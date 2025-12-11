ニコラ人気モデル青山姫乃・白水ひより・星名ハルハがアミューズメント施設「アピナ」の新ブランディングムービーに出演！タイアップソングはJIJIM「ニジガール」に決定！

株式会社アミューズ

株式会社アミューズコミュニケーションデザイン(所在地：東京都港区、代表取締役社長：香川 健二郎)が、株式会社共和コーポレーション（所在地：長野県長野市、代表取締役社長：宮本 和彦）が運営するアミューズメント施設「アピナ」のブランディングムービーとグラフィック広告などの企画制作を担当し、本日2025年12月11日（木）公開しました。

青山姫乃・白水ひより・星名ハルハが「アピナ」の顔に！

ブランディングムービーとグラフィック広告には、雑誌ニコラの人気モデルであり、中高生からの絶大な人気を誇る青山姫乃・白水ひより・星名ハルハが出演し、仲良し女子高校生役を演じました。

今回のブランディングムービーでは、友だちとの打ち上げやストレス発散したい時など、なんでもない日常生活のなかでも「アピナ」はかけがえのない思い出を作れる最高の場所であることを表現しています。

また、タイアップソングには「かけがえのない日常に かけがえのない思い出を」というブランディングムービーのコピーにぴったりなJIJIMの「ニジガール」を起用。楽曲の持つ疾走感とピースフルな世界観が、ムービーの世界観を際立たせています。

本ムービーは、アピナ公式HP・YouTube・SNS、および全国の店舗などで展開しています。

またアピナをより盛り上げるべく出演する3名が店内放送を担当。店内放送は、12月16日(火)より全国のアピナ店舗にて展開予定ですので、お楽しみに。

<「アピナ」ブランディングムービー>

30秒ver.：https://youtu.be/_KuMXSyaCPw

15秒ver.：https://youtu.be/aGMwHeyLndE

<「アピナ」店内放送について>

「アピナ」店内にてお楽しみいただける、オリジナル店内放送です。

※店内放送に関する詳細は、「アピナ」公式HPのニュースにてお知らせいたします。

ニコラYouTubeチャンネル「ニコラTV」とのタイアップによるクロスメディア展開

ブランディングムービーや店内放送の他にも、中高生に高い人気を誇る雑誌「ニコラ」のYouTubeチャンネル「ニコラTV」・SNSと連動したタイアップ企画を同時展開してまいります。

【Web記事企画】

「冬休みは“アピナ”に行こう!! 中高生におすすめのおしゃれスウェットコーデ3選」と題し、今季のトレンドアイテムである「スウェット」を使ったコーデを紹介しながらアピナを楽しむWeb記事を公開！ 3人がアピナのクレーンゲームでゲットしたスクイーズにサインを入れて、4名様にプレゼントする企画も実施中です。

【YouTube企画】

青山・白水・星名の3名がアピナ成増店に来訪し、様々なミッションをこなしながらアピナを楽しむ様子をニコラYouTubeチャンネル「ニコラTV」にて配信いたします（12月末 公開予定）。

<「ニコラ」タイアップコンテンツ>

URL:https://nicola.jp/article/article-77299/

青山姫乃

【プロフィール】

2009年8月4日生まれ、山形県出身。「第26回ニコラモデルオーディション」でグランプリを獲得し、芸能活動をスタート。現在も雑誌「nicola」専属モデルとして活躍中。2025年11月28日公開「兄を持ち運べるサイズに」ではメインキャストとして映画デビューを飾った。

【コメント】

今回、アピナのブランディングムービーに出演させていただいてとっても嬉しいです！

実は休憩時間にみんなでクレーンゲームに夢中になってたんです！ぬいぐるみからマスコットまでたくさんの種類のクレーンゲームに囲まれて、なにから挑戦しようか悩んじゃいました！他にも複数のプリ機だったりゲームがあってとっても楽しかったです！皆さんも是非、放課後アピナしませんか！

