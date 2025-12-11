株式会社楽久屋(本社：東京都港区、代表取締役：新井 正一)は2025年12月13日より、千葉県佐倉市の「佐倉天然温泉 澄流」で『澄流9周年祭』を開催します。





当社は東京・茨城・千葉・山梨・岐阜・大阪の温浴施設「稲城天然温泉 季乃彩」、「湯どころ みのり」、「道志川温泉 紅椿の湯」、「佐倉天然温泉 澄流」、「野天風呂 湯の郷」、「多摩境天然温泉 森乃彩」、「南柏天然温泉 すみれ」、「天然温泉湯舞音 龍ケ崎」、「天然温泉湯舞音 袖ケ浦」、「天然温泉湯舞音 市原ちはら台」、「COCOFURO ますの湯」、「COCOFURO たかの湯」、「COCOFURO かが浴場」、「COCOFURO おおみね湯」の14店舗を運営しております。

また、2025年11月30日には埼玉県羽生市に「YUBUNE SAUNA PARK」をオープンしました。





『澄流9周年祭』では、ご入浴されるお客様全員対象の「9周年祭宝くじ」や「9周年」にちなんで「毎日999人目はお風呂サービス」、ハッシュタグをつけてSNS投稿すると抽選で澄流招待券が当たるイベントを開催。さらに期間中は毎日替わり風呂やスペシャル水風呂、浴室では特別なアメニティを設置。レストランやリラクゼーションでも『9』にちなんだ特別なキャンペーンを予定しています。





ぜひこの機会に佐倉天然温泉 澄流の『澄流9周年祭』を一緒にお楽しみください。

周年祭









(1) 豪華景品が当たる！？澄流9周年祭宝くじ

ご入浴されるお客様全員に、豪華家電製品や美容器具、食品、澄流招待券などが当たる澄流宝くじをお渡しします。

※当選発表は12月22日(月)にSNSやHP、館内掲示にてお知らせします。

澄流宝くじ





(2) 999人目はお風呂サービス

期間中、「9周年」にちなんで「999人目」の入館者は当日のお風呂サービス！

幸運のスリーナインは誰の手に！？





(3)9月9日生まれ＆名前に「九」が入る方にイオンウォーター500mlプレゼント！

期間中、「9周年」にちなんで「9月9日生まれ」、または名前に「九」がつく方にイオンウォーター500mlをプレゼント！

※写真付きの証明書をご提示ください。





(4) #ハッシュタグキャンペーン

期間中、Xとインスタグラムで「#澄流9周年祭」をつけて、澄流玄関の灯籠写真を投稿すると、抽選で9名様に「澄流ペア入浴招待券」をプレゼントします。

#ハッシュタグキャンペーン





(5) 毎日替わり湯 ＆ 替わり水風呂

気泡湯＆爽楽の湯で備長炭風呂を開催します。

また、水風呂では「ルイボスティー水風呂」「漢方水風呂」「イヨシコーラ水風呂」のいずれかを毎日開催します。

イヨシコーラ水風呂





(6) ゆず配合特別シャンプー

国産成分にこだわった「POLAひとときシリーズ」アメニティを男女洗い場ブースに設置します。

ゆず配合特別シャンプー





(7) 高温サウナでアロマイス体験

岩盤浴限定サービスである、天然素材を抽出して凍らせた『アロマイス』を男女高温サウナに定時で設置します。

サウナ室に広がる天然アロマの香りをお楽しみください。

【時間】8時、10時、12時、14時、16時、18時、20時、22時

高温サウナでアロマイス体験





(8) よもぎ泥塩サウナに「アロマソルト＆ハニーパック」設置

男女よもぎ泥塩サウナの塩を「アロマソルト」に変更します。また、泥パックを「はちみつ香るハニーパック」に変更します。

ハニーパック





(9) 特別なシャワーヘッドを設置

超微細な泡を放出するシャワーヘッドを男女洗い場の一部に設置します。

※女性側は通常の5台→10台にパワーアップします。

シャワーヘッド ※生成AIで作成した画像です。





(10) 岩盤アウフグースイベント

有料岩盤浴エリアにて、アウフグースイベントを開催します。

12月17日(水)17時10分、19時10分、21時10分 みーちゃん

12月19日(金)17時10分、19時10分、21時10分 はねさん

みーちゃん





はねさん





(11) レストランPALMにて「9」にちなんだスペシャルキャンペーン

・ソフトクリーム＆ソフトドリンク90円キャンペーン。

・人気メニュー「ひな鶏の半身揚げ」通常1,180円→990円

・人気メニュー「スンドゥブチゲセット」通常1,260円→990円

※いずれも税込。

ひな鶏の半身揚げ





スンドゥブチゲセット





(12) 癒し処華美にて、70分以上施術でくじ引きキャンペーン

期間中、70分以上のコースを受けたお客様は2026年1月5日から使えるリラクゼーションチケットやアカスリチケットなどが当たるくじ引きにチャレンジ。





■「澄流」の魅力

1. 竹林を眺めながらゆっくり浸かれる天然温泉

澄流の泉質「含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉」は塩分を多く含む通称「熱の湯」と呼ばれるほど身体が温まる源泉です。

