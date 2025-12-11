“ちょっと頑張れた一年の自分”を褒めるきっかけを。12月15日・20日の年の瀬を前に、新宿で『ヨード卵・光』が体験型イベントを開催
日本農産工業株式会社(本社：横浜市西区、代表取締役 社長執行役員：小山 剛)が展開するブランド卵『ヨード卵・光』は、年末の卵の需要期に合わせ、『ヨード卵・光』のサンプリングとともに、“ちょっと頑張れた一年の自分”を褒める、付箋広告連動イベントを新宿で開催します。
本企画では、「褒めよう。ちょっと頑張れた一年を。」をテーマに、“今年一年で自分を褒めたいこと”を金のたまご型の付箋に書いて貼ることで巨大な“金の卵”が完成していく体験型イベントや、新宿での広告掲出、さらにX(旧Twitter)上での投稿キャンペーンを連動して実施します。
忙しい毎日のなかで見落とされがちな「ちょっと頑張れた自分」を労うきっかけをつくり、“日常のちょっとしたごほうび”として『ヨード卵・光』の魅力をお届けします。
新宿エリア広告画像(1)
◆ 企画背景 ◆
『ヨード卵・光』は1976年に誕生した日本初のブランド卵※1で、2026年に発売50周年を迎えます。一般的な卵と比べ約3.5倍※2の“コク”を実現する専用飼料によって、長年にわたり多くのお客さまからご支持をいただいてきました。
お客様には「日常の中の、頑張った自分へのご褒美」として『ヨード卵・光』をご購入いただく方も多いことを感じており、当社では『ヨード卵・光』を、こうした「ちょっとした良い日」に寄り添える存在にしたいと考え、「ちょっと頑張れた一年の自分」を褒める体験と合わせたサンプリング施策を企画しました。
※1 ヒット商品調べ(秋場 良宣,竹間 忠夫「ヒット商品 ネーミングの秘密」講談社,2000年12月)
※2 株式会社味香り戦略研究所調べ(一般的な卵の平均値との比較)
◆ 施策概要 ◆
(1) 金のたまご型付箋を貼る体験型広告 × サンプリングイベント
イベント実施日：12月15日(月)・20日(土)
(掲出期間は12月15日(月)～12月21日(日))
場所 ：新宿エリア
10メートルを超えて掲出される『ヨード卵・光』のビジュアルに、当日配布する“金のたまご型付箋”へ「今年一年で自分を褒めたいこと」を記入して貼り付けていただく参加型イベントです。
一人ひとりの「一年の頑張り」を可視化しつつ、付箋が集まることで巨大な“金の卵”が完成していく、共創型広告となっております。
ご参加いただいた方には、「ヨード卵・光」6個入り1パックを専用手提げ袋に入れてその場でお渡しします。
※数量限定。なくなり次第終了。
※当日の混雑状況や在庫状況により、配布物が変更となる場合があります。
「金のたまご」
(2) 新宿エリアでの広告展開
掲出期間：12月15日(月)～12月21日(日)
新宿エリアで、広告を目にするシチュエーションに合わせた「ちょっとした頑張りエピソード」を掲載し、この一年、ちょっとでも頑張った自分を褒めてみよう、と思えるようなメッセージを発信します。
新宿エリア広告画像(2)
新宿エリア広告画像(3)
新宿エリア広告画像(4)-1
新宿エリア広告画像(4)-2
(3) X投稿キャンペーン
本イベントの開催を記念した、Xキャンペーンを実施します。『ヨード卵・光』公式Xアカウント(@yodoran1976)をフォローし、今年一年頑張ったことに「#ごほうびヨード卵」を付けて、対象投稿を引用ポストすることでご応募いただけます。
投稿いただいた方の中から抽選で、以下の景品が当たります。
※当選者様には後日DMにてご連絡いたします。
■実施期間：2025年12月13日(土)～12月23日(火)23:59まで
■景品
・A賞×3名 ：国産黒毛和牛すき焼き肉500g＋『ヨード卵・光』ギフト券1枚
・B賞×97名：『ヨード卵・光』ギフト券1枚
また、新宿エリアに掲出される『ヨード卵・光』の広告やサンプリングイベントの様子をスマホで撮影し、引用ポストに添付することで、当選確率がUPします。
◆ 本施策のステートメント ◆
褒めよう。ちょっと頑張れた一年を。
気づけば今年もあと半月。
「大きな変化はなかったけど、ほどほどに仕事頑張ったぞ！」とか、
「年始の目標は達成できてないけど、毎日一生懸命生きたぞ！」とか。
なんでもいいと思うんです。
些細なことでも自分を褒めてあげませんか？
そして「自分、ちょっと頑張れたな。」という日には、
食卓にも、ちょっとのごほうびを。
ほんの少しこだわった卵があるだけで、
明日は、もっと明るい日になるかもしれません。
あなたの毎日を照らす、光でありたい。
それが、わたしたち『ヨード卵・光』です。
◆ 商品紹介 ◆
■ヨード卵・光(よーどらん・ひかり)とは
『ヨード卵・光』は1976年に誕生し2026年に発売50周年を迎える日本初(※1)のブランド卵です。ブランド卵の先駆けとして、ニワトリの食べるものからこだわり、20年以上の研究を経て『ヨード卵・光』専用飼料を開発、試行錯誤を繰り返しながら誕生しました。最大の特徴はコクが3.5倍(※2)であるということ。まったりとした濃厚さと旨味を感じられます。
※1 ヒット商品調べ(秋場 良宣,竹間 忠夫「ヒット商品 ネーミングの秘密」講談社, 2000年12月)
※2 株式会社味香り戦略研究所調べ(一般的な卵の平均値との比較)
ヨード卵・光
ヨード卵・光 コク3.5倍
◆ 担当者コメント ◆
■日本農産工業株式会社 鶏卵事業部マーケティンググループ 高嶋
『ヨード卵・光』は長年、品質の高さや“コク3.5倍”といった機能面で多くのお客様に支持されてきました。しかし、より幅広い世代に魅力を届けるためには、機能面だけではない、新しいコミュニケーションが必要だと感じていました。
今回の施策では、SNS分析から見えた“日常のちょっとしたごほうび”という価値に着目し、屋外広告と体験型イベントを組み合わせることで、ブランドの世界観をリアルに体感できる場をつくりました。
広告を見て「今年一年、頑張った自分を褒めよう」と思える瞬間を、『ヨード卵・光』とともに感じていただけたら、嬉しく思います。
◆ 日本農産工業株式会社について ◆
日本農産工業は、配合飼料メーカーとしての技術と原料調達力を活かし、2026年に発売50周年を迎える「ヨード卵・光」をはじめ、機能性表示食品「三ツ星たまご」、黄身色が美しい「ご飯にのせたくなるたまご 茜美人」等、飼料原料からこだわることで様々な特長の商品を展開。オンラインストアでは「ヨード卵・光」を使った加工食品の販売もしています。
商品サイト ： https://www.yodoran.com/
公式オンラインストア： https://www.yodoran.com/pages/onlinestore