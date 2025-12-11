マレーシア航空、グローバル・イヤーエンド・セールを開催





2025年の年末旅行や2026年の新たな冒険に向け、特別運賃で"こころ繋がる旅"をご提案

クアラルンプール、マレーシア 2025年12月10日 /PRNewswire/ -- 年末が近づき、マレーシア国内外で久しぶりの再会や家族の団らんを楽しみにする旅行者が増えるなか、マレーシア航空は特別な季節に合わせて 「グローバル・イヤーエンド・セール」 を実施します。2025年から2026年初頭にかけての旅を前もって計画できるよう、帰省、憧れの地への旅、そしてお気に入りの都市の再訪など、心に残る時間をつくるための特別運賃をご用意しました。



本セールは 2025年12月11日～22日 までの期間限定で販売されます。さらに Enrich会員限定の先行予約（12月9日～10日） には、特別運賃から 5%の追加割引 が適用されます。未加入の方は、この機会にぜひ受賞歴を誇るライフスタイル＆ロイヤリティプログラム「Enrich」にご登録ください。ご搭乗のたびにポイントを獲得しながら、よりお得に旅をお楽しみいただけます。

当プロモーションでは、エコノミークラス往復総額運賃 52,630円～ と大変お得な特別運賃を期間限定でお求めいただけます。ロンドンの冬の街並み、バリ島の豊かな文化、オーストラリアのゴールドコーストへの玄関口であるブリスベンのエネルギッシュな雰囲気など、魅力あふれる都市へのアクセスが可能です。さらにクアラルンプールやバンコクといった近距離人気都市に加え、グループ会社 Firefly（ファイアフライ）がKLIA 第1ターミナル（KUL）から運航するクラビ、シェムリアップ、セブ島へも便利に移動でき、ビーチリゾートや文化体験を気軽に満喫いただけます。

また、追加料金なしで国内8都市（ペナン、ランカウイ、アロースター、コタバル、クアラトレンガヌ、ジョホールバル、クアンタン、クチン）への旅をお楽しみいただける 「ボーナス・サイドトリップ」 プログラムもご利用いただけます。同プログラムは 2025年12月31日までの期間限定 で、Firefly運航のクラビ、シェムリアップ、セブ島も対象となっており、クアラルンプール経由の旅程でさらに多彩な目的地を楽しめます。

さらに、2025年12月22日まで は座席指定およびゴールデンラウンジ利用料金が 20%割引 に。足元の広い座席、A330neo のバシネット席、KLIAターミナル1のゴールデンラウンジでの快適な空間など、旅の前後をより豊かに彩ります。

マレーシア航空は2025年 Skytraxにおいて 「世界のトップ10 エコノミークラス座席」 および 「世界のトップ10キャビンクルー」 に選出されるなど、エコノミークラス体験を常に磨き続けています。最新鋭機 A330neo では、快適な人間工学設計のシートに加え、コートフック、カップホルダー、広い収納スペースを完備。さらに24席のエクストラ・レッグルームシートでは、より広々とした空間が確保され、リラックスしてお過ごしいただけます。

機内では、13.3インチ 4K モニター、Bluetooth接続、キッズモード、そして MHconnect による 無料・無制限Wi-Fi をご利用いただけます。小さなお子さま向けの「Pilot Parker アクティビティパック」や、KLIA 第1ターミナルH18番の特別サポートカウンターなど、ご家族旅行に寄り添うサービスも充実。さらに一部の便ではマレーシア航空名物「クール・トリーツ」アイスクリームの提供もあります。事前の機内食選択はもちろん、MHupgrade によるビジネスクラス体験（優先チェックイン・搭乗、ラウンジ利用、ゆとりあるシートなど）へのアップグレードも可能です。

さらに、マレーシア航空グループ（MAG）の旅行・ライフスタイルプラットフォーム Journify では、予約番号をプロモコードとして入力すると、観光プラン、空港ラウンジ、トラベルパス、マレーシア航空オリジナルグッズなどに 最大50リンギット の割引が適用されます。

次の"意味ある旅"をマレーシア航空とともに始めてみませんか。温かさと心配りに満ちた 「マレーシアン・ホスピタリティ」 を、ぜひご体験ください。

マレーシア航空について

マレーシア航空はマレーシアのナショナル・キャリアとして、国内外を結ぶプレミアムかつフルサービスの旅行体験を提供しています。多様な文化遺産に着想を得た "マレーシアン・ホスピタリティ"を体現し、毎日最大40,000名のお客様をお迎えしています。

2015年9月以降、同社は Malaysia Airlines Berhad の所有・運営下にあり、航空・ライフスタイル領域の多様なポートフォリオを有する マレーシア・アビエーション・グループ（MAG） の一員です。

また oneworld® アライアンスのメンバーとして、世界170の地域・900以上の都市へ拡張されたネットワークを提供しています。詳細は www.malaysiaairlines.com、またはモバイルアプリをご利用ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

