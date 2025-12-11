吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を卒業した洋食バルちょーと亭がオープンしたことを報告します。

開業した店主の想いとは？

フレンチレストランで修行を積んだ女性料理人が、飯田橋でのシェアレストランを経て、2025年12月10日、荏原町駅前に「洋食バルちょーと亭」をグランドオープンいたしました。フレンチの技術を持つ料理人がなぜ洋食店を選んだのか。その理由は驚くほどシンプルです。「フォアグラより、ハンバーグとトンテキが好きだから。」【格式より食欲】【肩書きより本能】という想いから、自身が本当に食べたい料理を、フレンチの技術を活かして再構築。素材の扱い・火入れ・ソースの組み立てにフレンチの経験が反映され、シンプルながら奥行きのある「大人の洋食」が誕生しました。

主力メニュー

【ランチセット サラダ・スープ付き】● 三元豚トンテキ180g 1350円● 飯田橋で大人気！目玉ハンバーグ180g 1350円● 塊肉入りカレー（トッピング可）1000円その他多数品揃えございます【デザート】● バスクチーズケーキなど● ホットコーヒーなど（セット100円）

店舗情報

店舗名：洋食バルちょーと亭所在地：東京都品川区中延5丁目7－4 魚染ビル202アクセス：荏原町駅 徒歩すぐ営業時間：11:30～22:00定休日：火曜日業態：昼は洋食中心、夜はワインバルとして営業Instagram https://www.instagram.com/cciototei/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/https://share-restaurant.jp/