白水ひより

【プロフィール】

2009年12月16日生まれ、長崎県出身。「アミューズ全県全員面接オーディション2017～九州・沖縄編～」で審査員特別賞を受賞し、芸能活動をスタート。主な出演作にカンテレ・フジテレビ系「彼女はキレイだった」（2021年）など。現在は雑誌「nicola」専属モデルとして活躍中。

【コメント】

撮影の時に自転車に乗ったのですが、実はすっごく久しぶりで乗れるか心配だったんです！（笑）

無事に乗れてよかったです。河川敷も素敵で、青春でした。CM撮影の合間には3人でクレーンゲームをしたり、対戦ゲームをしたり、たくさん楽しませていただきました(ハート)クレーンゲームでぬいぐるみがとれたのはとても嬉しかったです！みなさんもぜひぜひ、大切な人とアピナに行って、素敵な思い出を作って欲しいです(ハート)

星名ハルハ

【プロフィール】

2009年10月21日生まれ、東京都出身。小学5年生の時に「第9回ニコ☆プチモデルオーディション」でグランプリを獲得し、モデルデビューを飾る。現在は173cmの長身を活かし、「nicola」専属モデルとして活躍中。将来の夢はイッテQの出川ガールズになること。

【コメント】

ブランディングムービーに出演するのは初めてでしたが、同い年で仲良しのひよりとひめのと一緒だったのでとっても楽しい撮影ができました！

撮影では自転車に乗ったり、撮影の合間にクレーンゲームをしたり、みんなでプリを撮ったりして青春できて嬉しかったです。

クレーンゲームや対戦ゲームで遊んで、アピナで大切な思い出ができました！

今度プライベートでもアピナに遊びにいきたいです！

JIJIM

【プロフィール】

『ピースフルを掲げるセクステット』。

Vo.シンジュ、Gt.ジャン・ジンペイ、Ba.オクム、Dr.カガミ、Key.ヒトカ、A.Gt./ Syn.ホリ!!! からなる6人編成バンド。

『ジジム』とは、トルコ語で「小さくて楽しい」を意味し、打ち込みを使わず生演奏のみで楽曲を構築。キャッチーさとリリカルさを併せ持つ独自のサウンドを形成。2024年より自主レーベル〈Kilim record〉を立ち上げた。

【コメント】

幸せになりたい。そんな思いで日々を過ごしながら、どこか”特別”を探してしまう。

けれどきっと幸せや特別はどんな時にも近くにあって、それに気付けた時に僕らはもっと日々を愛せるだろうと思う。「かけがえのない日常に、かけがえのない思い出を」これは僕がこの『ニジガール』と言う楽曲を作った時の想いときっと同じ。あの胸の高鳴りやワクワクする瞬間、ゲーム機やぬいぐるみたちが届けてくれてたのは「素敵な場所にしたい」「誰かの思い出になりたい」と願ったみなさんの想いだったんだな、とこうやって一緒に作品を作って改めて感じました。

誰かの青春になり、誰かの思い出になり、誰かの日々になって愛されてゆきますように。

誰かの一日を最高のものに出来る場所にこれからもずっとあり続けて欲しいと願いを込めて。

JIJIM シンジュ

「アピナ」について

株式会社共和コーポレーションが運営しているアミューズメント施設。

全国に70店舗以上あり、親子三世代が気軽に来店できるような「明るい、安心、清潔感」をテーマにした店舗づくりを展開。

クレーンゲームを中心とし たアミューズメント施設やキッズパーク、ボウリング、バッティングセンターなど幅広い「遊びの場」を提供している。

アピナ公式 HP：https://www.kyowa-corp.co.jp/am/

アピナ公式 X： https://x.com/apina_yaz_gc

株式会社アミューズコミュニケーションデザイン

代表者：香川 健二郎

設立：2024 年 10 月 1 日

事業内容：総合エンターテインメント企業であるアミューズの「アーティストを世に送り出してきた実績」と、「芸能事務所ならではのインフラやノウハウを活かした企業の課題解決」に即したクリエイティブ、コミュニ ケーションを提案し、様々な企業と広告アライアンスによる新たな価値を創り出している。

オフィシャルサイト：https://amuse-cd.jp/