¥Ú¥¤¥ô¥á¥ó¥È¡×(THE ALFEE) ¥«¥Ðー:¥Ù¥¤¥Óー¥Öー
¡Ö½©Åß¡×(¹âÅÄ¤ß¤Å¤¨) ¥«¥Ðー:¿À±à¤µ¤ä¤«
¡ÖÎ¹Àè¤Î±«¤Ë¡×¿·¾Â¸¬¼£(ËÜ¿Í²Î¾§)
¡ÖÆñÇËÁ¥¡×(²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¡¦Ãæ¿¹ÌÀºÚ) ¥«¥Ðー:¾ë Æî³¤
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡×(ÅÔ¤Ï¤ë¤ß&¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·) ¥«¥Ðー:±©»³¤ß¤º¤&¾¾ºå¤æ¤¦¤
¡ÖÉ×ÉØºä¡×(ÅÔ¤Ï¤ë¤ß) ¥«¥Ðー:»ÔÀîÍ³µªÇµ
¡ÖÅí¿§ÅÇÂ©¡×(¹â¶¶¿¿Íü»Ò) ¥«¥Ðー:»³ÅÄ»ÐËå
¡Ú1989Ç¯(Ê¿À®¸µÇ¯)～¤ÎÌ¾¶Ê¡Û
¡ÖMerry Christmas To You¡×(¿ÉÅçÈþÅÐÎ¤¡¦¾®ÎÓÌÀ»Ò¡¦±Ê°æ¿¿Íý»Ò¡¦ÎïÈþ) ¥«¥Ðー:¿ÉÅçÈþÅÐÎ¤&»³ÅÄ»ÐËå
¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡¦¥¤¥ô¡×¿ÉÅçÈþÅÐÎ¤(ËÜ¿Í²Î¾§)
¡Ö²¶¤Î¾¼ÏÂ¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¡×¿·¾Â¸¬¼£(ËÜ¿Í²Î¾§)
»ÔÀîÍ³µªÇµ
¿À±à¤µ¤ä¤«
¾ëÆî³¤
±©»³¤ß¤º¤
¥Ù¥¤¥Óー¥Öー
¾¾ºå¤æ¤¦¤
»³ÅÄ»ÐËå
¢¨¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
ÈÖÁÈÌ¾:¡Ø¤½¤Î¤È¤¡¢²Î¤ÏÎ®¤ì¤¿～»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿¾¼ÏÂÌ¾¶Ê～¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ: 2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)Ìë8:00～9:54¡ÊËè·îÂè2¡¢Âè3ÌÚÍË Ìë8:00～9:54¡Ë
ÊüÁ÷¶É¡§ £Â£ÓÆü¥Æ¥ì
½Ð±é¼Ô¡§
MC¡§ÂÀÀîÍÛ²ð¡¢µÈÀîÈþÂå»Ò
²òÀâ¡§ÉÙß·°ìÀ¿
¥²¥¹¥È¡§¿ÉÅçÈþÅÐÎ¤¡¢¿·¾Â¸¬¼£
¥«¥Ðー²Î¼ê¡§»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¢¿À±à¤µ¤ä¤«¡¢¾ëÆî³¤¡¢±©»³¤ß¤º¤¡¢¥Ù¥¤¥Óー¥Öー¡¢¾¾ºå¤æ¤¦¤¡¢»³ÅÄ»ÐËå