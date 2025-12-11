高速道路直結のスキー場「佐久スキーガーデン パラダ」(長野県佐久市)は、2026年1月1日(木)早朝、標高約1,100mの山頂から初日の出を観賞できる特別営業を実施します。

リフトに乗って向かうご来光体験は、冬の清冽な空気の中で迎える新年の始まりとして人気が高く、家族連れや写真愛好家からも注目を集めています。八ヶ岳、佐久平の街並み、そして条件次第で雲海さえ視界に広がる圧倒的な景観が魅力です。





山頂からの日の出(2024年撮影)





山頂からの景色





山頂からの景色





■実施概要

名称 ： 平尾山 初日の出 山頂リフト

開催日： 2026年1月1日(木)

開催地： 南パラダ

料金 ： リフト往復600円





【山頂への導線】

5:30より第8リフト上り運行開始

→中腹で第6リフトに乗り継ぎ

→降車後は徒歩約15分で山頂へアクセス

※登山経験がなくてもアクセス可能ですが、足元は雪で滑りやすくなります。防寒対策と歩きやすい靴でご参加ください。早朝は氷点下となるため、手袋・帽子などの装備は必須です。安全を確保したうえで、ご来光の瞬間をお迎えください。









■交通情報

※高速道路側エスカレーターの運行開始は8:00から

※早朝は高速道路側から直接ご来場いただけません

→一般道経由にて「みはらしの湯駐車場」をご利用ください









■元日温泉「みはらしの湯」営業案内

オープン： 7:30～

入浴開始： 8:00～

食事処 ： 11:30～通常営業

初日の出鑑賞後に温泉を利用でき、早朝の冷え込みに対応した休憩・保温の場としてご利用いただけます。





【フロント横販売予定メニュー】

おにぎりセット： 500円

みそ田楽 ： 200円

一年の始まりを、忘れられない景色と共に。

元旦だけの特別な朝を、ぜひパラダでお過ごしください。









■施設概要

施設名 ： 佐久スキーガーデン パラダ

所在地 ： 長野県佐久市下平尾2681(南パラダ)

標高 ： 約1,100m(山頂)

特長 ： 高速道路直結。夏は昆虫体験学習館やBBQ、冬はスキー場。

ファミリー向けとして幅広い層が訪れる観光複合施設。

公式サイト： https://www.saku-parada.jp/









■会社概要

会社名 ：株式会社平尾山観光

所在地 ：長野県佐久市下平尾2681(南パラダ)

事業内容：スキー場・観光施設運営／観光振興・地域交流イベント企画