フィンランド発 人気ブランドの新作を発売！冬を乗り切るファッションアイテム KUOMA メンズ防寒ブーツ＆Myssyfarmi ニット帽が登場
北欧在住の日本人が運営するオンラインショップ「ソピバ北欧」(運営会社：オーランド)は、フィンランドの老舗ウィンターブーツブランド「KUOMA(クオマ)」のメンズ新商品「ウォーカープロハイ」と、フィンランドのファーム発ニットブランド「Myssyfarmi(ミッシーファルミ)」のニット帽「ファルメスター」の販売を2025年11月9日より開始しました。
寒さ厳しい北欧で長年愛用される実績と機能性・ファッション性を兼ね備えた実力派アイテムを、日本の男性に向けてご紹介します。
完全防水、耐久性、柔軟性、断熱性に優れた靴底
【商品(1)概要】
商品名 ：KUOMAメンズモデル新作「Walker Pro High/ウォーカープロハイ」
価格 ：31,900円(税込)
販売 ：オンラインストア「ソピバ北欧」
サイズ展開：EU41、42(日本サイズ26～28cm目安)
重さ ：EU41(片足約530g)、EU42(片足約580g)
素材 ：［アッパー］レザー(撥水防汚加工素材)、ヌバックレザー、
足首周りはテキスタイル
［ライナー］ポリエステル(パイル状)
［ソール］PUポリウレタン
［インソール］PETリサイクル素材
原産国 ：フィンランド
-30℃まで耐えられる防寒力！
【主要機能・特徴】
(1) -30℃まで耐えられる防寒力！内部はパイル素材で蒸れない
(2) アッパー素材は撥水防汚加工をしたレザーとヌバックレザー
(3) 完全防水、耐久性、柔軟性、断熱性に優れたアウトソール(靴底)
アウトソールは、研究を重ねた独自の配合のポリウレタンを使用し、
アイスバーンでも滑りにくい。
(4) つま先とかかとにはレザーの補強が加わり耐久性もあり
(5) 雪や雨の侵入を防ぐフロント
(靴本体とベロ部分は一体化しており隙間がない作り)
内部はパイル素材で蒸れない。
アイスバーンでも滑りにくいアウトソール
【KUOMAについて】
1928年創業の「KUOMA(クオマ)」は、北欧の厳しい自然環境の中で磨かれた、防寒性・軽量性・耐久性に優れたブーツブランド。今ではフィンランド人全員が愛するウィンターブーツといっても過言ではないほど、軽くて暖かく高品質で使いやすいブーツとして広く知られ、創業100年以上経つ今もなお新商品が開発され続けているのがその証です。
スプルースグリーン【ソピバ北欧限定色】
【商品(2)概要】
商品名 ：Myssyfarmiニット帽「FARMESTERS/ファルメスター」
価格 ：17,600円(税込)
販売 ：オンラインストア「ソピバ北欧」
サイズ展開 ：ユニセックスワンサイズ(頭周り約55-59cm)
重さ ：約120g
素材 ：羊毛(フィンシープ種)100％
原産国 ：フィンランド
カラー3色展開：スプルースグリーン【ソピバ北欧限定色】、
リンゴンベリーレッド、ナチュラルグレー
ユニセックスワンサイズ
【主要機能・特徴】
(1) やや細めのゲージで編まれ、すっきりとしたシルエット
(2) 手洗いにより毛糸にしている羊毛は、天然油分の「ラノリン」が残りチクチクせずしっとりとした肌触り
(3) ストレッチ性のある編みで着用感と保温性を両立
(4) 100％フィンランドで生産・仕上げされたトレーサブルな素材・製法
3色展開
ストレッチ性のある編みで着用感と保温性を両立
【Myssyfarmiについて】
フィンランドの小さな農村で生まれたファームメイドのニットブランド。フィンシープというフィンランド原種の羊毛を原料に、紡績・染色・編み上げまでを現地で一貫して手作業で行っています。現在、約85名の退職後の編み手(通称：ミッシーグランマ・グランパ)が在籍し、それぞれが一つの製品を最初から最後まで責任を持って仕上げます。完成品には編み手の直筆サインが付くため、購入者は“誰が作ったか”を感じ取れる体験が得られます。
▼北欧からほんものをお届けする【ソピバ北欧】オンラインショップはこちら▼
https://sopiva-hokuou.com/
Instagram： @sopiva.hokuou
https://www.instagram.com/sopiva.hokuou/