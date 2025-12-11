元旦の朝、標高約1,100mで迎える初日の出 リフトで登る「平尾山 山頂からの初日の出」2026年 元旦限定
高速道路直結のスキー場「佐久スキーガーデン パラダ」(長野県佐久市)は、2026年1月1日(木)早朝、標高約1,100mの山頂から初日の出を観賞できる特別営業を実施します。
リフトに乗って向かうご来光体験は、冬の清冽な空気の中で迎える新年の始まりとして人気が高く、家族連れや写真愛好家からも注目を集めています。八ヶ岳、佐久平の街並み、そして条件次第で雲海さえ視界に広がる圧倒的な景観が魅力です。
山頂からの日の出(2024年撮影)
山頂からの景色
山頂からの景色
■実施概要
名称 ： 平尾山 初日の出 山頂リフト
開催日： 2026年1月1日(木)
開催地： 南パラダ
料金 ： リフト往復600円
【山頂への導線】
5:30より第8リフト上り運行開始
→中腹で第6リフトに乗り継ぎ
→降車後は徒歩約15分で山頂へアクセス
※登山経験がなくてもアクセス可能ですが、足元は雪で滑りやすくなります。防寒対策と歩きやすい靴でご参加ください。早朝は氷点下となるため、手袋・帽子などの装備は必須です。安全を確保したうえで、ご来光の瞬間をお迎えください。
■交通情報
※高速道路側エスカレーターの運行開始は8:00から
※早朝は高速道路側から直接ご来場いただけません
→一般道経由にて「みはらしの湯駐車場」をご利用ください
■元日温泉「みはらしの湯」営業案内
オープン： 7:30～
入浴開始： 8:00～
食事処 ： 11:30～通常営業
初日の出鑑賞後に温泉を利用でき、早朝の冷え込みに対応した休憩・保温の場としてご利用いただけます。
【フロント横販売予定メニュー】
おにぎりセット： 500円
みそ田楽 ： 200円
一年の始まりを、忘れられない景色と共に。
元旦だけの特別な朝を、ぜひパラダでお過ごしください。
■施設概要
施設名 ： 佐久スキーガーデン パラダ
所在地 ： 長野県佐久市下平尾2681(南パラダ)
標高 ： 約1,100m(山頂)
特長 ： 高速道路直結。夏は昆虫体験学習館やBBQ、冬はスキー場。
ファミリー向けとして幅広い層が訪れる観光複合施設。
公式サイト： https://www.saku-parada.jp/
■会社概要
会社名 ：株式会社平尾山観光
所在地 ：長野県佐久市下平尾2681(南パラダ)
事業内容：スキー場・観光施設運営／観光振興・地域交流イベント企画