小学生から高校生の受験･学習指導を行う臨海セミナーを運営する株式会社臨海（本社：神奈川県横浜市）は受験応援の一環として、味噌・醸造製品メーカーのハナマルキ株式会社（本社：長野県伊那市、代表取締役社長：花岡周一郎）より提供を受け、「すぐ旨カップみそ汁」シリーズの人気No.1フレーバー「あげなす」を受験生応援の期間限定デザインにした「すぐ旨カップ 合格祈願みそ汁」を大学受験科の高3生に配布いたしました。

受験生応援企画

ハナマルキ株式会社より4,000個(なくなり次第終了)の提供を受け、臨海セミナー大学受験科の各校舎に通う高3生を対象に、受験生応援企画として配布を行いました。各校舎の講師が生徒一人ひとりに言葉をかけながら手渡し、生徒からは「寒いのでみそ汁がありがたい！」「模試の疲れが癒されて、身も心も温まる」など、喜びの声が多く寄せられました。

ハナマルキ株式会社 コメント

お忙しい受験生の皆さま、そして日々支えていらっしゃるご家族の皆さまへ。当社では、「すぐに旨い」みそ汁を温かい気持ちと共にお届けしたいという想いから、今回の合格祈願パッケージを企画いたしました。心も体もほっと温まる一杯が、受験シーズンを支える一助となれば幸いです。

臨海セミナー コメント

・大学受験科講師よりおみそ汁などの温かい食事をとって、体を温めて合格に向けて頑張ってもらいたいです。受け取った生徒が予想以上に嬉しそうな反応だったのが印象的でした。講師一同、高3生が志望校合格をなせるように、精一杯指導してまいります！・広報室より日頃の授業など以外でも応援の気持ちが伝えられればと、今回実施させていただきました。勉強の合間にほっと一息つくことで、メリハリをもって頑張ってもらえればと考えております。受験生が全員合格できるよう、心より応援しております！

臨海セミナー大学受験科について