身体が温まることにより、血流が良くなり指先やつま先まで温まるため、冷え性に効果があり、また身体に付着した温泉成分により湯上りには高い保湿効果があり、乾燥肌にも効果的と言われております。

竹林を眺めながら自家源泉「佐倉染井野温泉」をおたのしみください。

竹林を眺める露天風呂





2. シャワーや水風呂、ジェットバス、炭酸泉で「超軟水」を使用

水道水に含まれる硬度成分は石けんの主成分である脂肪酸と結び付きやすく、水に溶けない石けんカスを生み出し、これが原因でお肌のつっぱりや髪のパサつき、泡立ちの悪さを引き起こします。

澄流の水は硬度が極端に低い「超軟水」を使用。この超軟水の効果により、シャンプーをすると泡立ちがよく、髪にごわごわ感やきしみが出にくくなります。お肌もしっとりすべすべになり、皮膚のバリア機能の高さによって乾燥から守ります。





■手ぶらで楽しむバーベキュー！「遠野式ジンギスカン」

岩手県遠野市では家族や行事の集まりで、七輪の代わりにブリキバケツで肉を焼く「バケツジンギスカン」文化があります。

澄流では食事処のテラス席でお手軽に遠野式バケツジンギスカンがお楽しみいただけます。

竹林を抜ける風を感じながら、家族や仲間と手ぶらでバーベキュー気分が味わえます。

春の思い出にいかがでしょうか？1人前1,980円(税込) 2名様～ご予約可能

ジンギスカンご予約TEL：043-312-0617

ジンギスカン





■「澄流」のサウナの魅力

1. 爆風オートロウリュサウナ

サウナ室内の赤ランプが点灯すると、澄流名物『爆風ロウリュ』開始の合図。無機質なダクトから送られる熱風はサウナ室の壁や天井を伝い、全身を熱風で包み込みます。

※女性高温サウナは、ややおしとやかな『熱風ロウリュ』に設定しています。

爆風オートロウリュサウナ





2. 超軟水水風呂

サウナの後はメインディッシュの水風呂。澄流の水風呂は、硬度が極端に低い「超軟水」を使用しています。超軟水の柔らかな肌触りを全身でご体験下さい。





3. 竹林を眺めながらの『最高のととのい体験』

澄流自慢の竹林を眺めながら外気浴。都会の喧騒を忘れ、風に揺れる木々や竹のざわめき、鳥のさえずりに虫たちの合唱…。最高に贅沢な外気浴をご堪能ください。

屋久島地杉のととのいデッキ





4. よもぎ泥塩サウナ

ハーブの女王と言われるほど効果・効能があるとされるよもぎ。ミネラルたっぷりの泥パックと塩との相乗効果で健康美へと導きます。





5. セルフロウリュサウナ(岩盤浴エリア)

友達同士はもちろん、カップルでお楽しみいただける着衣型サウナです。お客様自身で熱したストーンに水をかけることでロウリュができます。

室内では天然ハーブから独自の製法で抽出したアロマ水を球状に凍らせた「アロマイス」を熱したストーンの上に置いてロウリュする「アロマイスロウリュ」もお楽しみいただけます。

セルフロウリュサウナ(岩盤浴エリア)





6.ミュージックロウリュサウナ(岩盤浴エリア)

30分に一回音楽に合わせて蒸気と熱風が発生するエンターテインメント型ロウリュ。

流行や季節に応じた音楽で楽しみながら発汗できます。

さらに、七色に光るステージライトとミラーボールで室内を照らすことにより、視覚でもお楽しみいただける新感覚の岩盤浴です。

ミュージックロウリュサウナ(岩盤浴エリア)





■施設概要

【店舗名称】

佐倉天然温泉 澄流(すみれ)





【営業時間】

7:00～24:00





【定休日】

3月・6月・9月・12月の第2木曜日





【施設内容】(男女共)

4種類の露天風呂 ：源泉かけ流し岩風呂 源泉くつろぎの湯 高濃度炭酸泉

源泉寝ころび湯

4種類の屋内風呂 ：源泉主浴 爽楽の湯(ジェットバス) 気泡湯 水風呂

2種類のサウナ ：熱風オートロウリュ よもぎ泥塩サウナ

3種類の岩盤浴 ：熱響の間 蒸香(じょうこう)の間 石癒(いやし)の間

リラクゼーション：整体 フットケア アカスリ

食事施設 ：湯けむりレストランPALM

無料休憩所 ：休憩処、ラウンジ

有料休憩所 ：岩盤専用ラウンジ

その他 ：マッサージチェア ゲームコーナー 漫画コーナー 喫煙所





【料金(税込)】

入館料大人 ：平日1,000円 土日祝1,100円 回数券9,300円(10回分)

入館料小人(中学生未満)：平日500円 土日祝600円

岩盤浴 ：平日600円 土日祝650円





【温泉】

pH値7.54

泉質…含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉(高張性・弱アルカリ性・低温泉)

効能…きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症





【アクセス】

京成本線「臼井」駅より車で6分





【駐車場】

151台





【延べ床面積】

1614.6平方メートル





【所在地】

〒285-0831 千葉県佐倉市染井野4-7-3





【TEL】

043-497-2625(風呂にゴー)