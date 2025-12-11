建設オンデマンド教育サービスの助太刀学院、「年末年始特別キャンペーン」を開催　特別教育が1講座5,000円で受講可能

株式会社 助太刀

22万超の登録事業者数を誇る、国内最大級の建設人材マッチングプラットフォームを運営する株式会社助太刀（以下「当社」）は、建設オンデマンド教育サービスの「助太刀学院」にて、業界最安値水準（※1）の割引価格で受講可能な特別教育を期間限定でさらに値下げし、全ての講座が1講座 税込5,000円（※2）で受講できる「年末年始特別キャンペーン」を2025年12月15日～2026年1月15日に開始いたします。

本キャンペーンは、年末年始の休暇期間を活用してスキルアップを目指す建設業従事者を支援するものです。通常、現場稼働で忙しい職人の方々へ、スマホで完結するオンデマンド受講の手軽さと特別価格を提供することで、キャリアアップの機会を創出します。

助太刀学院についてはこちら：https://suke-dachi.jp/gakuin/(https://suke-dachi.jp/gakuin/)

（12月15日からキャンペーン特設サイトがオープンいたします。）

※1：当社によるオンラインで個人向けにて提供している事業者5社の価格との比較調査による（2025年3月時点)。職人と工事会社のマッチングプラットフォーム「助太刀」にご登録の場合もしくは、当社が定める特定の最安値適用ページからのお申し込みの場合。

※2：「助太刀」アプリでのみ表示可能な、デジタル版修了証の場合。プラカード型修了証の場合は税込6,600円。

■キャンペーン実施の背景

建設業界では、年齢別賃金のピークが45～49歳と他業界より早く、その一因はキャリアの選択肢が限られていることが挙げられます。また、日中は現場作業に従事するため、新しい資格取得のための講習を受ける時間を確保しにくいという課題がありました。

「助太刀学院」は、場所や時間を選ばずスマホで受講できるオンデマンド形式を採用することで、この課題を解決してまいりました。これにより、今まで資格を取る時間がなかった方や、資格を取れずに就業機会を逃していた方々にご活用いただいております。

実際に助太刀学院でオンデマンド講座を受講した方からは「仕事をしながらでも休憩中などに受講出来たところがとても満足できた。」「受講予約をしても急な仕事が入り受講出来ないことがあるがWEBで自分の空いている時間に受講出来たのが良かった。」と言うお声をいただいております。

この度、現場作業が落ち着く傾向にある年末年始の期間を活用し、新たな資格取得や知識習得に励む職人の方々を強力にバックアップするため、提供中の全講座を一律5,000円で提供する特別キャンペーンを実施いたします。







■キャンペーン概要

- 名称：助太刀学院 年末年始特別キャンペーン- 期間：2025年12月15日（月）12:00 ～ 2026年1月15日（木）18:59- 価格（税込）：- - [デジタル版修了証]1講座 5,000円- - [プラカード型修了証] 1講座 6,600円- 申込方法：期間中に助太刀学院のWEBサイトから講座をご購入- 受講期間：申込・購入から60日以内（キャンペーン期間外の通常時と同様）- 対象：「助太刀学院」で提供している全ての特別教育講座- - フルハーネス型墜落制止用器具特別教育- - 酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育- - 足場の組立て等作業従事者特別教育- - 高所作業車運転業務に関わる特別教育(高さ10m未満)- - 自由研削といしの取替え等特別教育- - 低圧電気取扱業務特別教育- - 石綿取扱い作業従事者特別教育- - 玉掛け特別教育- - フォークリフト運転業務特別教育(1t未満)- 注意事項：- - デジタル版修了証は、「助太刀」アプリ内での表示のみ可能です。- - デジタル版修了証の講座を購入後の、プラカード型修了証への変更は致しかねます。- - 当社および関係各所の年末年始休業に伴い、修了証（デジタル版・カード型）の発行と教材の発送に遅れが生じる場合がございます。年末年始に申込や終了いただいたお客様に関しては、2026年1月5日以降に順次対応いたします。あらかじめご了承ください。

■「助太刀学院」の概要

「助太刀学院」は、特別教育における資格取得や、将来的には施工管理などの上位資格取得をサポートする教育サービスです。隙間時間で受講可能なオンデマンド形式の講座を提供することで、現場を休まずに資格を取得することが可能になります。また「助太刀学院」で受講した特別教育の修了証は、職人と工事会社のマッチングプラットフォーム「助太刀」のスマートフォンアプリにて表示可能で、偽造防止機能により必要な場面で確かな証明として提示いただけます。

今後は、職人から施工管理へのキャリアアップや、未経験者の建設業界への入職を支援します。建設業界を「キャリアアップが実現できる魅力的な業界」へと進化させ、次世代の担い手を増やすことを目指しています。







■助太刀について

当社は「建設現場を魅力ある職場に。」というミッションを掲げ、職人と工事会社の新しい出会いが見つかるアプリ「助太刀」を運営しています。登録事業者数は22万を超え、建設業界におけるマッチング領域では圧倒的なシェアを誇り、発注側の工事会社と受注側の工事会社や職人をマッチングし、長期的な取引先と出会えるサービスの提供に尽力しています。

また、アプリ内で求人広告の掲載および職人へのダイレクトスカウトが送付できる「助太刀社員」や、現場を休まずオンデマンドで特別教育が受講できる「助太刀学院」を提供しています。このように、人材確保・育成を支援する各種サービスを展開しています。

取引先探し・採用・教育と、建設業界の人材課題を幅広くサポートし、建設業界が抱えるさまざまな課題の解決に向けサービスの拡充を続けてまいります。

「助太刀」サービスサイト：https://suke-dachi.jp/

「助太刀社員」サービスサイト：https://shain.suke-dachi.jp/

「助太刀学院」サービスサイト：https://suke-dachi.jp/gakuin/



《会社概要》

社名：株式会社 助太刀

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 我妻 陽一

所在地：東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー14階

設立：2017年3月30日

資本金：80,000,000円

事業内容：インターネットを利用したサービスの企画、制作および運営

URL：https://suke-dachi.jp/company/





