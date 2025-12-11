トレーディングカードゲーム専門店を運営する株式会社晴れる屋(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岩田 太、以下 晴れる屋)は、2025年12月10日に「晴れる屋 町田店」を東京都町田市にオープンしました。

「晴れる屋 町田店」は、マジック：ザ・ギャザリング専門店として、高田馬場、秋葉原、吉祥寺、渋谷に続く東京都内で5店舗目の出店となります。





晴れる屋町田店入口





株式会社晴れる屋は、「誰もがカードゲームを楽しむ世界に」を理念に掲げ、皆様がカードゲームを楽しめる環境づくりや文化の醸成に日々尽力しています。

2024年10月にはデュエル・マスターズ専門店「晴れる屋3」を、2025年7月にはポケモンカード専門店「晴れる屋2 三宮店」、2025年9月には「晴れる屋2 大宮店」、「晴れる屋2 福岡店」をオープンし、マジック：ザ・ギャザリングのみならず、カードゲーム業界全体の発展に貢献する取り組みを続けています。





「晴れる屋 町田店」は年中無休で平日は22時まで、土日祝日は21時まで営業。小田急線町田駅から徒歩5分とアクセスしやすい立地となっています。学校帰りやお仕事帰りにお気軽に寄っていただき、お買い物やパック開封、対戦をお楽しみいただけます。





小田急線町田駅から徒歩5分





また、マジック：ザ・ギャザリング専門店として、豊富な品揃えに加えて安心の買取サービスもご提供してまいります。

さらに晴れる屋では、これからマジック：ザ・ギャザリングを始めたい方に向けた初心者体験会を全店で毎日開催しています。

まったくルールが分からないという方でも大歓迎です。この機会にぜひ一度お越しください。





専門店ならではの品揃え

ショーケースでは特価品を販売





■晴れる屋 町田店 概要

名称 ： 晴れる屋 町田店

所在地 ： 〒194-0021 東京都町田市中町1丁目1-4 No.R町田北ビル301

電話番号： 042-816-3292

営業時間： 平日 13:00～22:00

土日・祝 12:00～21:00

URL ： https://www.hareruyamtg.com/ja/user_data/shop_machida?shop=30









■マジック：ザ・ギャザリングとは

「マジック：ザ・ギャザリング」は今年30周年を迎えた世界初のトレーディングカードゲーム(TCG)で、マジックやMTG、ギャザなどと呼ばれ古くから多くの人に親しまれています。

現在では、世界70以上の国と地域で4,000万人を超えるファンやプレイヤーを魅了し、「もっともよく遊ばれているTCG」としてギネス世界記録にも認定されています。

マジック：ザ・ギャザリングは、仲間と一緒に盛り上がる「統率者戦」などのカジュアルな遊び方から、世界一を目指して競う「世界選手権」や「プロツアー」といった競技大会まで、自分に合った遊び方を選択できる魅力があります。