日本農産工業株式会社(本社：横浜市西区、代表取締役 社長執行役員：小山 剛)が展開するブランド卵『ヨード卵・光』は、年末の卵の需要期に合わせ、『ヨード卵・光』のサンプリングとともに、“ちょっと頑張れた一年の自分”を褒める、付箋広告連動イベントを新宿で開催します。

本企画では、「褒めよう。ちょっと頑張れた一年を。」をテーマに、“今年一年で自分を褒めたいこと”を金のたまご型の付箋に書いて貼ることで巨大な“金の卵”が完成していく体験型イベントや、新宿での広告掲出、さらにX(旧Twitter)上での投稿キャンペーンを連動して実施します。

忙しい毎日のなかで見落とされがちな「ちょっと頑張れた自分」を労うきっかけをつくり、“日常のちょっとしたごほうび”として『ヨード卵・光』の魅力をお届けします。





新宿エリア広告画像(1)





◆ 企画背景 ◆

『ヨード卵・光』は1976年に誕生した日本初のブランド卵※1で、2026年に発売50周年を迎えます。一般的な卵と比べ約3.5倍※2の“コク”を実現する専用飼料によって、長年にわたり多くのお客さまからご支持をいただいてきました。

お客様には「日常の中の、頑張った自分へのご褒美」として『ヨード卵・光』をご購入いただく方も多いことを感じており、当社では『ヨード卵・光』を、こうした「ちょっとした良い日」に寄り添える存在にしたいと考え、「ちょっと頑張れた一年の自分」を褒める体験と合わせたサンプリング施策を企画しました。





※1 ヒット商品調べ(秋場 良宣,竹間 忠夫「ヒット商品 ネーミングの秘密」講談社,2000年12月)

※2 株式会社味香り戦略研究所調べ(一般的な卵の平均値との比較)









◆ 施策概要 ◆

(1) 金のたまご型付箋を貼る体験型広告 × サンプリングイベント

イベント実施日：12月15日(月)・20日(土)

(掲出期間は12月15日(月)～12月21日(日))

場所 ：新宿エリア





10メートルを超えて掲出される『ヨード卵・光』のビジュアルに、当日配布する“金のたまご型付箋”へ「今年一年で自分を褒めたいこと」を記入して貼り付けていただく参加型イベントです。

一人ひとりの「一年の頑張り」を可視化しつつ、付箋が集まることで巨大な“金の卵”が完成していく、共創型広告となっております。

ご参加いただいた方には、「ヨード卵・光」6個入り1パックを専用手提げ袋に入れてその場でお渡しします。





※数量限定。なくなり次第終了。

※当日の混雑状況や在庫状況により、配布物が変更となる場合があります。





「金のたまご」





(2) 新宿エリアでの広告展開

掲出期間：12月15日(月)～12月21日(日)





新宿エリアで、広告を目にするシチュエーションに合わせた「ちょっとした頑張りエピソード」を掲載し、この一年、ちょっとでも頑張った自分を褒めてみよう、と思えるようなメッセージを発信します。





新宿エリア広告画像(2)

新宿エリア広告画像(3)

新宿エリア広告画像(4)-1

新宿エリア広告画像(4)-2





(3) X投稿キャンペーン

本イベントの開催を記念した、Xキャンペーンを実施します。『ヨード卵・光』公式Xアカウント(@yodoran1976)をフォローし、今年一年頑張ったことに「#ごほうびヨード卵」を付けて、対象投稿を引用ポストすることでご応募いただけます。

投稿いただいた方の中から抽選で、以下の景品が当たります。

※当選者様には後日DMにてご連絡いたします。





■実施期間：2025年12月13日(土)～12月23日(火)23:59まで

■景品

・A賞×3名 ：国産黒毛和牛すき焼き肉500g＋『ヨード卵・光』ギフト券1枚

・B賞×97名：『ヨード卵・光』ギフト券1枚





また、新宿エリアに掲出される『ヨード卵・光』の広告やサンプリングイベントの様子をスマホで撮影し、引用ポストに添付することで、当選確率がUPします。









◆ 本施策のステートメント ◆

褒めよう。ちょっと頑張れた一年を。





気づけば今年もあと半月。

「大きな変化はなかったけど、ほどほどに仕事頑張ったぞ！」とか、

「年始の目標は達成できてないけど、毎日一生懸命生きたぞ！」とか。

なんでもいいと思うんです。

些細なことでも自分を褒めてあげませんか？





そして「自分、ちょっと頑張れたな。」という日には、

食卓にも、ちょっとのごほうびを。





ほんの少しこだわった卵があるだけで、

明日は、もっと明るい日になるかもしれません。





あなたの毎日を照らす、光でありたい。

それが、わたしたち『ヨード卵・光』です。









◆ 商品紹介 ◆

■ヨード卵・光(よーどらん・ひかり)とは

『ヨード卵・光』は1976年に誕生し2026年に発売50周年を迎える日本初(※1)のブランド卵です。ブランド卵の先駆けとして、ニワトリの食べるものからこだわり、20年以上の研究を経て『ヨード卵・光』専用飼料を開発、試行錯誤を繰り返しながら誕生しました。最大の特徴はコクが3.5倍(※2)であるということ。まったりとした濃厚さと旨味を感じられます。





※1 ヒット商品調べ(秋場 良宣,竹間 忠夫「ヒット商品 ネーミングの秘密」講談社, 2000年12月)

※2 株式会社味香り戦略研究所調べ(一般的な卵の平均値との比較)





ヨード卵・光

ヨード卵・光 コク3.5倍





◆ 担当者コメント ◆

■日本農産工業株式会社 鶏卵事業部マーケティンググループ 高嶋

『ヨード卵・光』は長年、品質の高さや“コク3.5倍”といった機能面で多くのお客様に支持されてきました。しかし、より幅広い世代に魅力を届けるためには、機能面だけではない、新しいコミュニケーションが必要だと感じていました。

今回の施策では、SNS分析から見えた“日常のちょっとしたごほうび”という価値に着目し、屋外広告と体験型イベントを組み合わせることで、ブランドの世界観をリアルに体感できる場をつくりました。

広告を見て「今年一年、頑張った自分を褒めよう」と思える瞬間を、『ヨード卵・光』とともに感じていただけたら、嬉しく思います。









◆ 日本農産工業株式会社について ◆

日本農産工業は、配合飼料メーカーとしての技術と原料調達力を活かし、2026年に発売50周年を迎える「ヨード卵・光」をはじめ、機能性表示食品「三ツ星たまご」、黄身色が美しい「ご飯にのせたくなるたまご 茜美人」等、飼料原料からこだわることで様々な特長の商品を展開。オンラインストアでは「ヨード卵・光」を使った加工食品の販売もしています。





商品サイト ： https://www.yodoran.com/

公式オンラインストア： https://www.yodoran.com/pages/onlinestore